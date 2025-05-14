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20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао, как его видят местные
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от €98
€122 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Бискайи: индивидуальная экскурсия по живописным местам
Начнем с Подвесного Моста Бискайи, затем отправимся в Гечо и Сан Хуан де Гастелугаче. Откройте для себя баскскую культуру и природу
26 мая в 14:00
3 июн в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Бискайский мост и два мира по берегам реки
Исследовать буржуазный и индустриальный пригороды Бильбао и пересечь реку на летающем пароме
«Мы прогуляемся по набережной вдоль устья реки и затем пересечём реку на пароме»
24 мая в 10:30
27 мая в 09:30
от €215 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия14 мая 2025Благодаря Наталье провели отличный день в стране Басков, увидели места в которых давно хотели побывать, узнали много нового. Время пролетело незаметно, несмотря на то что экскурсия не короткая. Вдобавок, Наталья очень хороший водитель!
- ННаталья10 мая 2025Анна- очень приятный и интересный человек! Экскурсия очень понравилась!
- ММихаил9 мая 2025Прекрасный тур по Бильбао! Чудесный город с богатейшей историей, показанный человеком который знает и любит Бильбао, создавая ощущение как будто гостеприимный хозяин с гордостью показывает свой дом. Спасибо Анна!
- ЕЕлена3 мая 2025Спасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, очень хочется вернуться и ещё
- AAnna13 марта 2025Это были незабываемые выходные в компании замечательного гида Натальи. Всем рекомендую посетить Гастелугаче и городок Гечо- красота необыкновенная!!!
- ЯЯна10 сентября 2024Отличная экскурсия, очень приятный гид Наталья.
Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «Набережная»
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