Индивидуальная
до 8 чел.
Первое знакомство с Гранадой
Узнайте тайны Гранады: от Кафедрального собора до Альбайсина. История, архитектура и панорамы города ждут вас на этой уникальной экскурсии
«Вы осмотрите витиеватый фасад Кафедрального собора, побываете в усыпальнице Католических королей Изабеллы и Фернандо, увидите первый университет Гранады и узнаете о его связи с эпохой владычества мавров»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Начало: Рядом Пласа Нуэва
«По пути мы увидим следы былых времен и культур: средневековые водохранилища и минареты, превратившиеся в колокольни, католические церкви и, конечно же, захватывающие дух виды на Гранаду и Альгамбру»
11 дек в 16:00
12 дек в 16:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гранада христианская - прогулка по монастырям
Путешествие по Гранаде, раскрывающее тайны её монастырей и соборов. Узнайте, как они защищали город и вдохновляли поколения
Начало: На улице Gran Via de Colon
«Экскурсия охватывает самые заметные религиозные объекты Гранады — соборы, церкви и монастыри»
Завтра в 11:00
11 дек в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
