Цветы и сады – экскурсии в Гранаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Гранаде на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
«Сохранившиеся с 18 века сады Хенералифе — шедевр садоводческого искусства и воссозданный образ рая из Корана»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
Начало: Кассы Альгамбры
«Мавританские эмиры пожелали на покоренных землях солнечной Испании создать кусочек земного рая — так среди тенистых садов Гранады возникла Альгамбра, которая стала резиденцией эмиров-завоевателей»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Альгамбра в объятьях ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Альгамбра в объятьях ночи
Познакомиться с наследием востока на вечерней экскурсии по дворцам Насридов или садам султанов
«Роскошные интерьеры дворцов или прогулка по садам»
Сегодня в 22:30
Завтра в 21:30
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 апреля 2024
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Елена провела для нас отличную экскурсию- интересную и познавательную. Большое спасибо.
  • К
    Кирилл
    10 января 2024
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Место волшебное, Елена прекрасно нам провела экскурсию. Всегда чувствуется, когда человек получает удовольствие от того, что делает - это про Елену. Рекомендую, не пожалеете!
  • О
    Ольга
    27 октября 2023
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Одна из жемчужин Гранады-лабиринты Альгамбры и сады Хенералифе. Удивительная сказка Востока на территории Европы. Благодаря нашему гиду Елене мы смогли
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    более глубоко почувствовать всю красоту этой сказки. Особенно, если учесть, что нас разделяют столетия. Альгамбра, в силу сохранившейся аутентичности, находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому приходится фантазировать, чтобы представить, какой была жизнь в этой крепости. Но, увидеть нужно обязательно!

  • М
    Мила
    5 сентября 2023
    Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
    Елена отличный гид, максимально посмотрели все что хотелось) из индивидуальный подход несказанно порадовал) рекомендую гида к индивидуальным и групповым экскурсиям!) еще раз большое спасибо!)

Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Цветы и сады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
  2. Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
  3. Альгамбра в объятьях ночи
Сколько стоит экскурсия по Гранаде в июне 2024
Сейчас в Гранаде в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 180. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Гранаде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Цветы и сады», 26 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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