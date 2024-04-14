1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
«Сохранившиеся с 18 века сады Хенералифе — шедевр садоводческого искусства и воссозданный образ рая из Корана»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
Начало: Кассы Альгамбры
«Мавританские эмиры пожелали на покоренных землях солнечной Испании создать кусочек земного рая — так среди тенистых садов Гранады возникла Альгамбра, которая стала резиденцией эмиров-завоевателей»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Альгамбра в объятьях ночи
Познакомиться с наследием востока на вечерней экскурсии по дворцам Насридов или садам султанов
«Роскошные интерьеры дворцов или прогулка по садам»
Сегодня в 22:30
Завтра в 21:30
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 апреля 2024Елена провела для нас отличную экскурсию- интересную и познавательную. Большое спасибо.
- ККирилл10 января 2024Место волшебное, Елена прекрасно нам провела экскурсию. Всегда чувствуется, когда человек получает удовольствие от того, что делает - это про Елену. Рекомендую, не пожалеете!
- ООльга27 октября 2023Одна из жемчужин Гранады-лабиринты Альгамбры и сады Хенералифе. Удивительная сказка Востока на территории Европы. Благодаря нашему гиду Елене мы смогли
- ММила5 сентября 2023Елена отличный гид, максимально посмотрели все что хотелось) из индивидуальный подход несказанно порадовал) рекомендую гида к индивидуальным и групповым экскурсиям!) еще раз большое спасибо!)
Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Цветы и сады»
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