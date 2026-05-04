Елена проводит ещё 3 экскурсии

Вечер в Альгамбре — дворцово-парковом комплексе мавританских эмиров — станет погружением в мистическую атмосферу и арабскую историю Гранады.
Вечерний визит позволит изучить одно из чудес комплекса (на выбор): великолепные интерьеры Дворцов с арабской вязью и лепниной или лабиринты садов, созданных по образу рая из Корана.
В любом случае, я расскажу о возникновении и развитии Альгамбры, особенностях архитектуры и символизме построек.
Вечерний визит позволит изучить одно из чудес комплекса (на выбор): великолепные интерьеры Дворцов с арабской вязью и лепниной или лабиринты садов, созданных по образу рая из Корана.
В любом случае, я расскажу о возникновении и развитии Альгамбры, особенностях архитектуры и символизме построек.
Описание экскурсии
История и архитектура земного рая мавританских эмиров
Вам предстоит исследовать резиденцию восточных завоевателей, построенную по их приказу на покорённых землях. Здесь, в Красном замке на скалистом плато, вы погрузитесь в историю правления династии Насридов в Гранадском эмирате. Я расскажу об устройстве дворцово-паркового комплекса Альгамбра, о символизме многочисленных переходов и башен, об архитектурных особенностях каждого отдельного строения. Кроме того, с высоты плато вы увидите типичный арабский квартал Альбайсин и цыганский — Сакромонте.
Роскошные интерьеры дворцов или прогулка по садам
К сожалению, комплекс Альгамбра не открыт всю ночь, поэтому во время вечернего визита вы успеете осмотреть дворцы или сады (на выбор).
- Дворцы Насридов — вас ждут три ансамбля арабской архитектуры: Мешуар, Комарес и Дворей Львов. Вы рассмотрите детали их роскошных интерьеров: лепнину, изразцы, арабскую вязь, мраморные колонны и капители — я помогу обратить внимание на знаковые детали. Кроме того, на пути встретится ренессансный Дворец Карла V, который резко контрастирует с мавританскими строениями.
- Сады Хенералифе — во время прогулки по чуду ландшафтного дизайна вы полюбуетесь фонтанами и узнаете о воссозданных в саду образах рая из Корана. По Дворику Оросительного канала выйдете к Романтическому мирадору — с этой смотровой площадки вам откроются виды вечерней Альгамбры.
Организационные детали
- Важно: необходимо заранее покупать входные билеты в Альгамбру в интернете. Они оплачиваются дополнительно — около €20 за чел.; билет для гида не нужен.
- Пол в Альгамбре частично выложен брусчаткой, поэтому рекомендую надеть удобную обувь
- Экскурсию можно продлить, стоимость уточняйте в переписке с гидом заранее
- Обратите внимание: в выходные и праздничные дни стоимость экскурсии — €215
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Гранаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4 часа 10 минут
Провела экскурсии для 844 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Добро пожаловать в Испанию. Меня зовут Елена. Я аккредитованный гид в Испании. Закончила отделение туризма в институте в Гранаде. Лицензия позволяет мне проводить экскурсии в музеях и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасный гид, прекрасный город и прекрасное место. Искренне рекомендую!
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