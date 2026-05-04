Елена проводит ещё 3 экскурсии

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Альгамбра в объятьях ночи

Познакомиться с наследием востока на вечерней экскурсии по дворцам Насридов или садам султанов
Вечер в Альгамбре — дворцово-парковом комплексе мавританских эмиров — станет погружением в мистическую атмосферу и арабскую историю Гранады.

Вечерний визит позволит изучить одно из чудес комплекса (на выбор): великолепные интерьеры Дворцов с арабской вязью и лепниной или лабиринты садов, созданных по образу рая из Корана.

В любом случае, я расскажу о возникновении и развитии Альгамбры, особенностях архитектуры и символизме построек.
5
1 отзыв
Альгамбра в объятьях ночи
Альгамбра в объятьях ночи
Альгамбра в объятьях ночи

Описание экскурсии

История и архитектура земного рая мавританских эмиров

Вам предстоит исследовать резиденцию восточных завоевателей, построенную по их приказу на покорённых землях. Здесь, в Красном замке на скалистом плато, вы погрузитесь в историю правления династии Насридов в Гранадском эмирате. Я расскажу об устройстве дворцово-паркового комплекса Альгамбра, о символизме многочисленных переходов и башен, об архитектурных особенностях каждого отдельного строения. Кроме того, с высоты плато вы увидите типичный арабский квартал Альбайсин и цыганский — Сакромонте.

Роскошные интерьеры дворцов или прогулка по садам

К сожалению, комплекс Альгамбра не открыт всю ночь, поэтому во время вечернего визита вы успеете осмотреть дворцы или сады (на выбор).

  • Дворцы Насридов — вас ждут три ансамбля арабской архитектуры: Мешуар, Комарес и Дворей Львов. Вы рассмотрите детали их роскошных интерьеров: лепнину, изразцы, арабскую вязь, мраморные колонны и капители — я помогу обратить внимание на знаковые детали. Кроме того, на пути встретится ренессансный Дворец Карла V, который резко контрастирует с мавританскими строениями.
  • Сады Хенералифе — во время прогулки по чуду ландшафтного дизайна вы полюбуетесь фонтанами и узнаете о воссозданных в саду образах рая из Корана. По Дворику Оросительного канала выйдете к Романтическому мирадору — с этой смотровой площадки вам откроются виды вечерней Альгамбры.

Организационные детали

  • Важно: необходимо заранее покупать входные билеты в Альгамбру в интернете. Они оплачиваются дополнительно — около €20 за чел.; билет для гида не нужен.
  • Пол в Альгамбре частично выложен брусчаткой, поэтому рекомендую надеть удобную обувь
  • Экскурсию можно продлить, стоимость уточняйте в переписке с гидом заранее
  • Обратите внимание: в выходные и праздничные дни стоимость экскурсии — €215

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Гранаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4 часа 10 минут
Провела экскурсии для 844 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Добро пожаловать в Испанию. Меня зовут Елена. Я аккредитованный гид в Испании. Закончила отделение туризма в институте в Гранаде. Лицензия позволяет мне проводить экскурсии в музеях и
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других объектах, являющихся частью культурного наследия ЮНЕСКО. И также гарантирует отличное знание истории и культуры Испании. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии в Гранаде и по всей Андалусии. Обожаю наш город и нашу страну и сделаю так, чтобы и вы влюбились и возвращались сюда вновь и вновь! Рада принять вас в волшебной Гранаде, которую, надеюсь, вы не забудете никогда. В Андалусии много природных красот и достойных посещения достопримечательностей. А традиционная кухня и самобытная культура страны и региона порадуют своей необычностью. Я помогу вам составить программу экскурсий с учетом ваших пожеланий и предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, клубы, магазины и т. д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. С удовольствием провожу экскурсии, выполняю работу переводчика и помогаю приезжим с любыми затруднениями. География и продолжительность тура зависит только от вас! Я готова предлагать и другие варианты по просьбе гостей. Я сделаю ваше путешествие незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
Дмитрий
Прекрасный гид, прекрасный город и прекрасное место. Искренне рекомендую!
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