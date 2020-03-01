Елена проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

История и архитектура земного рая мавританских эмиров

Вам предстоит исследовать резиденцию восточных завоевателей, построенную по их приказу на покорённых землях. Здесь, в Красном замке на скалистом плато, вы погрузитесь в историю правления династии Насридов в Гранадском эмирате. Я расскажу об устройстве дворцово-паркового комплекса Альгамбра, о символизме многочисленных переходов и башен, об архитектурных особенностях каждого отдельного строения. Кроме того, с высоты плато вы увидите типичный арабский квартал Альбайсин и цыганский — Сакромонте.

Роскошные интерьеры дворцов или прогулка по садам

К сожалению, комплекс Альгамбра не открыт всю ночь, поэтому во время вечернего визита вы успеете осмотреть дворцы или сады (на выбор).