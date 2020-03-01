Елена проводит ещё 3 экскурсии

История и архитектура земного рая мавританских эмиров Вам предстоит исследовать резиденцию восточных завоевателей, построенную по их приказу на покорённых землях. Здесь, в Красном замке на скалистом плато, вы погрузитесь в историю правления династии Насридов в Гранадском эмирате. Я расскажу об устройстве дворцово-паркового комплекса Альгамбра, о символизме многочисленных переходов и башен, об архитектурных особенностях каждого отдельного строения. Кроме того, с высоты плато вы увидите типичный арабский квартал Альбайсин и цыганский — Сакромонте.
Роскошные интерьеры дворцов или прогулка по садам К сожалению, комплекс Альгамбра не открыт всю ночь, поэтому во время вечернего визита вы успеете осмотреть дворцы или сады (на выбор).
Дворцы Насридов — вас ждут три ансамбля арабской архитектуры: Мешуар, Комарес и Дворей Львов. Вы рассмотрите детали их роскошных интерьеров: лепнину, изразцы, арабскую вязь, мраморные колонны и капители — я помогу обратить внимание на знаковые детали. Кроме того, на пути встретится ренессансный Дворец Карла V, который резко контрастирует с мавританскими строениями.
Сады Хенералифе — во время прогулки по чуду ландшафтного дизайна вы полюбуетесь фонтанами и узнаете о воссозданных в саду образах рая из Корана. По Дворику Оросительного канала выйдете к Романтическому мирадору — с этой смотровой площадки вам откроются виды вечерней Альгамбры.
Организационные детали
Важно: необходимо заранее покупать входные билеты в Альгамбру в интернете. Они оплачиваются дополнительно (около 15 €/чел; билет для гида не нужен).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Добро пожаловать в Испанию. Меня зовут Елена. Я аккредитованный гид в Испании. Закончила отделение туризма в институте в Гранаде. Лицензия позволяет мне проводить экскурсии в музеях и других объектах, являющихся частью культурного наследия ЮНЕСКО. И также гарантирует отличное знание истории и культуры Испании. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии в Гранаде и по всей Андалусии. Обожаю наш город и нашу страну и сделаю так, чтобы и вы влюбились и возвращались сюда вновь и вновь! Рада принять вас в волшебной Гранаде, которую, надеюсь, вы не забудете никогда. В Андалусии много природных красот и достойных посещения достопримечательностей. А традиционная кухня и самобытная культура страны и региона порадуют своей необычностью. Я помогу вам составить программу экскурсий с учетом ваших пожеланий и предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, клубы, магазины и т.д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. С удовольствием провожу экскурсии, выполняю работу переводчика и помогаю приезжим с любыми затруднениями. География и продолжительность тура зависит только от вас! Я готова предлагать и другие варианты по просьбе гостей. Я сделаю ваше путешествие незабываемым!
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
«Рубин в короне Гранады»: таким красивым титулом награждена Альгамбра — ярчайшее произведение арабского искусства в Западной Европе. Вы прогуляетесь по этому великолепному комплексу с его многочисленными фонтанами и колоннами, полюбуетесь богатыми интерьерами и панорамами, а также заглянете в изумрудные сады Хенералифе. И всё это — с рассказами об истории, архитектуре и жителях дворцов Альгамбры.
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
«Если бы у вас была возможность посетить только один город в мире, этим городом должна была бы стать Гранада!» — это слова Эрнеста Хемингуэя. Вы вслед за ним восхититесь городом: изучите исторический центр — Кафедральный собор, первый университет, усыпательницу Католических королей, величественные здания главной улицы. А также пройдёте по району Альбайсин, официально названному «хранилищем народной архитектуры мавров».
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
Приглашаю познакомиться с достоянием двух колоритных районов Гранады. В Альбайсине вы «заплутаете» в лабиринте мавританского города и исследуете арабскую архитектуру. А улочки менее известного Сакрамонте откроют его цыганское прошлое и напомнят о зажигательном фламенко. В обоих кварталах вы не только погрузитесь в историю, но и насладитесь видами Альгамбры — «рубина в короне Гранады».
История и архитектурные особенности выдающегося образца мавританского средневекового зодчества
Приглашаю вас на экскурсию в дворцы Альгамбры — построенные в XIV веке для последних мусульманских правителей Гранады, они являются уникальным примером мавританского зодчества эпохи Средневековья. Вы познакомитесь с историей, деталями, архитектурными особенностями и жителями этого великолепного места.
Исследовать знаковые достопримечательности старинного города и насладиться его лучшими ракурсами
Гранада — удивительное место, в котором причудливо сплетаются христианские и арабские мотивы. Вы увидите католические храмы и восточные базары, услышите о мавританском и традиционном испанском укладах жизни. А еще раскроете, как Гранада связана с феноменом рыцарства и какие фатальные измены и расставания происходили на ее земле.
Картезианский монастырь лежит вдали от протоптанных туристических троп, но, несмотря на это, не уступает мировым шедеврам искусства. Исследуя полотна картезианского цикла, вы познакомитесь с историей ордена, образом жизни и философией его послушников. А изучение скульптурных шедевров поможет вам осознать, почему обитель называют «христианской Альгамброй».