Елена проводит ещё 3 экскурсии

Вечер в Альгамбре — дворцово-парковом комплексе мавританских эмиров — станет погружением в мистическую атмосферу и арабскую историю Гранады. Вечерний визит позволит изучить одно из чудес комплекса (на выбор): великолепные интерьеры Дворцов с арабской вязью и лепниной или лабиринты садов, созданных по образу рая из Корана. В любом случае, я расскажу о возникновении и развитии Альгамбры, особенностях архитектуры и символизме построек.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и архитектура земного рая мавританских эмиров

Вам предстоит исследовать резиденцию восточных завоевателей, построенную по их приказу на покорённых землях. Здесь, в Красном замке на скалистом плато, вы погрузитесь в историю правления династии Насридов в Гранадском эмирате. Я расскажу об устройстве дворцово-паркового комплекса Альгамбра, о символизме многочисленных переходов и башен, об архитектурных особенностях каждого отдельного строения. Кроме того, с высоты плато вы увидите типичный арабский квартал Альбайсин и цыганский — Сакромонте.

Роскошные интерьеры дворцов или прогулка по садам

К сожалению, комплекс Альгамбра не открыт всю ночь, поэтому во время вечернего визита вы успеете осмотреть дворцы или сады (на выбор).

Дворцы Насридов — вас ждут три ансамбля арабской архитектуры: Мешуар, Комарес и Дворей Львов. Вы рассмотрите детали их роскошных интерьеров: лепнину, изразцы, арабскую вязь, мраморные колонны и капители — я помогу обратить внимание на знаковые детали. Кроме того, на пути встретится ренессансный Дворец Карла V, который резко контрастирует с мавританскими строениями.

Сады Хенералифе — во время прогулки по чуду ландшафтного дизайна вы полюбуетесь фонтанами и узнаете о воссозданных в саду образах рая из Корана. По Дворику Оросительного канала выйдете к Романтическому мирадору — с этой смотровой площадки вам откроются виды вечерней Альгамбры.

Организационные детали