Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

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Морская прогулка на яхте по Атлантике.

Гид S.
Гид S. – Гид из Гранады
Морская прогулка на яхте по Атлантике.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €4 815 за человека

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Морская прогулка на яхте по Атлантике.
Морская прогулка на яхте по Атлантике.
Морская прогулка 👣 на яхте 🛥️ 22 метра по Атлантике. Выход с порта Альхесирас. Увлекательная поездка в Гибралтарский пролив (природный парк 🌳 пролива) и знакомство с морскими обитателями китообразными. 7 различных видов. Прекрасная возможность избежать рутины, а также насладиться общением с природой.
Возможна рыбалка! Приготовление улова в прибрежном кафе.
Начало и место завершения
🚩 Granada
Морская прогулка на яхте по Атлантике.
Морская прогулка на яхте по Атлантике.
Морская прогулка на яхте по Атлантике.
Морская прогулка на яхте по Атлантике.
Морская прогулка на яхте по Атлантике.
Морская прогулка на яхте по Атлантике.
Морская прогулка на яхте по Атлантике.
Морская прогулка на яхте по Атлантике.
Морская прогулка на яхте по Атлантике.

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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