Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Морская прогулка 👣 на яхте 🛥️ 22 метра по Атлантике. Выход с порта Альхесирас. Увлекательная поездка в Гибралтарский пролив (природный парк 🌳 пролива) и знакомство с морскими обитателями китообразными. 7 различных видов. Прекрасная возможность избежать рутины, а также насладиться общением с природой.
Возможна рыбалка! Приготовление улова в прибрежном кафе.
Начало и место завершения
🚩 Granada
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.