Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Морская прогулка 👣 на яхте 🛥️ 22 метра по Атлантике. Выход с порта Альхесирас. Увлекательная поездка в Гибралтарский пролив (природный парк 🌳 пролива) и знакомство с морскими обитателями китообразными. 7 различных видов. Прекрасная возможность избежать рутины, а также насладиться общением с природой.

Возможна рыбалка! Приготовление улова в прибрежном кафе.