Ночные прогулки и экскурсии Гранады

Найдено 6 экскурсий в категории «Ночные» в Гранаде на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
10 июня в 19:00
11 июня в 08:00
163 за всё до 10 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Легенды мавританского квартала Альбайсин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Начало: Рядом Пласа Нуэва
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от 140 за всё до 7 чел.
Первое знакомство с Гранадой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Первое знакомство с Гранадой
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 8 чел.
Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
Начало: Кассы Альгамбры
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Альгамбра в объятьях ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Альгамбра в объятьях ночи
Познакомиться с наследием востока на вечерней экскурсии по дворцам Насридов или садам султанов
Сегодня в 22:30
Завтра в 21:30
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Первое знакомство с Гранадой
    Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Всё было на высшем уровне. Все наши пожелания были учтены, мы увидели все, что
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    хотели, для этого Елена потратила с нами даже больше времени чем было предусмотрено экскурсией. Мы до сих пор под впечатлением от Гранады и особенно от Альгамбры. Рекомендую

  • V
    Victor
    15 мая 2024
    Первое знакомство с Гранадой
    Елена профессионал! Получили большое удовольствие от Первого знакомства с Гранадой!
  • И
    Инна
    29 апреля 2024
    Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
    Елена очень позитивный и приятный человек. Она сама тренированный ходок, а достопримечательности Гранады этого требуют. Она прекрасно показала нам за один день все самое лучшее в Гранаде и спасибо ей за наши прекрасные впечатления.
  • A
    Andrei
    25 марта 2024
    Первое знакомство с Гранадой
    Елена в быстром темпе провела экскурсию по всем примечательным местам Гранады (кроме Альгамбры), давая много информации и рассказывая множество подробностей. Кому-то
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    может не понравиться темп и объем информации, но если вы любознательный человек, который любит поглощать информацию, то эта экскурсия в самый раз для вас. Узнаете за 3ч огромный пласт истории не только Гранады, но и Испании. Спасибо!

  • Н
    Нина
    21 марта 2024
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Спасибо Алиму за маршрут и интересный рассказ, подкреплённый историческим и географическими деталями. Время пролетело незаметно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
  • Т
    Татьяна
    20 марта 2024
    Легенды мавританского квартала Альбайсин
    Необычный маршрут с великолепными панорамными видами на город и Альгамбру. Рекомендую. Спасибо, Анастасия.
    Необычный маршрут с великолепными панорамными видами на город и Альгамбру. Рекомендую. Спасибо, Анастасия
  • О
    Ольга
    27 октября 2023
    Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
    Для человека, живущего в северной Европе, знакомство с арабским влиянием на культуру этих мест очень интересно и познавательно. Спасибо нашему
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    гиду Елене за увлекательное путешествие по узким улочкам Альбайсина и рассказ о жизни местных жителей. Можно, конечно, погулять и самим, но с помошью гида более глубоко и тонко понимаешь историю этого места.

  • М
    Мила
    5 сентября 2023
    Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
    Елена отличный гид, максимально посмотрели все что хотелось) из индивидуальный подход несказанно порадовал) рекомендую гида к индивидуальным и групповым экскурсиям!) еще раз большое спасибо!)
  • Л
    Лариса
    7 июня 2023
    Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
    Елена заранее предупредила нас об особенностях парковки. С терпением и дружелюбием отнеслась к нашему опозданию. Сама экскурсия была в формате легкой и приятной беседы с остановками в прекрасных местах для фото. Нам понравилось
  • С
    Светлана
    20 февраля 2022
    Легенды мавританского квартала Альбайсин
    Анастасия отличный рассказчик. Много увлекательных историй. Узнали много о Гренаде в целом и об Альбайсине в частности. Огромное спасибо.
    Анастасия отличный рассказчик. Много увлекательных историй. Узнали много о Гренаде в целом и об Альбайсине в частностиАнастасия отличный рассказчик. Много увлекательных историй. Узнали много о Гренаде в целом и об Альбайсине в частностиАнастасия отличный рассказчик. Много увлекательных историй. Узнали много о Гренаде в целом и об Альбайсине в частности

Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Ночные»

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  5. Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
Сколько стоит экскурсия по Гранаде в июне 2024
Сейчас в Гранаде в категории "Ночные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 140 до 180. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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