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И Инна Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте Елена очень позитивный и приятный человек. Она сама тренированный ходок, а достопримечательности Гранады этого требуют. Она прекрасно показала нам за один день все самое лучшее в Гранаде и спасибо ей за наши прекрасные впечатления.

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Н Нина Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры Спасибо Алиму за маршрут и интересный рассказ, подкреплённый историческим и географическими деталями. Время пролетело незаметно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.

Т Татьяна Легенды мавританского квартала Альбайсин Необычный маршрут с великолепными панорамными видами на город и Альгамбру. Рекомендую. Спасибо, Анастасия.

О Ольга Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте читать дальше гиду Елене за увлекательное путешествие по узким улочкам Альбайсина и рассказ о жизни местных жителей. Можно, конечно, погулять и самим, но с помошью гида более глубоко и тонко понимаешь историю этого места. Для человека, живущего в северной Европе, знакомство с арабским влиянием на культуру этих мест очень интересно и познавательно. Спасибо нашему

М Мила Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе Елена отличный гид, максимально посмотрели все что хотелось) из индивидуальный подход несказанно порадовал) рекомендую гида к индивидуальным и групповым экскурсиям!) еще раз большое спасибо!)

Л Лариса Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте Елена заранее предупредила нас об особенностях парковки. С терпением и дружелюбием отнеслась к нашему опозданию. Сама экскурсия была в формате легкой и приятной беседы с остановками в прекрасных местах для фото. Нам понравилось