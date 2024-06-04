1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
10 июня в 19:00
11 июня в 08:00
€163 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Начало: Рядом Пласа Нуэва
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от €140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Гранадой
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
Начало: Кассы Альгамбры
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Альгамбра в объятьях ночи
Познакомиться с наследием востока на вечерней экскурсии по дворцам Насридов или садам султанов
Сегодня в 22:30
Завтра в 21:30
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Всё было на высшем уровне. Все наши пожелания были учтены, мы увидели все, что
- VVictor15 мая 2024Елена профессионал! Получили большое удовольствие от Первого знакомства с Гранадой!
- ИИнна29 апреля 2024Елена очень позитивный и приятный человек. Она сама тренированный ходок, а достопримечательности Гранады этого требуют. Она прекрасно показала нам за один день все самое лучшее в Гранаде и спасибо ей за наши прекрасные впечатления.
- AAndrei25 марта 2024Елена в быстром темпе провела экскурсию по всем примечательным местам Гранады (кроме Альгамбры), давая много информации и рассказывая множество подробностей. Кому-то
- ННина21 марта 2024Спасибо Алиму за маршрут и интересный рассказ, подкреплённый историческим и географическими деталями. Время пролетело незаметно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ТТатьяна20 марта 2024Необычный маршрут с великолепными панорамными видами на город и Альгамбру. Рекомендую. Спасибо, Анастасия.
- ООльга27 октября 2023Для человека, живущего в северной Европе, знакомство с арабским влиянием на культуру этих мест очень интересно и познавательно. Спасибо нашему
- ММила5 сентября 2023Елена отличный гид, максимально посмотрели все что хотелось) из индивидуальный подход несказанно порадовал) рекомендую гида к индивидуальным и групповым экскурсиям!) еще раз большое спасибо!)
- ЛЛариса7 июня 2023Елена заранее предупредила нас об особенностях парковки. С терпением и дружелюбием отнеслась к нашему опозданию. Сама экскурсия была в формате легкой и приятной беседы с остановками в прекрасных местах для фото. Нам понравилось
- ССветлана20 февраля 2022Анастасия отличный рассказчик. Много увлекательных историй. Узнали много о Гренаде в целом и об Альбайсине в частности. Огромное спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Ночные»
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