T Tatyana Кордова - погружение в средневековье Интересно и познавательно проведенная экскурсия

А Артур Кордова - город трёх культур и религий Получили гормоне удовольствие!!! Рубен очень профессионально и очень интересно вел экскурсию!!! Очень ему за это благодарен!!!!! Обязательно будем рекомендовать его и ваш сайт! Спасибо большое.

С Сергей Кордова - город трёх культур и религий Отличный гид, прекрасный рассказчик, хорошее знание истории Кордовы и в ей Андалусии. Рекомендую

Б Борис Кордова - погружение в средневековье Прекрасная пешая экскурсия.

О Оксана Кордова - погружение в средневековье

Павел рассказывает так интересно и легко, что время пролетает незаметно. У читать дальше Павла потрясающее чувство такта и юмора, благодаря чему даже самые исторические факты оживают и становятся близкими и понятными. Мы гуляли по узким улочкам, наслаждались атмосферой города, заглянули потрясающей красоты Мескиту и всё это сопровождалось увлекательными историями, которые Павел рассказывал с любовью и знанием дела.

Д Дарья Кордова - город трёх культур и религий Рубен - прекрасный рассказчик! Несмотря на то, что в Кордобе были не первый раз, город нам открылся с другой стороны. От экскурсии получили массу впечатлений и удовольствия. Хочется вернуться еще раз!

Y Yulia Кордова - погружение в средневековье

Спасибо вам за прогулку по удивительной Кордобе! Благодаря вам город ожил перед нами — его история, запахи, краски и настроение. читать дальше Очень ценим вашу доброжелательность и умение рассказывать так, что хочется слушать ещё! Спасибо за интересный маршрут, интересные факты и внимание к деталям! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки с вами!

В Вячеслав Кордова - погружение в средневековье Отличная экскурсия по Кордове с Павлом. Узнал много интересного и познавательного.

А Алексей Кордова - город трёх культур и религий Добрый день! Только закончилась экскурсия! Мы под впечатлением!!! Не смотря на жару, нам было легко и интересно!!! Узнали очень много нового!!! Гид очень интеллигентный и доброжелательный!!! Спасибо большое 😊

О Ольга Кордова - город трёх культур и религий Структурированная, хорошо организованная экскурсия, после которой остается понимание, чем знаменита и даже велика Кордова. Рубен -настоящий амбассадор города, где живет и это здорово! Туристам передается и восхищение Кордовой, и очарование)

O Olga Кордова - погружение в средневековье Советую познакомиться с городом Кордова в компании Павла. Было очень интересно и познавательно

О Ольга Кордова - погружение в средневековье читать дальше которые укрыты в лабиринтах города и от для глаза обычного туриста.

Павел- очень открытый и внимательный к своим гостям гид. Мы много узнали об истории этого места, быте и традициях местных жителей и их питомцев:) Взрослые и дети остались очень довольны. 😊 Мы очень рекомендуем Павла для экскурсии по Кордове, если есть интерес к истории, достопримечательностям города, а также узнать великолепные места,

Очень рекомендую взять экскурсии - самостоятельное изучение города это только процентов 30 от того, что вы можете получить. Получили огромное удовольствие от экскурсии и прогулки с Павлом по Кордове.Чудесный город с большой историей. Посмотрели все основные точки Кордовы,

Е Елена Кордова - город трёх культур и религий читать дальше услышать структурированный рассказ по теме «Кордова - город трех религий» с посещением синагоги и освещением истории еврейства, с визитом в Мескету и обзором ее глубокого прошлого - вам к Рубену! Доброжелательный, очень внимательный гид с огромным желанием показать любимый город с самой интересной стороны. Благодарна Рубену за прекрасную экскурсию с очень глубоким, тщательным погружением в историю Испании, Андалусии, и, конечно, Кордовы. Если вы хотите

L Lusine Кордова - город трёх культур и религий читать дальше breathtaking Mezquita to the charming streets of the old town, every moment was a highlight. A heartfelt thank you to our wonderful guide Ruben for the insightful stories and thoughtful guidance that brought the city to life for us!

Our trip to Córdoba was truly memorable—a perfect blend of rich history, stunning architecture, and vibrant local culture. From the breathtaking Mezquita to the charming streets of the old town, every moment was a highlight. A heartfelt thank you to our wonderful guide Ruben for the insightful stories and thoughtful guidance that brought the city to life for us!

С Светлана Кордова - погружение в средневековье Павел интересно рассказывал о истории Кордовы и ее современности, не сложный маршрут, экскурсия прошла легко и интересно.

Т Татьяна Кордова - погружение в средневековье читать дальше это был +), провел экскурсию на 105 % времени (что тоже редкость, в последнее время сталкивалась с обратным), много интересного и основного рассказал. За весь день бы так не узнала город, как с Павлом за 3 часа. Бонусом фото, где попросите:) Благодарю! Рекомендую Павла, как чуткого гида: встретил на вокзале (что бывает редко со стороны гидов, а я ехала одна, для меня

И Игорь Кордова - погружение в средневековье Все прошло отлично. Предварительно списались с Павлом, обсудили программу экскурсии и в результате все прошло без сюрпризов. Хорошие знания истории города, архитектуры, понятное доведение информации. Все понравилось.

Е Елена Кордова - город трёх культур и религий Отличная экскурсия!