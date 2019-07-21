  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. Обзорная экскурсия по Кордобе

Путешествие по родному городу Сенеки

Эльмира
Задать вопрос
Эльмира – ваш гид
Три религии — христианство, мусульманство, иудаизм — настолько гармонично переплелись в истории Кордобы, что этот небольшой андалузский городок ежегодно привлекает многих любознательных путешественников со всего мира.

Я покажу вам Кордобу во всей красе, познакомлю с ее историческим прошлым и архитектурой, проведу по самым атмосферным кварталам и расскажу о современном быте местных жителей.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 30 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Обзорная экскурсия по Кордобе
Обзорная экскурсия по Кордобе

Что вас ожидает

Must-see объекты Кордобы
Город расположен на склоне Сьерры-Морены, на правом берегу Гвадалкивира в весьма плодородной местности. Даже просто гулять по его улицам, осматривая окружающие пейзажи, — удовольствие! Наш маршрут будет пролегать через самые привлекательные места и наиболее интересные достопримечательности города. Римский мост, цветочный переулок, еврейский район, башня Калаорра, Алькасар, арабский район, площадь Корредера и римский храм — вот неполный перечень мест, которые вы посетите.

Величественный мост и башня Калаорра
В начале экскурсии перед вами предстанет древнейший мост, построенный во времена Римской империи. Он соединяет берега живописной реки Гвадалкивир. На левом берегу возвышается башня Калаорра, построенная в период правления Энрике II Трастамарского, который хотел защититься от постоянных атак Педро I Жестокого — своего сводного брата. В наши дни башня представляет собой Музей трех культур.

Неповторимая атмосфера еврейского района
Здесь находится единственная синагога в Андалусии, сохранившаяся в первозданном виде. Гуляя по узким улочкам района, по пути вы осмотрите памятник, установленный еврейскому философу Маймониду, которому по традиции необходимо потереть туфельки, чтобы «набраться мудрости». А я буду рассказывать вам об истории квартала, местном образе жизни и буду обращать ваше внимание на те детали, которые в совокупности делают это место особенным.

Кое-что еще…
Вы также увидите Мескита дэ Кордоба — католический собор, построенный внутри самой большой мечети X века. Изначально это была вестготская церковь, но затем мавританцы разрушили храм, чтобы построить на ее месте мечеть, которая являлась главной святыней ислама государства Аль-Андалусь. После отвоевания Мескита снова стала католическим собором и подвергалась многочисленным изменениям вплоть до 18 века. Кроме того, в арабском районе вы близко познакомитесь с особенностями мавританского быта, например, вы узнаете о способах охлаждения помещений в жару. А всех любителей искусства заинтересует творчество известного кордовского художника Хулио Ромео де Торрес, прославившегося на весь мир своими картинами с изображением андалусских красавиц.

Организационные детали

Тур можем начать в любом удобном для вас месте в центре города.

Обзорная экскурсия по Кордобе
Обзорная экскурсия по Кордобе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Эльмира
Эльмира
Одесситка, живу Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте «Cánovas del Castillo». Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгабмра, музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар... Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Татьяна
21 июля 2019
Четкая организация экскурсии, дополнительно по нашей просьбе был организован трансфер от отеля в Бенальмадене в Кордобу и обратно. Волшебные 3 часа в сердце Кордобы! Римский мост (привет от Game of Thrones:), Мескита, еврейский квартал, Алькасар... Впечатляет до головокружения! В завершение прогулки по улочкам старинного города гид порекомендовал таверну, посоветовал традиционные андалусские блюда и помог сделать заказ.

Обзорные экскурсии в Кордове

Кордоба — погружение в средневековьеКордоба — погружение в средневековьеКордоба — погружение в средневековье
130 за экскурсию
3 часа
31 отзыв
Прогулка по бывшей столице единственного Халифата в Европе
В небольшом андалусийском городе обычно бывают проездом, однако Кордоба стоит того, чтобы задержаться здесь хотя бы на один день. В ее архитектуре и истории переплелилсь многовековые традиции, а разные народы создали удивительный симбиоз культур. На экскурсии я покажу вам главные достопримечательности города, расскажу о его былом величии и наследии римлян, мусульман и иудеев. Вы услышите легенды об известных исторических личностях, связанных с Кордобой, а также узнаете о ее современной жизни, необычном ежегодном фестивале, традиционных праздниках и местных гастрономических особенностях.

Выбирайте и другие экскурсии в Кордове

История и архитектураПешкомОбзорныеВсеИндивидуальные