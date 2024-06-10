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Современное искусство — это бунт, уход от классической традиции и признанных эталонов.



На экскурсии вы разберётесь в огромном количестве измов 19–20 веков — кубизме, дадаизме, сюрреализме… Что двигало дерзкими художниками, что они хотели показать миру? Вы по-новому взглянете на уже известные работы знаменитых авторов и откроете для себя новые имена.