Современное искусство — это бунт, уход от классической традиции и признанных эталонов.
На экскурсии вы разберётесь в огромном количестве измов 19–20 веков — кубизме, дадаизме, сюрреализме… Что двигало дерзкими художниками, что они хотели показать миру? Вы по-новому взглянете на уже известные работы знаменитых авторов и откроете для себя новые имена.
На экскурсии вы разберётесь в огромном количестве измов 19–20 веков — кубизме, дадаизме, сюрреализме… Что двигало дерзкими художниками, что они хотели показать миру? Вы по-новому взглянете на уже известные работы знаменитых авторов и откроете для себя новые имена.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Коллекция музея охватывает период с конца 19 века до наших дней. И это не только картины. Среди экспонатов — фотографии, газеты, журналы. Они помогают понять и оценить исторический момент, в который появилось то или иное произведение.
- Вы узнаете, что из себя представляет картина «Герника» Пабло Пикассо — пропагандистский плакат или личную трагедию художника.
- Увидите ранние работы Сальвадора Дали в стиле реализма и его первые пробы пера в создании сюрреалистического короткометражного фильма «Андалузский пёс».
- Рассмотрите произведения Игнасио Сулоаги, Марка Эрнста, Хуана Гриса и других авторов.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей — 10 евро/чел. Вы можете купить его самостоятельно или с гидом без очереди перед началом экскурсии.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центра искусств королевы Софии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Мадриде
Провела экскурсии для 1078 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я официальный гид с лицензией. Мой опыт работы по проведению экскурсий в Музее Прадо уже 12 лет. Работаю в компании гидов-единомышленников.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мадрида
Похожие экскурсии из Мадрида
Мини-группа
2 часа
Главное в музее Прадо: путешествие по миру искусства
Знакомство с мировыми шедеврами живописи в музее Прадо - культурное приключение в сердце Мадрида
Начало: У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напро...
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€33 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
13 июня в 10:00
17 июня в 15:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, музей Прадо обязателен к посещению. Узнайте о главных работах и судьбах испанских художников
Начало: Музей Прадо
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 6 чел.