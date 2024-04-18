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Мини-группа
2 часа
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Мадрид приглашает вас в Центр искусств королевы Софии. В мини-группе с гидом вы увидите шедевры авангардизма и узнаете о развитии искусства Испании
Начало: В Центре искусств королевы Софии
Расписание: в среду и субботу в 15:00
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
€33 за человека
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия в Центр искусств королевы Софии
Разобраться в современных измах и увидеть ранние работы Дали
Начало: У Центра искусств королевы Софии
Сегодня в 12:00
3 июля в 10:00
€125 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна18 апреля 2024Татьяна-опытный экскурсовод и обаятельный человек. Материал хорошо структурирован и интересно подан.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Из центра»
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