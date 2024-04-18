Экскурсии из центра Мадрида

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Мадриде на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Мадрид приглашает вас в Центр искусств королевы Софии. В мини-группе с гидом вы увидите шедевры авангардизма и узнаете о развитии искусства Испании
Начало: В Центре искусств королевы Софии
Расписание: в среду и субботу в 15:00
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
33 за человека
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Центр искусств королевы Софии
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия в Центр искусств королевы Софии
Разобраться в современных измах и увидеть ранние работы Дали
Начало: У Центра искусств королевы Софии
Сегодня в 12:00
3 июля в 10:00
125 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
  2. Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
  3. Экскурсия в Центр искусств королевы Софии
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  3. Парк ретиро
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  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июле 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Из центра», 1 ⭐ отзыв, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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