7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История, производство и дегустация вина

Ксения
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Ксения – ваш гид
Испания — земля c многовековой винной культурой.

Ещё в Бронзовом веке на Иберийском полуострове изготавливали напитки на основе винограда.

Именно тогда и зародился этот неиссякаемый интерес к вину, который в последствии поддержали финикийцы, греки и римляне.

Я предлагаю вам лучший способ познакомиться с историей вина — посетить винодельню, увидеть виноградники, узнать о выращиваемых сортах, их особенностях и влиянии климата на вкусовую палитру и, конечно, продегустировать несколько интересных сортов вин.
От 390 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Продолжительность 8 часов
До 12 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Секреты испанского виноделия
Секреты испанского виноделия

Что вас ожидает

Погружение в мир вина и виноделия с энологом
Вы посетите одну из виноделен Мадрида, находящуюся в 50 минутах езды от столицы. Вас будет сопровождать хозяин винодельни (всё-таки дело семейное, подходят ко всему с душой) и энолог, которые вас проведут по самим виноградникам, шаг за шагом расскажут и покажут, что такое экологическое производство вина и в чем его преимущества. Вы узнаете, как правильно подходить к выбору вина, на какие критерии ориентироваться, учитывая имеющийся широкий выбор. Вы убедитесь, насколько опасна и трудна работа сомелье: вам откроют секретные техники для правильного «чтения» этого благородного напитка :) Ну а финальным этапом вашего визита станет дегустация пяти интереснейших вин, к каждому из которых вам предложат определённые тапас на закуску.

Приятная и теплая атмосфера, красивая природа вокруг, душевные разговоры и безграничная умиротворённая радость от полученного опыта — таким будет ваш день :)

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включён транспорт.
  • Мы можем поехать на рейсовом автобусе, поездка в обе стороны обойдётся в 15 евро с человека, либо на машине до 3 человек за 130 евро.
Секреты испанского виноделия
Секреты испанского виноделия
Секреты испанского виноделия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ксения
Ксения
Испания - моя страсть, а Мадрид - любовь с первого взгляда! Погружаю своих путешественников в местную жизнь через гастрономию, традиции и живое общение. Гарантирую, что вы почувствуете себя истинными мадридцами во время нашей встречи и после :)
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 октября 2019
Отличная экскурсия - познавательная, интересная и вкусная! Спасибо, Ксения, за прекрасный день!
17 октября 2019
Ксения замечательный гид - весёлая, изобретательная, великолепно знает тему. Мы узнали очень много нового (абсолтные новички в виноделии) и отлично провели день. Всем рекомендую.
4 мая 2019
Не упустите свой шанс съездить к виноделам: принимают очень хорошо, сможете купить хорошего вина, которое не достать в магазинах Мадрида. Конечно, просите машину, чтобы увезти с собой побольше.
5 апреля 2019
Замечательная душевная экскурсия. Отметили в кругу друзей с хорошим обедом мой день рождения. Большое спасибо Ксении за организацию. Очень радостные воспоминания
Ирина
9 июля 2018
Если бы можно было поставить 10 баллов - я бы поставила 20! После этой поездки культура Испанского виноделия навсегда плотно, красной нитью, пройдет через все ваше сердце, и в любой момент, когда вы будете слышать слова "Вино" или "Испания" оно будет стучать у вас чуть быстрее. Ксюша очень хорошая и отзывчивая! Она прекрасный, интересный рассказчик и невероятной душевной организации человек! Сказать что мы пребывали в восторге после этой экскурсии - ничего не сказать!
5 января 2018
Для нас эта экскурсия стала одной из самых приятных. Во-первых, мы побывали в маленьком очень уютном городочке, где течёт размеренная жизнь со своими традициями и укладом, во-вторых, познакомились с замечательной семьёй виноделов, которые не создали ничего специального для экскурсий, а пустили в своё реальное маленькое производство, познакомили нас с тонкостями этого непростого дела. И особенно хотим отметить нашего экскурсовода ! Ксения не просто привезла нас на экскурсию, она дала нам столько новой и очень интересной информации, которой мы не получили ни от одного гида! Ее тёплая энергия зарядила нас на все оставшиеся дни:)) Ксения, спасибо Вам и удачи во всем!
19 декабря 2017
Честно говоря не ожидала получить такого фейерверка эмоций от винного тура в Испании. Но эмоции переполняют. Ксении удалось найти интересную идею, воплотить ее в свою экскурсию и, действительно, удивить. Я поняла, какая работа по отбору правильных виноделен была проведена гидом, и сколько договоренностей с собственниками надо было достигнуть, чтобы мы получили интереснейший тур. Мы были на эксклюзивной винодельне Valleyglesias, встречались с собственниками винодельни, пробовали вино на каждой стадии его созревания, болтали за дегустацией вин с основателями Valleyglesias и еще много всего интересного и необычного было в этот день. Очень рекомендую. Ни разу не пожалеете!

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