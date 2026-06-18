7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Испания — земля c многовековой винной культурой. Ещё в Бронзовом веке на Иберийском полуострове изготавливали напитки на основе винограда.Именно тогда и зародился этот неиссякаемый интерес к вину, который в последствии

поддержали финикийцы, греки и римляне. Я предлагаю вам лучший способ познакомиться с историей вина — посетить винодельню, увидеть виноградники, узнать о выращиваемых сортах, их особенностях и влиянии климата на вкусовую палитру и, конечно, продегустировать несколько интересных сортов вин.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Погружение в мир вина и виноделия с энологом

Вы посетите одну из виноделен региона «Вина Мадрида», находящуюся примерно в часе езды от столицы. В отличие от крупных хозяйств Риохи или Риберы-дель-Дуэро, местные винодельни сохраняют камерную атмосферу, поэтому экскурсию для нас проведёт человек, непосредственно участвующий в производстве вина: владелец, энолог или сотрудник винодельни.

Мы прогуляемся по виноградникам и поговорим о тонкостях виноделия. Вы познакомитесь с основными этапами создания вина, сможете задать любые вопросы и получить ответы от настоящего специалиста.

Также обсудим, как выбирать вино, на какие характеристики обращать внимание и чем отличаются винодельческие традиции Испании от других известных винных регионов мира.

Завершится визит дегустацией нескольких вин в сопровождении традиционных местных закусок.

Приятная и тёплая атмосфера, красивая природа вокруг, душевные разговоры и безграничная умиротворённая радость от полученного опыта — таким будет ваш день:)

Организационные детали