7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в мир вина и виноделия с энологом

Вы посетите одну из виноделен Мадрида, находящуюся в 50 минутах езды от столицы. Вас будет сопровождать хозяин винодельни (всё-таки дело семейное, подходят ко всему с душой) и энолог, которые вас проведут по самим виноградникам, шаг за шагом расскажут и покажут, что такое экологическое производство вина и в чем его преимущества. Вы узнаете, как правильно подходить к выбору вина, на какие критерии ориентироваться, учитывая имеющийся широкий выбор. Вы убедитесь, насколько опасна и трудна работа сомелье: вам откроют секретные техники для правильного «чтения» этого благородного напитка :) Ну а финальным этапом вашего визита станет дегустация пяти интереснейших вин, к каждому из которых вам предложат определённые тапас на закуску.

Приятная и теплая атмосфера, красивая природа вокруг, душевные разговоры и безграничная умиротворённая радость от полученного опыта — таким будет ваш день :)