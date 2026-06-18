7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Испания — земля c многовековой винной культурой. Ещё в Бронзовом веке на Иберийском полуострове изготавливали напитки на основе винограда.
Именно тогда и зародился этот неиссякаемый интерес к вину, который в последствии читать дальшеуменьшить
поддержали финикийцы, греки и римляне.
Я предлагаю вам лучший способ познакомиться с историей вина — посетить винодельню, увидеть виноградники, узнать о выращиваемых сортах, их особенностях и влиянии климата на вкусовую палитру и, конечно, продегустировать несколько интересных сортов вин.
Вы посетите одну из виноделен региона «Вина Мадрида», находящуюся примерно в часе езды от столицы. В отличие от крупных хозяйств Риохи или Риберы-дель-Дуэро, местные винодельни сохраняют камерную атмосферу, поэтому экскурсию для нас проведёт человек, непосредственно участвующий в производстве вина: владелец, энолог или сотрудник винодельни.
Мы прогуляемся по виноградникам и поговорим о тонкостях виноделия. Вы познакомитесь с основными этапами создания вина, сможете задать любые вопросы и получить ответы от настоящего специалиста.
Также обсудим, как выбирать вино, на какие характеристики обращать внимание и чем отличаются винодельческие традиции Испании от других известных винных регионов мира.
Завершится визит дегустацией нескольких вин в сопровождении традиционных местных закусок.
Приятная и тёплая атмосфера, красивая природа вокруг, душевные разговоры и безграничная умиротворённая радость от полученного опыта — таким будет ваш день:)
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включён транспорт.
Мы можем поехать на рейсовом автобусе, поездка в обе стороны обойдётся в €15 с чел., либо на машине до 3 человек за €350
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 786 туристов
Испания — моя страсть, а Мадрид — любовь с первого взгляда! С 2011 года погружаю своих путешественников в местную жизнь через историю, гастрономию, традиции и живое общение. Гарантирую, что вы почувствуете себя истинными мадридцами во время нашей встречи и после:)
Не все мои экскурсии опубликованы на платформе, поэтому если вам нужны музеи Мадрида или пригороды, пишите.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Спасибо Ксении! Нам все очень понравилось! Рекомендую ценилелям вина.
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Лариса
Спасибо большое Ксении за превосходную экскурсию. Мы посетили винодельню недалеко от Мадрида, где познакомились с замечательным энологом и вместе с ним прошли весь путь от созревания винограда до получения вина, читать дальшеуменьшить
узнали много нового о виноделии, о тонкостях и нюансах производства вина, ну а дегустация вин в прекрасной компании превзошла все ожидания! Ксения прекрасно всё организовала, она много знает и о виноделии, и о традициях, и культуре, и о жизни Испании, она прекрасный рассказчик, было очень интересно, познавательно и мы прекрасно провели время. Благодарим Ксению от всей души!
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О
Ольга
Для нас эта экскурсия стала одной из самых приятных. Во-первых, мы побывали в маленьком очень уютном городочке, где течёт размеренная жизнь со своими традициями и укладом, во-вторых, познакомились с замечательной читать дальшеуменьшить
семьёй виноделов, которые не создали ничего специального для экскурсий, а пустили в своё реальное маленькое производство, познакомили нас с тонкостями этого непростого дела. И особенно хотим отметить нашего экскурсовода! Ксения не просто привезла нас на экскурсию, она дала нам столько новой и очень интересной информации, которой мы не получили ни от одного гида! Ее тёплая энергия зарядила нас на все оставшиеся дни:)) Ксения, спасибо Вам и удачи во всем!
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С
Светлана
Честно говоря не ожидала получить такого фейерверка эмоций от винного тура в Испании. Но эмоции переполняют. Ксении удалось найти интересную идею, воплотить ее в свою экскурсию и, действительно, удивить. Я читать дальшеуменьшить
поняла, какая работа по отбору правильных виноделен была проведена гидом, и сколько договоренностей с собственниками надо было достигнуть, чтобы мы получили интереснейший тур. Мы были на эксклюзивной винодельне Valleyglesias, встречались с собственниками винодельни, пробовали вино на каждой стадии его созревания, болтали за дегустацией вин с основателями Valleyglesias и еще много всего интересного и необычного было в этот день. Очень рекомендую. Ни разу не пожалеете!
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Ирина
Если бы можно было поставить 10 баллов - я бы поставила 20! После этой поездки культура Испанского виноделия навсегда плотно, красной нитью, пройдет через все ваше сердце, и в любой читать дальшеуменьшить
момент, когда вы будете слышать слова "Вино" или "Испания" оно будет стучать у вас чуть быстрее. Ксюша очень хорошая и отзывчивая! Она прекрасный, интересный рассказчик и невероятной душевной организации человек! Сказать что мы пребывали в восторге после этой экскурсии - ничего не сказать!
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Е
Елена
Не упустите свой шанс съездить к виноделам: принимают очень хорошо, сможете купить хорошего вина, которое не достать в магазинах Мадрида. Конечно, просите машину, чтобы увезти с собой побольше.
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