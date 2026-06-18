7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Секреты испанского виноделия

История, производство и дегустация вина
Испания — земля c многовековой винной культурой. Ещё в Бронзовом веке на Иберийском полуострове изготавливали напитки на основе винограда.

Именно тогда и зародился этот неиссякаемый интерес к вину, который в последствии
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поддержали финикийцы, греки и римляне.

Я предлагаю вам лучший способ познакомиться с историей вина — посетить винодельню, увидеть виноградники, узнать о выращиваемых сортах, их особенностях и влиянии климата на вкусовую палитру и, конечно, продегустировать несколько интересных сортов вин.

5
10 отзывов
Секреты испанского виноделия
Секреты испанского виноделия
Секреты испанского виноделия

Описание экскурсии

Погружение в мир вина и виноделия с энологом

Вы посетите одну из виноделен региона «Вина Мадрида», находящуюся примерно в часе езды от столицы. В отличие от крупных хозяйств Риохи или Риберы-дель-Дуэро, местные винодельни сохраняют камерную атмосферу, поэтому экскурсию для нас проведёт человек, непосредственно участвующий в производстве вина: владелец, энолог или сотрудник винодельни.

Мы прогуляемся по виноградникам и поговорим о тонкостях виноделия. Вы познакомитесь с основными этапами создания вина, сможете задать любые вопросы и получить ответы от настоящего специалиста.

Также обсудим, как выбирать вино, на какие характеристики обращать внимание и чем отличаются винодельческие традиции Испании от других известных винных регионов мира.

Завершится визит дегустацией нескольких вин в сопровождении традиционных местных закусок.

Приятная и тёплая атмосфера, красивая природа вокруг, душевные разговоры и безграничная умиротворённая радость от полученного опыта — таким будет ваш день:)

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включён транспорт.
  • Мы можем поехать на рейсовом автобусе, поездка в обе стороны обойдётся в €15 с чел., либо на машине до 3 человек за €350

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 786 туристов
Испания — моя страсть, а Мадрид — любовь с первого взгляда! С 2011 года погружаю своих путешественников в местную жизнь через историю, гастрономию, традиции и живое общение. Гарантирую, что вы почувствуете себя истинными мадридцами во время нашей встречи и после:) Не все мои экскурсии опубликованы на платформе, поэтому если вам нужны музеи Мадрида или пригороды, пишите.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Сергей
Спасибо Ксении! Нам все очень понравилось! Рекомендую ценилелям вина.
Спасибо Ксении! Нам все очень понравилось! Рекомендую ценилелям вина.
Спасибо Ксении! Нам все очень понравилось! Рекомендую ценилелям вина.
Спасибо Ксении! Нам все очень понравилось! Рекомендую ценилелям вина.
Спасибо Ксении! Нам все очень понравилось! Рекомендую ценилелям вина.
Спасибо Ксении! Нам все очень понравилось! Рекомендую ценилелям вина.
Спасибо Ксении! Нам все очень понравилось! Рекомендую ценилелям вина.
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Лариса
Спасибо большое Ксении за превосходную экскурсию. Мы посетили винодельню недалеко от Мадрида, где познакомились с замечательным энологом и вместе с ним прошли весь путь от созревания винограда до получения вина,
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узнали много нового о виноделии, о тонкостях и нюансах производства вина, ну а дегустация вин в прекрасной компании превзошла все ожидания! Ксения прекрасно всё организовала, она много знает и о виноделии, и о традициях, и культуре, и о жизни Испании, она прекрасный рассказчик, было очень интересно, познавательно и мы прекрасно провели время. Благодарим Ксению от всей души!

Спасибо большое Ксении за превосходную экскурсию. Мы посетили винодельню недалеко от Мадрида, где познакомились с замечательным
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О
Для нас эта экскурсия стала одной из самых приятных. Во-первых, мы побывали в маленьком очень уютном городочке, где течёт размеренная жизнь со своими традициями и укладом, во-вторых, познакомились с замечательной
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семьёй виноделов, которые не создали ничего специального для экскурсий, а пустили в своё реальное маленькое производство, познакомили нас с тонкостями этого непростого дела. И особенно хотим отметить нашего экскурсовода! Ксения не просто привезла нас на экскурсию, она дала нам столько новой и очень интересной информации, которой мы не получили ни от одного гида! Ее тёплая энергия зарядила нас на все оставшиеся дни:)) Ксения, спасибо Вам и удачи во всем!

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С
Честно говоря не ожидала получить такого фейерверка эмоций от винного тура в Испании. Но эмоции переполняют. Ксении удалось найти интересную идею, воплотить ее в свою экскурсию и, действительно, удивить. Я
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поняла, какая работа по отбору правильных виноделен была проведена гидом, и сколько договоренностей с собственниками надо было достигнуть, чтобы мы получили интереснейший тур. Мы были на эксклюзивной винодельне Valleyglesias, встречались с собственниками винодельни, пробовали вино на каждой стадии его созревания, болтали за дегустацией вин с основателями Valleyglesias и еще много всего интересного и необычного было в этот день. Очень рекомендую. Ни разу не пожалеете!

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Ирина
Если бы можно было поставить 10 баллов - я бы поставила 20! После этой поездки культура Испанского виноделия навсегда плотно, красной нитью, пройдет через все ваше сердце, и в любой
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момент, когда вы будете слышать слова "Вино" или "Испания" оно будет стучать у вас чуть быстрее. Ксюша очень хорошая и отзывчивая! Она прекрасный, интересный рассказчик и невероятной душевной организации человек! Сказать что мы пребывали в восторге после этой экскурсии - ничего не сказать!

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Е
Не упустите свой шанс съездить к виноделам: принимают очень хорошо, сможете купить хорошего вина, которое не достать в магазинах Мадрида. Конечно, просите машину, чтобы увезти с собой побольше.
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