3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Представляем вашему вниманию экскурсию «Мадрид на ладони», где вы откроете для себя великолепие столицы Испании. Пройдитесь по мощеным улочкам, где каждый камень хранит истории о героях и легендах прошлого.
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величественные дворцы и площади времен Габсбургов, таинственные истории священной инквизиции и символ города - Ворота Солнца.
Ваш гид раскроет секреты придворных интриг, расскажет о том, как медведь стал символом Мадрида и какие загадки хранит его исторический центр. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Испании, полным открытий и впечатлений
Вы обойдёте все старинные кварталы Мадрида — историческую часть города, построенную ещё во времена господства династии Габсбургов. Побываете на древнейшей площади Майор и погрузитесь в легенды и мрачно-загадочные факты о священной испанской инквизиции, аутодафе и корриде. На Пласа де ла Вилла найдёте самое старое здание Мадрида, прогуляетесь по улице Гран Виа и выйдете к Воротам Солнца. Полюбовавшись Королевским дворцом, узнаете, откуда взялось выражение «тайны мадридского двора», и с головой погрузитесь в историю города.
Необычное в Мадриде
Город полон достопримечательностей со странными на первый взгляд символикой и названиями, секреты которых вы раскроете: площадь Закрытых Ворот, «Монастырь королевских босоножек», статуя «Медведь и земляничное дерево». Вы узнаете, как «растёт» это самое дерево, что из гастрономических изысков обязательно надо попробовать на рынке Сан Мигель и посетите самый современный кафедральный собор Мадрида, который не менее интересен, чем старинные. А также найдёте на карте испанской столицы самый старый ресторан в мире!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€25
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Изабель II
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2219 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я официальный гид с лицензией. Мой опыт работы по проведению экскурсий в Музее Прадо уже 12 лет. Работаю в компании гидов-единомышленников.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
Динара
Эскурсию провел супруг Татьяны Михайл, нам все очень понравилось, много узнали и прочувствовали про город, решая 2 часовая экскурсия пролетела быстро. Он знает многое из жизни города, любит его! Успехов вам в вашей работе! 🙏🙏🙏
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Р
Римма
экскурсию провел Михаил. конкретно, живо, интересно. Рекрмендуем
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Л
Людмила
Спасибо за интересную экскурсию!
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О
Ольга
Прекрасная экскурсия по Мадриду! Экскурсию провёл Михаил, подача лёгкая и очень интересная. Узнали много нового, время пролетело незаметно. Остались отличные впечатления, с удовольствием рекомендуем!
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Мария
Понравилось абсолютно все, мы ходим на экскурсию с Татьяной уже второй раз и второй раз в диком восторге) Информация интересная, запоминающаяся, а самое главное легкая и непринужденная;) Спасибо;) и до встречи в 2024 году)
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IVAN
Опытный гид Михаил, живет в мадриде 20+ лет. Хорошо построен маршрут, много посмотрели. Ответил на все вопросы. Рекомендасьон!эксукрсия была в понедельник поэтому бонусом сразу после бесплатно все желающие отправились в музей THYSSEN