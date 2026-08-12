3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию экскурсию «Мадрид на ладони», где вы откроете для себя великолепие столицы Испании. Пройдитесь по мощеным улочкам, где каждый камень хранит истории о героях и легендах прошлого.Вас ждут

величественные дворцы и площади времен Габсбургов, таинственные истории священной инквизиции и символ города - Ворота Солнца. Ваш гид раскроет секреты придворных интриг, расскажет о том, как медведь стал символом Мадрида и какие загадки хранит его исторический центр. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Испании, полным открытий и впечатлений

Описание экскурсии

Красота и ценности города

Вы обойдёте все старинные кварталы Мадрида — историческую часть города, построенную ещё во времена господства династии Габсбургов. Побываете на древнейшей площади Майор и погрузитесь в легенды и мрачно-загадочные факты о священной испанской инквизиции, аутодафе и корриде. На Пласа де ла Вилла найдёте самое старое здание Мадрида, прогуляетесь по улице Гран Виа и выйдете к Воротам Солнца. Полюбовавшись Королевским дворцом, узнаете, откуда взялось выражение «тайны мадридского двора», и с головой погрузитесь в историю города.

Необычное в Мадриде

Город полон достопримечательностей со странными на первый взгляд символикой и названиями, секреты которых вы раскроете: площадь Закрытых Ворот, «Монастырь королевских босоножек», статуя «Медведь и земляничное дерево». Вы узнаете, как «растёт» это самое дерево, что из гастрономических изысков обязательно надо попробовать на рынке Сан Мигель и посетите самый современный кафедральный собор Мадрида, который не менее интересен, чем старинные. А также найдёте на карте испанской столицы самый старый ресторан в мире!

Организационные детали