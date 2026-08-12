3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Мадрид на ладони

Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Представляем вашему вниманию экскурсию «Мадрид на ладони», где вы откроете для себя великолепие столицы Испании. Пройдитесь по мощеным улочкам, где каждый камень хранит истории о героях и легендах прошлого.

Вас ждут
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величественные дворцы и площади времен Габсбургов, таинственные истории священной инквизиции и символ города - Ворота Солнца.

Ваш гид раскроет секреты придворных интриг, расскажет о том, как медведь стал символом Мадрида и какие загадки хранит его исторический центр. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Испании, полным открытий и впечатлений

4.9
55 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 🏰 Посещение знаковых мест
  • 👑 Тайны испанских монархов
  • 🐻 Узнаете символику города
  • 🍴 Гастрономические открытия
Мадрид на ладони
Мадрид на ладони
Мадрид на ладони

Что можно увидеть

  • Площадь Майор
  • Пласа де ла Вилла
  • Улица Гран Виа
  • Ворота Солнца
  • Королевский дворец
  • Площадь Закрытых Ворот
  • Монастырь королевских босоножек
  • Статуя Медведь и земляничное дерево
  • Рынок Сан Мигель
  • Кафедральный собор Мадрида
  • Самый старый ресторан в мире

Описание экскурсии

Красота и ценности города

Вы обойдёте все старинные кварталы Мадрида — историческую часть города, построенную ещё во времена господства династии Габсбургов. Побываете на древнейшей площади Майор и погрузитесь в легенды и мрачно-загадочные факты о священной испанской инквизиции, аутодафе и корриде. На Пласа де ла Вилла найдёте самое старое здание Мадрида, прогуляетесь по улице Гран Виа и выйдете к Воротам Солнца. Полюбовавшись Королевским дворцом, узнаете, откуда взялось выражение «тайны мадридского двора», и с головой погрузитесь в историю города.

Необычное в Мадриде

Город полон достопримечательностей со странными на первый взгляд символикой и названиями, секреты которых вы раскроете: площадь Закрытых Ворот, «Монастырь королевских босоножек», статуя «Медведь и земляничное дерево». Вы узнаете, как «растёт» это самое дерево, что из гастрономических изысков обязательно надо попробовать на рынке Сан Мигель и посетите самый современный кафедральный собор Мадрида, который не менее интересен, чем старинные. А также найдёте на карте испанской столицы самый старый ресторан в мире!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€25
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Изабель II
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2219 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я официальный гид с лицензией. Мой опыт работы по проведению экскурсий в Музее Прадо уже 12 лет. Работаю в компании гидов-единомышленников.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
4
3
4
2
1
Д
Эскурсию провел супруг Татьяны Михайл, нам все очень понравилось, много узнали и прочувствовали про город, решая 2 часовая экскурсия пролетела быстро.
Он знает многое из жизни города, любит его!
Успехов вам в вашей работе! 🙏🙏🙏
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Р
экскурсию провел Михаил. конкретно, живо, интересно. Рекрмендуем
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Л
Спасибо за интересную экскурсию!
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О
Прекрасная экскурсия по Мадриду! Экскурсию провёл Михаил, подача лёгкая и очень интересная. Узнали много нового, время пролетело незаметно. Остались отличные впечатления, с удовольствием рекомендуем!
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Мария
Понравилось абсолютно все, мы ходим на экскурсию с Татьяной уже второй раз и второй раз в диком восторге)
Информация интересная, запоминающаяся, а самое главное легкая и непринужденная;)
Спасибо;) и до встречи в 2024 году)
Понравилось абсолютно все, мы ходим на экскурсию с Татьяной уже второй раз и второй раз в диком восторге)
Понравилось абсолютно все, мы ходим на экскурсию с Татьяной уже второй раз и второй раз в диком восторге)
Понравилось абсолютно все, мы ходим на экскурсию с Татьяной уже второй раз и второй раз в диком восторге)
Понравилось абсолютно все, мы ходим на экскурсию с Татьяной уже второй раз и второй раз в диком восторге)
Понравилось абсолютно все, мы ходим на экскурсию с Татьяной уже второй раз и второй раз в диком восторге)
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IVAN
Опытный гид Михаил, живет в мадриде 20+ лет. Хорошо построен маршрут, много посмотрели. Ответил на все вопросы. Рекомендасьон!эксукрсия была в понедельник поэтому бонусом сразу после бесплатно все желающие отправились в музей THYSSEN
Опытный гид Михаил, живет в мадриде 20+ лет. Хорошо построен маршрут, много посмотрели. Ответил на все
Опытный гид Михаил, живет в мадриде 20+ лет. Хорошо построен маршрут, много посмотрели. Ответил на все
Опытный гид Михаил, живет в мадриде 20+ лет. Хорошо построен маршрут, много посмотрели. Ответил на все
Опытный гид Михаил, живет в мадриде 20+ лет. Хорошо построен маршрут, много посмотрели. Ответил на все
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