3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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«Тайны мадридского двора», старейший ресторан мира и другие секреты города на обзорной экскурсии

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
На улицах Мадрида найдётся всё самое испанское: дворцы и площади эпохи Габсбургов, следы священной инквизиции и даже Ворота Солнца — олицетворение роскошной жаркой погоды.

На экскурсии я расскажу, какие же придворные тайны будоражили умы современников испанских монархов, как медведь стал символом южного города и какие легенды хранит историческая часть яркого Мадрида.
22 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Изабель II
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Мадрид на ладони
Мадрид на ладони

Что вас ожидает

Красота и ценности города
Вы обойдёте все старинные кварталы Мадрида — историческую часть города, построенную ещё во времена господства династии Габсбургов. Побываете на древнейшей площади Майор и погрузитесь в легенды и мрачно-загадочные факты о священной испанской инквизиции, аутодафе и корриде. На Пласа де ла Вилла найдёте самое старое здание Мадрида, прогуляетесь по улице Гран Виа и выйдете к Воротам Солнца. Полюбовавшись Королевским дворцом, узнаете, откуда взялось выражение «тайны мадридского двора», и с головой погрузитесь в историю города.

Необычное в Мадриде
Город полон достопримечательностей со странными на первый взгляд символикой и названиями, секреты которых вы раскроете: площадь Закрытых Ворот, «Монастырь королевских босоножек», статуя «Медведь и земляничное дерево». Вы узнаете, как «растёт» это самое дерево, что из гастрономических изысков обязательно надо попробовать на рынке Сан Мигель и посетите самый современный кафедральный собор Мадрида, который не менее интересен, чем старинные. А также найдёте на карте испанской столицы самый старый ресторан в мире!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
Мадрид на ладони
Мадрид на ладони
Мадрид на ладони
Мадрид на ладони

Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Изабель II.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я официальный гид с лицензией, мой опыт работы по проведению экскурсий в Музее Прадо — уже 12 лет. Работаю в компании гидов-единомышленников.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 ноября 2019
Отличная экскурсия. Михаил, гид - профессионал. Мадрид, у него на ладони! Спасибо.
28 мая 2019
Очень понравилась экскурсия! Прошли пешком огромное расстояние , рассмотрели все значимые достопримечательности . Все информативно и позитивно!в следующий раз обязательно возьмём экскурсию !
17 ноября 2018
Была на этой экскурсии - плюс - цена, маршрут, основные достопримечательности
Минус - не очень структурированный рассказ экскурсовода - несомненно много знает и достаточно глубоко, но тонешь в потоке неструктурированных фактов и нет единого целого. Но я очень придирчивый пользователь, поэтому может быть для меня был сумбур... я второй раз не закажу. Лучше подороже...

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