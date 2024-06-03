1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам
Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль
«Вы услышите историю самых известных блюд и ресторанов, интересные факты о гастрономии города, попробуете Мадрид на вкус»
Сегодня в 18:00
10 июня в 11:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
«Отдельно от экскурсии оплачивается дегустация местного пива в мадридском баре – 1 евро за канью»
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия
Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон
«Мы встретимся в центре города, чтобы зарядиться испанским кофе и выяснить, что обязательно надо включить в маршрут прогулки»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
€67 за человека
Индивидуальная
2 часа
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
«На ужин мы остановимся в одном очень атмосферном месте и попробуем всё самое популярное из испанской кухни (похлебку из фасоли, кальмаров и тортилью де пататас)»
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€115 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
«Вы узнаете, как «растёт» это самое дерево, что из гастрономических изысков обязательно надо попробовать на рынке Сан Мигель и посетите самый современный кафедральный собор Мадрида, который не менее интересен, чем старинные»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€22 за человека
Индивидуальная
3 часа
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии
«Мы обязательно предложим вам попробовать десерт, который делают только здесь»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
«Эта гастрономическая экскурсия – настоящая находка для путешественников, которые желают поближе познакомиться с мадридской кухней и открыть для себя лучшие заведения города»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида»
Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд...
«Гастрономические лавки в этих кварталах удивят вас своим изобилием и разнообразием»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Секреты испанского виноделия: виноградники, история и дегустация
Познайте многовековую историю вина в Мадриде, посетив винодельню с экспертом. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
от €390 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
Испанская столица - это не только исторический центр. Погрузитесь в авангардную часть города, где жизнь кипит в каждом уголке
«Когда вы устанете от впечатлений, стоит остановиться поужинать в одном из самых любимых местными ресторане или тапас-баре, а потом отправиться по местным барам, где ждут пиво, сангрия, музыка и только дружелюбная творческая публика»
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от €67 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana3 июня 2024Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
- ООльга27 мая 2024Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.
- ЮЮлия18 мая 2024Недавно я была на экскурсии по Мадриду с гидом Оксаной, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было действительно интересно и
- ААлекс17 мая 2024Отлично. Очень позитивно и с прекрасным настроением.
- ИИгорь1 мая 2024Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии, ее королей и королев,
- ААнжелика29 апреля 2024Большое спасибо Ксении за классную экскурсию на винодельню! Интересно, информативно, познавательно, с юмором. Хозяин винодельческого хозяйства Антонио - красавчик!
- IIgors20 апреля 2024Это мой (наш) первый визит в Мадрид. Город потрясающий. Взял 3 разных экскурсий у разных гидов. Был доволен выбором. Экскурсия была
- AAngelina16 марта 2024Михаил очень ответственный гид, мы прошлись от начала с приходом арабов и до 19 века. Много информации, дат, имен, мест, видно, что знает и разбирается в истории отлично. Под конец в меня не помещалось уже все то, что хотели уместить))
- ССветлана15 марта 2024Отличная гастро-прогулка со знающим гидом! Вкусная во всех смыслах)). Много интересных историй о мадридской гастрономии и заведениях с более чем 100-летнем стажем, открытие некоторых традиционных блюд и напитков, теплая дружественная атмосфера.
- ИИлья7 января 2024Хороший гид Михаил, все понравилось, рассказал много интересного. После экскурсии помог нам купить без очереди билеты в музей Прадо.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Мадриде в категории "Гастрономические" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 22 до 390. Туристы уже оставили гидам 455 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Мадрида, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024