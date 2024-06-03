Гастрономические экскурсии Мадрида

Найдено 10 экскурсий в категории «Гастрономические» в Мадриде на русском языке, цены от €22. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам
Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль
«Вы услышите историю самых известных блюд и ресторанов, интересные факты о гастрономии города, попробуете Мадрид на вкус»
Сегодня в 18:00
10 июня в 11:00
от 150 за всё до 10 чел.
Мадрид как он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
273 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
«Отдельно от экскурсии оплачивается дегустация местного пива в мадридском баре – 1 евро за канью»
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
110 за всё до 4 чел.
Мадрид для одного
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия
Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон
«Мы встретимся в центре города, чтобы зарядиться испанским кофе и выяснить, что обязательно надо включить в маршрут прогулки»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
67 за человека
Экспресс Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
«На ужин мы остановимся в одном очень атмосферном месте и попробуем всё самое популярное из испанской кухни (похлебку из фасоли, кальмаров и тортилью де пататас)»
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
115 за всё до 6 чел.
Мадрид на ладони
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
22 отзыва
Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
«Вы узнаете, как «растёт» это самое дерево, что из гастрономических изысков обязательно надо попробовать на рынке Сан Мигель и посетите самый современный кафедральный собор Мадрида, который не менее интересен, чем старинные»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
22 за человека
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии
«Мы обязательно предложим вам попробовать десерт, который делают только здесь»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 170 за всё до 10 чел.
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
«Эта гастрономическая экскурсия – настоящая находка для путешественников, которые желают поближе познакомиться с мадридской кухней и открыть для себя лучшие заведения города»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 90 за всё до 10 чел.
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида»
Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд...
«Гастрономические лавки в этих кварталах удивят вас своим изобилием и разнообразием»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 150 за всё до 6 чел.
Секреты испанского виноделия
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Секреты испанского виноделия: виноградники, история и дегустация
Познайте многовековую историю вина в Мадриде, посетив винодельню с экспертом. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
от 390 за всё до 12 чел.
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
Испанская столица - это не только исторический центр. Погрузитесь в авангардную часть города, где жизнь кипит в каждом уголке
«Когда вы устанете от впечатлений, стоит остановиться поужинать в одном из самых любимых местными ресторане или тапас-баре, а потом отправиться по местным барам, где ждут пиво, сангрия, музыка и только дружелюбная творческая публика»
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от 67 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    3 июня 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
    читать дальше

    Лариса внимательный и интересный человек, с ней было легко и приятно! Очень рекомендую, особенно тем кто уже был на разных исторических экскурсиях, это про другое и помогает дополнить картину, что бы иметь полное представление о Мадриде!

    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Недавно я была на экскурсии по Мадриду с гидом Оксаной, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было действительно интересно и
    читать дальше

    увлекательно. Оксана провела нас не только по основным достопримечательностям, но и показала тайные места, которые я бы сама просто прошла мимо и не заметила. Заглянули в самый старый ресторан в мире, где нас провели вовкнутрь и показали кухню. Потом заглянули с старый барбер шоп Мадрида, куда нас позвал барбер и мы сделалаи совместное фото. Одно из таких мест было уютное местное кафе, где я попробовала земляничный ликер. Это было очень душевно и необычно. Оксана рассказала много интересных деталей о жизни мадридцев и поделилась полезными рекомендациями, которые пригодились мне в дальнейших прогулках по городу. Я узнала интересные факты о старых зданиях Мадрида и их историю. Экскурсия с Оксаной получилась насыщенной и познавательной. Если хотите увидеть Мадрид с другой стороны и узнать его настоящую атмосферу, очень рекомендую!

  • А
    Алекс
    17 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Отлично. Очень позитивно и с прекрасным настроением.
  • И
    Игорь
    1 мая 2024
    Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
    Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии, ее королей и королев,
    читать дальше

    если вы мечтаете пройти по тайным коридорам сеговийского собора, если вы никогда не пробывали типичных сеговийских деликатесов (а у Евы в друзьях шеф местного ресторана), если, гуляя по Сеговии, вы хотите случайно встретить известного испановеда и искусствоведа, автора книги Испания от И до Я Татьяну Пигареву, то вам к Еве. А еще у нее свой блог в инстаграм, который поможет путешественникам по Мадриду и окрестностям.

    Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии
  • А
    Анжелика
    29 апреля 2024
    Секреты испанского виноделия
    Большое спасибо Ксении за классную экскурсию на винодельню! Интересно, информативно, познавательно, с юмором. Хозяин винодельческого хозяйства Антонио - красавчик!
  • I
    Igors
    20 апреля 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Это мой (наш) первый визит в Мадрид. Город потрясающий. Взял 3 разных экскурсий у разных гидов. Был доволен выбором. Экскурсия была
    читать дальше

    легкая и познавательная, время пролетело быстро. Совету не есть за 10 часов, попробовали много вкусного и выпили потрясающие испанские вина, вермуты и еще что-то. . Совет. Если бывал в городе или первый раз, находите возможность брать гида. Он поможет открыть и возможно полюбить город в который вы приехали.

  • A
    Angelina
    16 марта 2024
    Мадрид на ладони
    Михаил очень ответственный гид, мы прошлись от начала с приходом арабов и до 19 века. Много информации, дат, имен, мест, видно, что знает и разбирается в истории отлично. Под конец в меня не помещалось уже все то, что хотели уместить))
  • С
    Светлана
    15 марта 2024
    Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
    Отличная гастро-прогулка со знающим гидом! Вкусная во всех смыслах)). Много интересных историй о мадридской гастрономии и заведениях с более чем 100-летнем стажем, открытие некоторых традиционных блюд и напитков, теплая дружественная атмосфера.
  • И
    Илья
    7 января 2024
    Мадрид на ладони
    Хороший гид Михаил, все понравилось, рассказал много интересного. После экскурсии помог нам купить без очереди билеты в музей Прадо.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
  2. Мадрид как он есть
  3. Мадрид для одного
  4. Экспресс Мадрид
  5. Мадрид на ладони
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Гастрономические" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 22 до 390. Туристы уже оставили гидам 455 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Мадрида, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам