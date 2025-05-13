T Tatjana Малага глазами местных жителей Очень понравилась экскурсия по Малаге с гидом Николасом! Индивидуальный подход, интересные не обычные места, очень много исторической информации. Классно, что был трансфер и экскурсия была как пешком, так и на машине. Рекомендую

M Michail Малага: андалузское чудо Юлия - высококвалифицированный гид и приятный человек. Нам и нашим детям (10,7) экскурсия очень понравилась и запомнилась.

О Ольга Малага: андалузское чудо Приятное общение и интересная экскурсия. Понравилось сочетание погружения в историю и современную жизнь.

N Natalie Малага: андалузское чудо С Юлией было комфортно, легко и увлекательно познавать Малагу. Получился связный и интересный сторителлинг. Однозначно рекомендуем!

В Виктория Малага глазами местных жителей читать дальше же большая благодарность в решении сопутствующих вопросах, всегда подскажет какой ресторан выбрать и как лучше провести время в Малаге. Рекомедуем вам эту экскурсию и гида. Отличный гид, который интересно рассказал о всех достопримечательностях, хорошо построил маршрут и с радостью ответил на все вопросы. А так