Индивидуальная
до 4 чел.
Малага: андалузское чудо - архитектура, культура и Пикассо
Увлекательное путешествие по Малаге с посещением мавританских дворцов и других архитектурных шедевров
«Музей Кармен Тиссен с работами андалузских художников 19 века»
11 июн в 09:00
12 июн в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Малага глазами местных жителей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Малаге с местным гидом: откройте тайны города, недоступные в путеводителях. Всего три часа - и вы влюбитесь в этот древний город
«Мы поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся панорамой приморской Малаги, а после отправимся на малую родину Пикассо — к одной из самых красивых площадей, где художник делал свои первые шаги, и музею «Родной дом»»
Завтра в 09:00
6 июн в 12:00
€269 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тапас-прогулка по Малаге
Посетить локальные бары, продегустировать испанские закуски и удивиться историям о местной жизни
Начало: На Plaza de la Marina
«Исследуя старый центр, вы осмотрите основные достопримечательности: главную площадь, Кафедральный собор, Римский театр, крепость Алькасаба и дом-музей Пикассо»
6 июн в 10:00
7 июн в 10:00
от €92 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana13 мая 2025Очень понравилась экскурсия по Малаге с гидом Николасом! Индивидуальный подход, интересные не обычные места, очень много исторической информации. Классно, что был трансфер и экскурсия была как пешком, так и на машине. Рекомендую
- MMichail2 мая 2025Юлия - высококвалифицированный гид и приятный человек. Нам и нашим детям (10,7) экскурсия очень понравилась и запомнилась.
- ООльга23 марта 2025Приятное общение и интересная экскурсия. Понравилось сочетание погружения в историю и современную жизнь.
- NNatalie8 марта 2025С Юлией было комфортно, легко и увлекательно познавать Малагу. Получился связный и интересный сторителлинг. Однозначно рекомендуем!
- ВВиктория2 июля 2024Отличный гид, который интересно рассказал о всех достопримечательностях, хорошо построил маршрут и с радостью ответил на все вопросы. А так
- ННадежда2 апреля 2024экскурсия была организована на микроавтобусе с водителям, Николас обладает энциклопедическими знаниями о регионе, может ответить практически на любой вопрос, очень познавательная, разнообразная и в то же время необременительная в физическом плане экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Малаге в июне 2025
Сейчас в Малаге в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 92 до 269. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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