3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Дорогой вина и хамона

Погрузитесь в мир испанских вин и хамона на индивидуальной экскурсии в Малаге. Узнайте о традициях виноделия и насладитесь дегустацией в старинных погребах
На этой гастрономической экскурсии в Малаге вы узнаете о традициях виноградарства в Испании и насладитесь вкусом местных вин. Посетите разливочную с интерьерами прошлого века и старинный винный погреб в сердце
читать дальшеуменьшить

города.

Дегустируйте вина из винограда Moscatel и Pedro Jiménez, а также хамон, главную кулинарную достопримечательность Испании.

Винный погреб El Pimpi, где побывали знаменитости, и винодельня Антигуа Каса де Гуардия откроют свои двери для вас. Пройдите по музею винодельни и узнайте о процессе производства вина. Насладитесь дегустацией изысканных вин и хамона, и станьте знатоком этих испанских деликатесов

4.5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🍖 Уникальный хамон
  • 🏛 Посещение старинных погребов
  • 🌟 Атмосфера испанской культуры
  • 👑 Знаменитые гости погреба El Pimpi
Дорогой вина и хамона
Дорогой вина и хамона
Дорогой вина и хамона

Что можно увидеть

  • Винный погреб El Pimpi
  • Винодельня Антигуа Каса де Гуардия

Описание экскурсии

В романах Стивенсона пираты пили «Малагу». Да, это вино известно с давних пор жителям Старого и Нового Света — ни с чем не спутать густое, сладкое вино «Málaga Virgen» и непременный атрибут любого праздника — сладкое белое вино «Cartojal». Есть и другие, не менее известные ценителям десертных вин, «Pajarete», «Lagrima» — все из местных сортов виногpада Moscatel и Pedro Jiménez. Вот их-то мы с вами обязательно и продегустируем. И не где-нибудь, а в старинном винном погребке «El Pimpi», в самом сердце старой Малаги. В этом погребочке, расположенном в здании, которому 250 лет, побывали Антонио Бандерас и Мелани Гриффит, Джон Малкович, Пласидо Доминго, Бернардо Пикассо (внук художника), Палома Пикассо (младшая дочка художника), Баронесса Тиссен (Кармен Сервера), Герцогиня Кайетана де Альба, торреадор «Эль Кордобес».

Но сначала мы садимся в машину и едем в маленький и живописный городок Олиас, где находится самая старая винодельня провинции Малага — бодега Антигуа Каса де Гуардия. Пройдемся по их музею, экспонаты котрого служили многим поколениям владельцев винодельни, а сейчас на почетном музейном «приколе». Проследим этапы производства вина на современном оборудовании бодеги. Ну и конечно же, дегустация вина, которое производится здесь же, на этом семейном заводике. Четыре изысканных вина старинных рецептов производства (1840-го и 1908-го годов) порадуют нас своим богатым букетом. И как тут не купить у радушных хозяев несколько бутылочек этого эликсира молодости и веселья?!

Вот теперь вернемся в Малагу, в таверну Эль Пимпи. В старинных интерьерах этого заведения в полумраке прищуриваешь глаза: это за соседним столиком не граф ли Де ля Фер? Не знаменитый ли Атос? (он предпочитал «Малагу» всем винам, если имел возможность выбирать).

Ну и конечно, гордость Испании — хамон! Его надо уметь дегустировать, как надо уметь дегустировать хорошее вино! Самый лучший — Хамон иберико. Это задняя нога полудикой иберийской свиньи — я вам про них расскажу поподробнее. Нарезка хамона — тоже искусство! Нога закрепляется в особой подставке, которая называется хамонера, и специально обученный человек длинным и узким ножом нарезает мясо совершенно прозрачными ломтиками. И вот уже хамон лежит перед вами на тарелке… Не спешите отправлять его в рот — сначала понюхайте его! Да, таков ритуал! Запах вяленого натурального мяса дразнит аппетит. Вот теперь вы готовы к дегустации. Приступим! Попробуем мясо разной выдержки, срезы из разных мест ноги, попробуем мясо свинки и кабана… Поздравляю! Вы теперь знатоки не только вина, но и хамона. =)

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Дегустации 4-х вин на винодельне — €20 с чел., но не менее €60 с группы
  • Еда и напитки винном погребе El Pimpi (продолжение дегустации малагских вин и хамона)
  • Возможно провести экскурсию для группы 4-7 человек — €315 за группу
  • Экскурсию можно устроить для компании до 16 человек. Обеспечиваю комфортный трансфер на минибусе — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николас
Николас — ваш гид в Малаге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 585 туристов
Я живу в городе Малага с 2000-го года. Являюсь гражданином Испании. Кроме работы гидом, занимаюсь публицистикой в русскоязычных СМИ Испании — пишу на темы истории, краеведения и туризма. Рассказываю историю Испании
читать дальшеуменьшить

— древнюю и современную. На экскурсиях говорим о фламенко и вине, хамоне и оливковом масле, Колумбе и Сервантесе, диктаторе Франко и королевской семье. В моей команде — специалист по трансферу и переводчик с университетским образованием для сопровождения деловых переговоров. Обращайтесь — подберу именно то, что запомнится и подарит много приятных впечатлений.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
Н
Нудная экскурсия, материал не структурирован, гид перескакивал с одного на другое, не слышит вопросов, кот ему задают, один раз сбился с маршрута, сделали лишний пеший круг по одному и тому же месту. Неинтересная подача материала
Вам был полезен этот отзыв?
Anatoly
Экскурсия понравилась. Николас был точен, маршрут интересен, а подготовка и объём знаний его выше всяких похвал. Он сумел влюбить нас в Малагу, и не только потому, что мы выпили прекрасное вино. Мы обязательно вернёмся сюда ещё раз!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Прекрасная экскурсия! Николас любит Андалусию и ее культуру и это видно во всем. Мы с большим удовольствием пойдем на другие экскурсии Николаса.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Акцент был на вино. Посетили 2 известных места. Про хамон было сказано мало.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Малаги

Похожие экскурсии на «Дорогой вина и хамона»

Малага - сердце Коста-дель-Соль
Пешая
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Увидеть город во всех подробностях, посетить старинную бодегу и крепости арабского периода
Начало: На площади Plaza de la Marina
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от €130 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Пешая
3 часа
126 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
от €160 за всё до 30 чел.
Белые деревушки Андалусии
На машине
4.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Белые деревушки Андалусии
Погрузитесь в атмосферу Андалусии, посетив белые деревушки, пещеру Нерхи и «Балкон Европы»
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €320 за всё до 6 чел.
Малага римская, мавританская, католическая
Пешая
3.5 часа
91 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Малага римская, мавританская, католическая
Погружение в историю Малаги: финикийская стена, руины Римского театра, дом Пикассо и крепость Алькасаба. Завершите день на рынке с испанскими деликатесами
Начало: В порту Малаги
27 авг в 09:30
28 авг в 09:30
от €199 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Малаге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Малаге
от €300 за экскурсию