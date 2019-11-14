3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погружение в мир испанского виноделия с дегустацией

Nicolas
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Nicolas – ваш гид
В вине не только истина, но и история — на этой гастрономической экскурсии вы узнаете о традициях виноградарства в Испании и насладитесь вкусом местных вин.

Свои двери откроют два необычных места: первое — разливочная с интерьерами прошлого века, а второе — старинный винный погреб в сердце города.

Вас ждут прекрасные вина из винограда Moscatel и Pedro Jiménez, а также главная кулинарная «достопримечательность» Испании — хамон!
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Дорогой вина и хамона
Дорогой вина и хамона

Что вас ожидает

В романах Стивенсона пираты пили «малагу». Да, это вино известно с давних пор жителям Старого и Нового Света — ни с чем не спутать густое, сладкое вино «Málaga Virgen» и непременный атрибут любого праздника — сладкое белое вино «Cartojal». Есть и другие, не менее известные ценителям десертных вин, «Pajarete», «Lagrima» — все из местных сортов виногpада Moscatel и Pedro Jiménez. Вот их-то мы с вами обязательно и продегустируем. И не где-нибудь, а в старинном винном погребке «El Pimpi», в самом сердце старой Малаги. В этом погребочке, расположенном в здании, которому 250 лет, побывали Антонио Бандерас и Мелани Гриффит, Джон Малкович, Пласидо Доминго, Бернардо Пикассо (внук художника), Палома Пикассо (младшая дочка художника), Баронесса Тиссен (Кармен Сервера), Герцогиня Кайетана де Альба, торреадор «Эль Кордобес».

Но первым пунктом нашего дегустационного маршрута будет разливочная «Antigua casa de Guardia». Там, облокотившись на стойку, мы сможем пропустить по-стаканчику вина, находясь в интерьере 50-х годов прошлого века (в этой разливочной даже бармены — из той эпохи :)). А за бокалом местного вина я буду рассказывать вам, как оно произведено и где. Немножко размявшись парой-тройкой рюмашек и вполне довольные таким началом экскурсии (а недовольных посещением этого местечка просто не бывает!), вы выйдете из этого винного погребка знатоками этого благородного напитка! Если захотите что-то купить — я помогу вам выбрать подходящее вино.

Ну и конечно, гордость Испании — хамон! Его надо уметь дегустировать, как надо уметь дегустировать хорошее вино! Самый лучший — Хамон иберико. Это задняя нога полудикой иберийской свиньи — я вам про них расскажу поподробнее. Нарезка хамона — тоже искусство! Нога закрепляется в особой подставке, которая называется хамонера, и специально обученный человек длинным и узким ножом нарезает мясо совершенно прозрачными ломтиками. И вот уже хамон лежит перед вами на тарелке... Не спешите отправлять его в рот — сначала понюхайте его! Да, таков ритуал! Запах вяленого натурального мяса дразнит аппетит. Вот теперь вы готовы к дегустации. Приступим! Попробуем мясо разной выдержки, срезы из разных мест ноги, попробуем мясо свинки и кабана... Поздравляю! Вы теперь знатоки не только вина, но и хамона. =)

Дорогой вина и хамона
Дорогой вина и хамона
Дорогой вина и хамона
Дорогой вина и хамона
Дорогой вина и хамона
Дорогой вина и хамона
Дорогой вина и хамона
Дорогой вина и хамона
Дорогой вина и хамона
Дорогой вина и хамона

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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Nicolas
Nicolas
Я живу в Малаге уже 18 лет. Кроме работы гидом, я работаю корреспондентом испанской газеты, где пишу на темы истории Испании и туризма. В газете выходит цикл моих статей о малоизвестных достопримечательностях Юга Испании. Я расскажу вам историю Испании — древнюю и современную. Мы с вами поговорим о фламенко и вине, хамоне и оливковом масле, Колумбе и Сеpвантесе, диктаторе Франко и королевской семье... В моей команде есть специалист по трансферу, а также отличный переводчик с университетским образованием для обслуживания деловых переговоров. Обращайтесь ко мне, и я подберу для вас именно то, что запомнится и доставит много приятных впечатлений.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 ноября 2019
Акцент был на вино. Посетили 2 известных места. Про хамон было сказано мало.
30 апреля 2019
Нудная экскурсия, материал не структурирован, гид перескакивал с одного на другое, не слышит вопросов, кот ему задают, один раз сбился с маршрута, сделали лишний пеший круг по одному и тому же месту. Неинтересная подача материала
Anatoly
26 июня 2018
Экскурсия понравилась. Николас был точен, маршрут интересен, а подготовка и объём знаний его выше всяких похвал. Он сумел влюбить нас в Малагу, и не только потому, что мы выпили прекрасное вино. Мы обязательно вернёмся сюда ещё раз!

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