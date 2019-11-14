3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В вине не только истина, но и история — на этой гастрономической экскурсии вы узнаете о традициях виноградарства в Испании и насладитесь вкусом местных вин. Свои двери откроют два необычных места: первое — разливочная с интерьерами прошлого века, а второе — старинный винный погреб в сердце города. Вас ждут прекрасные вина из винограда Moscatel и Pedro Jiménez, а также главная кулинарная «достопримечательность» Испании — хамон!

Что вас ожидает

В романах Стивенсона пираты пили «малагу». Да, это вино известно с давних пор жителям Старого и Нового Света — ни с чем не спутать густое, сладкое вино «Málaga Virgen» и непременный атрибут любого праздника — сладкое белое вино «Cartojal». Есть и другие, не менее известные ценителям десертных вин, «Pajarete», «Lagrima» — все из местных сортов виногpада Moscatel и Pedro Jiménez. Вот их-то мы с вами обязательно и продегустируем. И не где-нибудь, а в старинном винном погребке «El Pimpi», в самом сердце старой Малаги. В этом погребочке, расположенном в здании, которому 250 лет, побывали Антонио Бандерас и Мелани Гриффит, Джон Малкович, Пласидо Доминго, Бернардо Пикассо (внук художника), Палома Пикассо (младшая дочка художника), Баронесса Тиссен (Кармен Сервера), Герцогиня Кайетана де Альба, торреадор «Эль Кордобес».

Но первым пунктом нашего дегустационного маршрута будет разливочная «Antigua casa de Guardia». Там, облокотившись на стойку, мы сможем пропустить по-стаканчику вина, находясь в интерьере 50-х годов прошлого века (в этой разливочной даже бармены — из той эпохи :)). А за бокалом местного вина я буду рассказывать вам, как оно произведено и где. Немножко размявшись парой-тройкой рюмашек и вполне довольные таким началом экскурсии (а недовольных посещением этого местечка просто не бывает!), вы выйдете из этого винного погребка знатоками этого благородного напитка! Если захотите что-то купить — я помогу вам выбрать подходящее вино.

Ну и конечно, гордость Испании — хамон! Его надо уметь дегустировать, как надо уметь дегустировать хорошее вино! Самый лучший — Хамон иберико. Это задняя нога полудикой иберийской свиньи — я вам про них расскажу поподробнее. Нарезка хамона — тоже искусство! Нога закрепляется в особой подставке, которая называется хамонера, и специально обученный человек длинным и узким ножом нарезает мясо совершенно прозрачными ломтиками. И вот уже хамон лежит перед вами на тарелке... Не спешите отправлять его в рот — сначала понюхайте его! Да, таков ритуал! Запах вяленого натурального мяса дразнит аппетит. Вот теперь вы готовы к дегустации. Приступим! Попробуем мясо разной выдержки, срезы из разных мест ноги, попробуем мясо свинки и кабана... Поздравляю! Вы теперь знатоки не только вина, но и хамона. =)