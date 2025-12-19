Давайте раскроем главный секрет Майорки — почему грозные крепости и величественные соборы так гармонично соседствуют с богемной свободой и творческим горением.
Рассмотрим остров не как курорт, а место силы, где переплелись судьбы королей, гениев и романтиков, создавших его уникальный характер.
Описание экскурсии
Кафедральный собор на фундаменте мечети — диалог средневековой готики и гениальных преображений от Гауди и Барсело.
Каско антигуо — Старый город, где на одних и тех же улицах живут три эпохи.
Вальдемосса — самый фотогеничный городок на Майорке. Свидетель драматического накала страстей между Шопеном и Жорж Санд.
Дейя и Са Форадада (по желанию) — дорога через аристократические поместья, остановка на легендарной смотровой площадке и посещение пасторальной Мекки художников и поэтов.
Мы расскажем, как остров притягивал к себе воинов, монахов, музыкантов и художников. И как каждый из них оставил здесь свой след, создав многогранную культуру Майорки.
Примерный тайминг
- Экскурсия по Пальме — 2,5 ч
- Переезд в Вальдемоссу — 30 мин
- Экскурсия по Вальдемоссе — 1,5 ч
- Возвращение в Пальму — 30–35 мин
Тайминг ориентировочный и зависит от трафика и других обстоятельств.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто Toyota C-HR, Toyota RAV4, Volkswagen Caddy или Volkswagen T-Roc
- Трансфер — из отелей в муниципалитете Пальма-де-Майорка или порта Пальмы. Из других частей острова возможен за доплату — согласуем в переписке
- Здания осматриваем снаружи. Экскурсии внутри Кафедрального собора, замка Бельвер, музеев в Вальдемоссе возможны при предварительном согласовании
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Музей картезианцев в Вальдемоссе — €12 за чел. (комплексный билет)
- Кельи Шопена (только келья, где жили Шопен и Жорж Санд) — €5 за чел.
- Кафедральный собор — €10 за чел.
- Поездка в Дейя и Са Форадада — доплата €50
- Обед (согласуем заранее)
