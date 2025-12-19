Давайте раскроем главный секрет Майорки — почему грозные крепости и величественные соборы так гармонично соседствуют с богемной свободой и творческим горением. Рассмотрим остров не как курорт, а место силы, где переплелись судьбы королей, гениев и романтиков, создавших его уникальный характер.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Кафедральный собор на фундаменте мечети — диалог средневековой готики и гениальных преображений от Гауди и Барсело.

Каско антигуо — Старый город, где на одних и тех же улицах живут три эпохи.

Вальдемосса — самый фотогеничный городок на Майорке. Свидетель драматического накала страстей между Шопеном и Жорж Санд.

Дейя и Са Форадада (по желанию) — дорога через аристократические поместья, остановка на легендарной смотровой площадке и посещение пасторальной Мекки художников и поэтов.

Мы расскажем, как остров притягивал к себе воинов, монахов, музыкантов и художников. И как каждый из них оставил здесь свой след, создав многогранную культуру Майорки.

Примерный тайминг

Экскурсия по Пальме — 2,5 ч

Переезд в Вальдемоссу — 30 мин

Экскурсия по Вальдемоссе — 1,5 ч

Возвращение в Пальму — 30–35 мин

Тайминг ориентировочный и зависит от трафика и других обстоятельств.

Организационные детали

Едем на комфортабельном авто Toyota C-HR, Toyota RAV4, Volkswagen Caddy или Volkswagen T-Roc

Трансфер — из отелей в муниципалитете Пальма-де-Майорка или порта Пальмы. Из других частей острова возможен за доплату — согласуем в переписке

Здания осматриваем снаружи. Экскурсии внутри Кафедрального собора, замка Бельвер, музеев в Вальдемоссе возможны при предварительном согласовании

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)