3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Памплона - город, живущий фиестой
Прогулка по столице Наваррского Королевства
Начало: Возле Сиудаделы или в центре по договоренности
Сегодня в 15:00
21 окт в 15:00
€180 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Яркая и самобытная Памплона
Посетить главные места столицы Наварры и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в центре или на главной площади
Завтра в 14:00
18 окт в 10:00
€240 за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарные баскские пещеры: Сугарамурди и Сар
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Памплона: История, Фиесты и Путь Сантьяго
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Интригующая и уникальная Памплона
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 августа 2024Екатерина быстро ответила, скорректировала маршрут и время под наш запрос, смогла провести экскурсию для нашей семьи на следующий же день, все рассказала, ответила на вопросы ребенка. Большое спасибо!
- ММария16 июня 2023Мы чудесно погуляли по Памплоне. Узнали много нового и интересного про этот город. Наташа хорошо рассказывает, благодаря ей мы увидели детали, которые сами никогда бы не рассмотрели. Экскурсия была хорошо организована, учтены наши пожелания. Мы очень довольны. Спасибо огромное!!!
- ЕЕлена29 марта 2022Прекрасная экскурсия! Наталья замечательный рассказчик, удивительный человек, который способен не только идти по своему плану, но и гибко адаптироваться в
- ССергей3 октября 2021Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно. В Памплоне уже во второй раз, но благодаря нашему гиду Наталье открыл для себя массу новых и удивительных уголков. Огромное спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Памплоне в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Памплоне в октябре 2024
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