читать дальше

зависимости от интересов экскурсантов. Очень интересный исторический материал о прекрасном городе Памплона. Знаний, исторических исследований и фактов, чувствуется, у Наталии огромный багаж! Думаю,:что она и еще бы с удовольствием делилась ими со мной. Но у нас еще все впереди. Планирую обязательно заказать у нее еще экскурсии и, конечно, буду рекомендовать Наталью и ее экскурсии своим друзьям.