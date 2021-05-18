Всё о Памплоне

Полезная информация о Памплоне

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Местное время в Памплоне
20:0124
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаПамплона
По-английскиPamplona
Столица регионаПамплона является столицей региона
Население города198 491 чел.
АэропортПамплона PNA
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота455 м. от уровня моря

Где находится Памплона на карте

Памплона фото города
Памплона

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Памплона - город, живущий фиестой
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