Полезная информация о Памплоне
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Местное время в Памплоне
20:0124
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Памплона
|По-английски
|Pamplona
|Столица региона
|Памплона является столицей региона
|Население города
|198 491 чел.
|Аэропорт
|Памплона PNA
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|455 м. от уровня моря
Где находится Памплона на карте
Памплона