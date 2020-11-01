Как добраться до Памплоны на самолёте
В Памплоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pamplona Airport» вам не избежать
Список аэропортов Памплоны
- Памплона PNAPamplona Airport
Самые дешёвые билеты в Памплону из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|8 083
|16ч 5м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇫🇷Монпелье
|14 891
|31ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Памплоны
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Памплоны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Атланта, Киев, Рим, Сан-Паулу и Кито
- 14.10.202023.10.2020
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