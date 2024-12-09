3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
Раскрыть тайны загадочного древнего города, возведённого на скалах
Начало: На площади Duquesa de Parcent
23 фев в 10:00
24 фев в 10:00
€290 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ронда: город страсти, стихов и головокружительных высот
Начало: Plz de Soccoro, Ronda, Spain
24 фев в 09:00
25 фев в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ронда - «между скалами и облаками»
Главные и тайные городские места, вино и романтические истории на обзорной экскурсии
24 фев в 10:00
25 фев в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий9 декабря 2024Еще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в Каталонии. А в Андалусии
- ЕЕлена25 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Елена великолепно все рассказывала и показывала. Огромное спасибо Елене за экскурсию. Рекомендую.
- ААнна23 мая 2024Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все организовала таким замечательным образом,
Ответы на вопросы от путешественников по Ронде в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Ронде в феврале 2025
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