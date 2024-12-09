Пешие экскурсии-прогулки в Ронде с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Ронде на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Ронда - город, парящий над пропастью
Пешая
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
Раскрыть тайны загадочного древнего города, возведённого на скалах
Начало: На площади Duquesa de Parcent
23 фев в 10:00
24 фев в 10:00
290 за всё до 6 чел.
Ронда: город страсти, стихов и головокружительных высот
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ронда: город страсти, стихов и головокружительных высот
Начало: Plz de Soccoro, Ronda, Spain
24 фев в 09:00
25 фев в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Ронда - «между скалами и облаками»
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ронда - «между скалами и облаками»
Главные и тайные городские места, вино и романтические истории на обзорной экскурсии
24 фев в 10:00
25 фев в 10:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    9 декабря 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Еще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в Каталонии. А в Андалусии
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    нашли другое чудесное место - Ронда, городок на высоком плато, куда и отправились с профессиональным гидом Еленой. Место удивительное по своему ландшафту: отвесные скалы пропасти соединены мостом с очень интересной историей. Тихое, красочное и очень уютное местечко. Очень много туристов, но нет ощущения скученности и толпы. Елена рассказала нам про историю создания этого моста, прогулялись туда-сюда по нему, зашли в несколько милых магазинчиков, увидели руины крепости Лаурель, постояли на знаменитом балкончике, прошли по следам Хэмингуэя в старинной арене для корриды.. В одной из церквей-монастыре довелось посмотреть уникальный "объект"-святыню: левую руку святой Терезы Авильской. Спасибо Елене за замечательные экскурсии и - надеемся в следующем году встретиться вновь, чтобы осуществить еще одну уникальную поездку!

    Еще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в КаталонииЕще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в КаталонииЕще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в КаталонииЕще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в КаталонииЕще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в КаталонииЕще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в Каталонии
  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Экскурсия очень понравилась. Елена великолепно все рассказывала и показывала. Огромное спасибо Елене за экскурсию. Рекомендую.
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все организовала таким замечательным образом,
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    что мы успели прогуляться, насладиться видами города, пообедать, сделать покупки, и все это без суеты, сопровождая интересными рассказами. Время провели чудесно, впечатления самые восторженные, организовано все отлично, материал подан интересно и ненавязчиво. Очень рекомендую!!!

    Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена всеХочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена всеХочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все

Ответы на вопросы от путешественников по Ронде в категории «Пешеходные»

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  1. Ронда - город, парящий над пропастью
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  3. Ронда - «между скалами и облаками»
Сколько стоит экскурсия по Ронде в феврале 2025
Сейчас в Ронде в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 290. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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