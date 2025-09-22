Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Сан-Себастьяне на русском языке, цены от €200, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 5% 8 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha Сан-Себастьян - это кусочек Франции в Испании. Гастрономия, архитектура и история создают уникальную атмосферу, которую стоит прочувствовать €238 €250 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 33 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия: история, архитектура и кухня На экскурсии в Сан-Себастьяне вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю города и насладитесь местной кухней Начало: Возле Кафедрального собора доброго пастыря €200 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 17 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Сан-Себастьян - аристократ среди городов Уникальная экскурсия по Сан-Себастьяну: романтический квартал, набережная Ла Конча, собор и Старый Город ждут вас €300 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Сан-Себастьяна

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Себастьяне Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия Сан-Себастьян - аристократ среди городов В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Сан-Себастьяне Самое главное Набережная 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре: Сколько стоит экскурсия по Сан-Себастьяну в сентябре 2025 Сейчас в Сан-Себастьяне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 300 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5

