-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Сан-Себастьян - это кусочек Франции в Испании. Гастрономия, архитектура и история создают уникальную атмосферу, которую стоит прочувствовать
Сегодня в 14:30
24 сен в 10:30
€238
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия: история, архитектура и кухня
На экскурсии в Сан-Себастьяне вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю города и насладитесь местной кухней
Начало: Возле Кафедрального собора доброго пастыря
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сан-Себастьян - аристократ среди городов
Уникальная экскурсия по Сан-Себастьяну: романтический квартал, набережная Ла Конча, собор и Старый Город ждут вас
24 сен в 09:00
27 сен в 09:00
€300 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Себастьяну в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Себастьяне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сан-Себастьяне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Сан-Себастьяну в сентябре 2025
Сейчас в Сан-Себастьяне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 300 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Себастьяне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 58 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь