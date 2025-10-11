Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия: история, архитектура и кухня
На экскурсии в Сан-Себастьяне вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю города и насладитесь местной кухней
Начало: Возле Кафедрального собора доброго пастыря
11 окт в 10:00
13 окт в 10:00
€240 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Сан-Себастьян - это кусочек Франции в Испании. Гастрономия, архитектура и история создают уникальную атмосферу, которую стоит прочувствовать
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€225
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сан-Себастьяну: история и архитектура
Погуляйте по историческому центру Сан-Себастьяна, узнайте его тайны и насладитесь великолепными видами с лучших смотровых площадок
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сан-Себастьян - аристократ среди городов
Уникальная экскурсия по Сан-Себастьяну: романтический квартал, набережная Ла Конча, собор и Старый Город ждут вас
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€300 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Себастьяну в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Себастьяне
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Сан-Себастьяне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Сан-Себастьяну в октябре 2025
Сейчас в Сан-Себастьяне в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 225 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Себастьяне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 64 ⭐ отзыва, цены от €225. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь