3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с культурой знаменитых закусок в дегустационном туре по самым интересным барам города

Emma
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Emma – ваш гид
Лучшая кухня в Испании — в Стране Басков, а еще точнее — в Сан Себастьяне.

Именно здесь зародилась особая культура фаст-фуда — пинчо.

Я приглашаю вас познакомиться с историей и особенностями этой прекрасной кулинарной традиции на дегустации гастрономических шедевров в миниатюре в лучших барах города.
168 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну
Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну

Программа

При огромном обилии предложений бары соревнуются между собой за самый яркий, экзотический, инновационный пинчо. Конкурсы проходят несколько раз в год. Во время нашего гастрономического путешествия мы посетим заведения с самыми интересными, вкусными и необычными закусками.

Сначала вы, конечно, познакомитесь с «классикой», а затем окунетесь в экзотический мир «авангарда». И если пинчо-классика — это, к примеру, тунец с соусом из оливкового масла и уксуса, то авангард поразит вас неординарностью и неочевидностью вкусовых сочетаний. Вместе с этим вы посетите бары, популярные у местных жителей, и сможете наблюдать, как отдыхают настоящие баски.

Я расскажу вам о том, как зарождалась и развивалась культура пинчо, как и из чего можно приготовить эти закуски и чем они отличаются от тапас. Кроме того, прогуливаясь от места к месту по улицам города, мы будем обязательно охватим пару знаковых мест, истории которых не останутся не раскрытыми.

Я с удовольствием учту ваши гастрономические предпочтения, чтобы подобрать для нашей прогулки наиболее релевантные заведения.

Организационные детали

Еда и напитки во время экскурсии оплачиваются отдельно: средний чек — 5-9 евро с человека в зависимости от популярности бара.

Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну
Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну
Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Emma
Emma
Добрый день! Я - профессиональный гид по Стране Басков, Наварре, Риохе и Аквитании. Уже 10 лет я живу в этом благословенном уголке земного шара, и с удовольствием покажу и расскажу моим гостям все самое интересное об этом регионе.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 сентября 2019
Все было просто прекрасно. Сан-Себастьян чудесный город, а пинчос-бары - важная часть его культуры и жизни. Благодаря Эмме, мы поняли, что это не просто еда - это искусство, и требует соответствующего подхода. После экскурсии мы каждый вечер делали свои открытия в этом городе, и это именно благодаря объяснениям и инструкциями Эммы. Знания у нее очень обширны и я уверена, что любая ее экскурсия в стране басков и окрестностях будет интересной. Обязательно закажем у нее другую экскурсию в следующий раз, и обязательно еще раз посетим Сан-Себастьян.
10 сентября 2018
Отличная экскурсия! Было очень интересно, полезно, рекомендую такие экскурсии в начале ваших путешествий, помогает ориентироваться в местных условиях
8 декабря 2017
У нас была замечательная обзорная пешеходная экскурсия (с заходом в пинчо-бары) с гидом Эммой. Этого гида хочется порекомендовать всем. Она умеет заинтересовать своим рассказом людей любого возраста. Нас было четверо человек. Мы все много путешествуем, всегда берём экскурсии. Это один из лучших гидов, которые нам попадались. Эмма, спасибо Вам большое!

Emma проводит ещё 1 экскурсию

Сан-Себастьян — аристократ среди городовСан-Себастьян — аристократ среди городовСан-Себастьян — аристократ среди городов
155 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
О городе, его культуре и традициях на обзорной прогулке по самым впечатляющим местам
Сан-Себастьян считается самым красивым городом Испании — приглашаю вас убедиться в этом лично! Во время обзорной прогулки вы узнаете о нем много интересных фактов, а также забавных историй, которые происходили с его жителями. Мы обязательно обсудим интересующие вас детали прошлой или настоящей жизни города.

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