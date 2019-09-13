3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

При огромном обилии предложений бары соревнуются между собой за самый яркий, экзотический, инновационный пинчо. Конкурсы проходят несколько раз в год. Во время нашего гастрономического путешествия мы посетим заведения с самыми интересными, вкусными и необычными закусками.

Сначала вы, конечно, познакомитесь с «классикой», а затем окунетесь в экзотический мир «авангарда». И если пинчо-классика — это, к примеру, тунец с соусом из оливкового масла и уксуса, то авангард поразит вас неординарностью и неочевидностью вкусовых сочетаний. Вместе с этим вы посетите бары, популярные у местных жителей, и сможете наблюдать, как отдыхают настоящие баски.

Я расскажу вам о том, как зарождалась и развивалась культура пинчо, как и из чего можно приготовить эти закуски и чем они отличаются от тапас. Кроме того, прогуливаясь от места к месту по улицам города, мы будем обязательно охватим пару знаковых мест, истории которых не останутся не раскрытыми.

Я с удовольствием учту ваши гастрономические предпочтения, чтобы подобрать для нашей прогулки наиболее релевантные заведения.