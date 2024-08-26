Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сан-Себастьяну: история и архитектура
Погуляйте по историческому центру Сан-Себастьяна, узнайте его тайны и насладитесь великолепными видами с лучших смотровых площадок
Начало: По договорённости
Завтра в 11:00
30 июн в 10:00
€240 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Баленсиага, мишленовские вкусы и блеск Belle Époque
€190
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Элегантный Сан-Себастьян, или тайны баскской души
Сан-Себастьян очарует с первой прогулки! Пройдитесь по набережной Ла Конча, исследуйте Старый город и насладитесь баскской кухней. Узнайте секреты региона
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
€240 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана26 августа 2024Нам понравилось всё!
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Себастьяну в категории «Популярные места»
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