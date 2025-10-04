Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
На экскурсии в Сан-Себастьяне вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю города и насладитесь местной кухней
Начало: Возле Кафедрального собора доброго пастыря
«А в завершение экскурсии мы поднимемся на старинном фуникулере на гору Игельдо, откуда открывается изумительная панорама на весь залив в форме морской раковины»
24 янв в 10:00
25 янв в 10:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Сан-Себастьян - это кусочек Франции в Испании. Гастрономия, архитектура и история создают уникальную атмосферу, которую стоит прочувствовать
«проезд на фуникулёре на гору Игельдо: €4,75 — взрослые, дети до 7 лет — €2,5»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Баскские пещеры: Сугарамурди и Сар в Сан-Себастьяне
Путешествие в пещеры Сугарамурди и Сар откроет вам мир древних верований и мифов. Удивительные природные чудеса ждут вас
Начало: От вашего отеля
«Мы раскроем тайны природных чудес, побываем в местах, где мифы переплетаются с историей, и заглянем в мир древних верований этого уникального народа»
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 октября 2025Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как достопримечательности Бильбао и сам
- ААлексей30 сентября 2025Три часа пролетели незаметно. Спасибо Наталье за интересный маршрут и рассказ, в котором история перетекала в современность. Получили много практических советов по дальнейшему время проведению! Очень рекомендуем😊
- ЕЕлена20 сентября 2025Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Сан-Себатьяну! Мы не первый раз в этом городе, но благодаря Анне, открыли его
- ТТамара14 сентября 2025Побывали на двух экскурсиях с Анной, по Бильбао и по Сан Себастьяну. Получили прекрасные впечатления, интересный рассказ, много разных интересных
- ММаксим5 сентября 2025Давно мечтали съездить в Сан Себастьян. Нас было 4 взрослых человек и маленькая собачка. Выбрали экскурсию по городу с гидом
- DDr1 сентября 2025We got a beautiful time with Anna! She is very polite, positive, well and soft spoken, intelligent and knowledgeable person.
- ИИван20 августа 2025Анна, очень приятный человек. Скорректировала маршрут и экскурсию по нашему желанию и по погоде. Очень интересно рассказывает про басков. Помимо экскурсии помогла и в вопросах не касающихся экскурсии (такси, рестораны и другие достопримечательности, не входящие в экскурсию).
- ЕЕкатерина15 августа 2025Посетили экскурсию с Натальей и остались очень довольны. Экскурсия прошла очень легко, не заметили, как пролетело время. Получили ответы на
- ННаталья1 августа 2025Мы замечательно провели время с нашим прекрасным гидом Анной, которая познакомила нас с историей, культурой и кулинарией Сан-Себастьяна. Пинчосы были
- ААнастасия17 июля 2025Сегодня посетили экскурсию по Сан-Себастьяну с Анной. Учитывая, что мы приехали в город меньше, чем на сутки, экскурсия была очень
