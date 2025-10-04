Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Сан-Себастьяне

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Сан-Себастьяне на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
На экскурсии в Сан-Себастьяне вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю города и насладитесь местной кухней
Начало: Возле Кафедрального собора доброго пастыря
«А в завершение экскурсии мы поднимемся на старинном фуникулере на гору Игельдо, откуда открывается изумительная панорама на весь залив в форме морской раковины»
24 янв в 10:00
25 янв в 10:00
€240 за всё до 6 чел.
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Сан-Себастьян - это кусочек Франции в Испании. Гастрономия, архитектура и история создают уникальную атмосферу, которую стоит прочувствовать
«проезд на фуникулёре на гору Игельдо: €4,75 — взрослые, дети до 7 лет — €2,5»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€195 за всё до 4 чел.
Баскские пещеры: Сугарамурди и Сар в Сан-Себастьяне
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Баскские пещеры: Сугарамурди и Сар в Сан-Себастьяне
Путешествие в пещеры Сугарамурди и Сар откроет вам мир древних верований и мифов. Удивительные природные чудеса ждут вас
Начало: От вашего отеля
«Мы раскроем тайны природных чудес, побываем в местах, где мифы переплетаются с историей, и заглянем в мир древних верований этого уникального народа»
€300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 октября 2025
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как достопримечательности Бильбао и сам
    город мне очень понравились! Он не такой туристический как Сан-Себастьян и там можно почувствовать ритм жизни местных жителей. Наталья с удовольствием рассказала и об истории этого места и о традициях! Рекомендую! Одна из лучших экскурсий, которую я посещала.

  • А
    Алексей
    30 сентября 2025
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Три часа пролетели незаметно. Спасибо Наталье за интересный маршрут и рассказ, в котором история перетекала в современность. Получили много практических советов по дальнейшему время проведению! Очень рекомендуем😊
  • Е
    Елена
    20 сентября 2025
    Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
    Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Сан-Себатьяну! Мы не первый раз в этом городе, но благодаря Анне, открыли его
    для себя заново, узнали очень много интересных фактов из истории Сан-Себастьяна и страны басков. К тому же Анна нам порекомендовала несколько мест для посещения в оставшиеся дни, а также ресторанчики с очень вкусной едой. Очень советую заказывать экскурсию в первый день приезда, чтобы потом была возможность посетить все рекомендуемые достопримечательности!

  • Т
    Тамара
    14 сентября 2025
    Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
    Побывали на двух экскурсиях с Анной, по Бильбао и по Сан Себастьяну. Получили прекрасные впечатления, интересный рассказ, много разных интересных
    мелочей, исторических подробностей. Анна очень приятный и отзывчивый человек, она очень помогла нам с информацией по самым разным вопросам. Однозначно рекомендую ее как экскурсовода.

  • М
    Максим
    5 сентября 2025
    Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
    Давно мечтали съездить в Сан Себастьян. Нас было 4 взрослых человек и маленькая собачка. Выбрали экскурсию по городу с гидом
    Анной. Все очень понравилось. Анна очень приятный и располагающий к себе человек. Экскурсия была интересной и занимательной! Спасибо Вам большое! Когда будем путешествовать по Бильбао, конечно, выберем экскурсию с Анной! Однозначно рекомендуем!!

  • D
    Dr
    1 сентября 2025
    Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
    We got a beautiful time with Anna! She is very polite, positive, well and soft spoken, intelligent and knowledgeable person.
    Anna got us in love with San Sebastián. Thanks for tons of information. Very well organized tour. Highly recommend! Dr Yury 👍🙏🏻
    Мы прекрасно провели время с Анной! Она очень вежливая, позитивная, с приятным и мягким голосом, умная и знающая своё дело. Анна влюбила нас в Сан-Себастьян. Спасибо за массу информации. Очень хорошо организованная экскурсия. Настоятельно рекомендую! Доктор Юрий 👍🙏🏻

  • И
    Иван
    20 августа 2025
    Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
    Анна, очень приятный человек. Скорректировала маршрут и экскурсию по нашему желанию и по погоде. Очень интересно рассказывает про басков. Помимо экскурсии помогла и в вопросах не касающихся экскурсии (такси, рестораны и другие достопримечательности, не входящие в экскурсию).
  • Е
    Екатерина
    15 августа 2025
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Посетили экскурсию с Натальей и остались очень довольны. Экскурсия прошла очень легко, не заметили, как пролетело время. Получили ответы на
    все вопросы. Рекомендации по ресторанам, напиткам. местам и фильмам.
    Замечательное место и приятный экскурсовод, что ещё нужно)
    Обязательно вернёмся к Наталье! 🫶

  • Н
    Наталья
    1 августа 2025
    Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
    Мы замечательно провели время с нашим прекрасным гидом Анной, которая познакомила нас с историей, культурой и кулинарией Сан-Себастьяна. Пинчосы были
    просто бесподобные, а рекомендация подняться на фуникулере, чтобы увидеть панораму, стопроцентно правильной. Большое спасибо за прекрасное время и увлекательную экскурсию! 🙏

  • А
    Анастасия
    17 июля 2025
    Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
    Сегодня посетили экскурсию по Сан-Себастьяну с Анной. Учитывая, что мы приехали в город меньше, чем на сутки, экскурсия была очень
    информативной. Познакомились как с историей города, так и с многими аспектами жизни ее жителей, еще и о жизни поговорили:) Остались приятные впечатления как о городе, так и от общения с нашим гидом! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Себастьяну в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Себастьяне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия;
  2. Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha;
  3. Баскские пещеры: Сугарамурди и Сар в Сан-Себастьяне.
Какие места ещё посмотреть в Сан-Себастьяне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Сан-Себастьяну в январе 2026
Сейчас в Сан-Себастьяне в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 300. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Себастьяне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 43 ⭐ отзыва, цены от €195. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март