Гастрономические экскурсии Сан-Себастьяна

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Сан-Себастьяне на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по гастробарам Сан-Себастьяна
Погрузитесь в мир баскской кухни на индивидуальной экскурсии по Сан-Себастьяну. Дегустация пинчо в лучших барах города и знакомство с культурой фаст-фуда
«Во время нашего гастрономического путешествия мы посетим заведения с самыми интересными, вкусными и необычными закусками»
Завтра в 11:00
9 окт в 14:00
250 за всё до 8 чел.
Сан-Себастьян: история, гастрономия, секретные уголки
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сан-Себастьяну: история и архитектура
Погуляйте по историческому центру Сан-Себастьяна, узнайте его тайны и насладитесь великолепными видами с лучших смотровых площадок
Начало: По договорённости
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
4 окт в 12:00
5 окт в 10:00
240 за всё до 10 чел.
История и гастрономия: скрытые жемчужины Сан-Себастьяна
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и гастрономия: скрытые жемчужины Сан-Себастьяна
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
270 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Себастьяну в категории «Гастрономические»

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  1. Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну
  2. Сан-Себастьян: история, гастрономия, секретные уголки
  3. История и гастрономия: скрытые жемчужины Сан-Себастьяна
Сколько стоит экскурсия по Сан-Себастьяну в октябре 2024
Сейчас в Сан-Себастьяне в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 270. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сан-Себастьяна, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024
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