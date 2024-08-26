3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по гастробарам Сан-Себастьяна
Погрузитесь в мир баскской кухни на индивидуальной экскурсии по Сан-Себастьяну. Дегустация пинчо в лучших барах города и знакомство с культурой фаст-фуда
«Во время нашего гастрономического путешествия мы посетим заведения с самыми интересными, вкусными и необычными закусками»
Завтра в 11:00
9 окт в 14:00
€250 за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сан-Себастьяну: история и архитектура
Погуляйте по историческому центру Сан-Себастьяна, узнайте его тайны и насладитесь великолепными видами с лучших смотровых площадок
Начало: По договорённости
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
4 окт в 12:00
5 окт в 10:00
€240 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и гастрономия: скрытые жемчужины Сан-Себастьяна
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана26 августа 2024Нам понравилось всё!
- ИИрина23 июня 2024Спасибо, Эмма! Без Ваших знаний, эрудиции и энтузиазма Сан-Сабастьян не раскрылся бы для нас в полном об'еме, не показал свои красоты. Удачи Вам и всем вашим. Ирина.
- ООльга4 апреля 2024Прекрасная экскурсия!
- ППавел7 июня 2022Прекрасная прогулка по Сан-Себастьяну! Узнали много нового и интересного. Хотя заказывали экскурсию как пинчо-тур, но сил хватило всго на 2 заведения) Эмма много знает и умеет интерсно рассказать. Очень рекомендуем всем, кто приезжает в страну Басков!
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Себастьяну в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Сан-Себастьяну в октябре 2024
Сейчас в Сан-Себастьяне в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 270. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сан-Себастьяна, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024