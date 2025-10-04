читать дальше

и Испанию в целом, их историю, культуру, современную жизнь и увлекательно рассказывает об этом. Нам было очень интересно, мы задавали много вопросов о разных сторонах жизни, культуры и истории Испании и получали содержательные ответы.

Её экскурсия хорошо продумана и подготовлена, Наталья показывала нам копии старинных фотографий тех мест, по которым нас водила, в WhatsApp прислала нам много интересной информации о Сан Себастьяне и Испании, мы по вечерам в гостинице с интересом читали присланные ею материалы.

Наталья дала нам рекомендации, что посмотреть в Стране Басков, в результате мы съездили в несколько интересных мест, так что, общение с ней было гораздо шире чем трёхчасовая экскурсия.

Кроме того, с Натальей не только интересно, но и легко общаться.

Искренне и от чистого сердца благодарим Наталью за экскурсию и переписку с нами и рекомендуем её как ответственного и очень интересного экскурсовода.

Ирина и Юрий.