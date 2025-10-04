Мои заказы

Романтические экскурсии по Сан-Себастьяну

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Сан-Себастьяне на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия: история, архитектура и кухня
На экскурсии в Сан-Себастьяне вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю города и насладитесь местной кухней
Начало: Возле Кафедрального собора доброго пастыря
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
€240 за всё до 6 чел.
Сан-Себастьян: история, гастрономия, секретные уголки
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сан-Себастьяну: история и архитектура
Погуляйте по историческому центру Сан-Себастьяна, узнайте его тайны и насладитесь великолепными видами с лучших смотровых площадок
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€240 за всё до 10 чел.
Влюблённые в волны: фотосессия на фоне океана
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Влюблённые в волны: фотосессия на фоне океана
Ощутите магию Сан-Себастьяна на индивидуальной фотопрогулке. Океан, архитектура и волшебные моменты в каждом кадре
Начало: В Старом городе
Завтра в 17:30
11 дек в 17:30
€160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 октября 2025
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как достопримечательности Бильбао и сам
    читать дальше

    город мне очень понравились! Он не такой туристический как Сан-Себастьян и там можно почувствовать ритм жизни местных жителей. Наталья с удовольствием рассказала и об истории этого места и о традициях! Рекомендую! Одна из лучших экскурсий, которую я посещала.

  • А
    Алексей
    30 сентября 2025
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Три часа пролетели незаметно. Спасибо Наталье за интересный маршрут и рассказ, в котором история перетекала в современность. Получили много практических советов по дальнейшему время проведению! Очень рекомендуем😊
  • A
    Angelika
    1 сентября 2025
    Сан-Себастьян: история, гастрономия, секретные уголки
    Мы были на экскурсии с прекрасным гидом Галиной. Несмотря на не самые лучшие погодные условия Галина по максимуму постаралась показать
    читать дальше

    нам Сан Себастиан и рассказать о городе, о стране Басков, о свободолюбивых жителей этой страны, учла наши пожелания, дала ценные и вкусные советы. Всё прошло отлично. Галина, спасибо вам за прекрасный день.

  • Е
    Екатерина
    16 августа 2025
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Посетили экскурсию с Натальей и остались очень довольны. Экскурсия прошла очень легко, не заметили, как пролетело время. Получили ответы на
    читать дальше

    все вопросы. Рекомендации по ресторанам, напиткам. местам и фильмам.
    Замечательное место и приятный экскурсовод, что ещё нужно)
    Обязательно вернёмся к Наталье! 🫶

  • Е
    Екатерина
    23 июля 2025
    Сан-Себастьян: история, гастрономия, секретные уголки
    Нам нужна была экскурсия день в день, Екатерина стразу предупредила, что сама не сможет и предложила свою коллегу у которой
    читать дальше

    была возможность сопроводить нас по Сан Себастьяну.

    Нас это устроило, экскурсовод была очень приятная и по возможности подстраивала истории и вопросы для наших детей, чтобы они тоже были вовлечены в процесс.

    Спасибо большое за оперативные ответы и помощь!

  • И
    Искандер
    8 июня 2025
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Благодаря Наталье узнали многое о городе, культуре и традициях Басков. Она подошла профессионально к экскурсии: использовала визуальный материал. Давала развернутый
    читать дальше

    ответ на каждый наш вопрос. Вовлекала в процесс каждого участника экскурсии.
    Было приятно провести время с человеком знающим и любящим своё дело

  • О
    Оксана
    18 апреля 2025
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Очень содержательно, много интересных фактов и с точки зрения местного жителя. Спасибо, Наталья.
  • А
    Алёна
    22 марта 2025
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Наталья - интеллигентная, спокойная, знающая женщина! Очень доброжелательная. Профессионал своего дела. Прекрасные экскурсии по Бильбао и Сан-Себастьяну. Очень насыщенные, интересные. Однозначно рекомендую!!
  • И
    Ирина
    14 февраля 2025
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Мы остались очень довольны пешеходной экскурсией с Натальей. Получили полное представление об этом чудесном городе. Маршрут был составлен очень грамотно,
    читать дальше

    мы прошли по всем знаковым местам, попробовали местную кухню и увидели все достопримечательности. Сами мы никогда бы не освоили такой материал, тем более, за несколько часов. Наталья очень приветливый и доброжелательный человек. И большая ей благодарность, что она согласилась провести по нашей просьбе экскурсию на английском языке. Несмотря на дождливую и ветренную погоду, мы остались в полном восторге от увиденного.

  • С
    Светлана
    26 августа 2024
    Сан-Себастьян: история, гастрономия, секретные уголки
    Нам понравилось всё!
  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Экскурсию проводила Наталья. Хороший гид и приятный человек. Было интересно!
  • Д
    Дарья
    14 июля 2024
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Прекрасная экскурсия! Подача материала, погружение: все великолепно! Три часа пролетели незаметно, если будете в Сан Себастьяне очень рекомендую экскурсию с Натальей!
  • Л
    Лариса
    25 июня 2024
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Восхитительная экскурсия с Натальей открыла мне этот роскошный город! Исторические нюансы о прошлом и настоящем Сан-Себастьяна,интересные факты и личные истории знаменитостей не оставят равнодушным даже самого ленивого путешественника)
    Спасибо,Наташа!!! ♥️♥️♥️
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Спасибо Наталье за такой прекрасный день. Мы отлично провели время и получили много полезной информации.
  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Экскурсия не очень интересная
  • И
    Ирина
    5 октября 2023
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Спасибо Наталье за прекрасно проведению экскурсию
    Все было замечательно
  • J
    Jelena
    16 сентября 2023
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Все замечательно! Спасибо
  • А
    Алина
    24 августа 2023
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Были на этой замечательной экскурсии семьей из 4 человек, младшему 11 лет. Наталья - прекрасный гид, интересный, знающий рассказчик и
    читать дальше

    очень приятный обаятельный человек, спасибо ей большое! 3 часа пролетели действительно незаметно, наш младший даже не успел устать, как обычно). Наталья увлекательно объединяет информацию об истории города, интересных местах, мероприятиях, знаменитой здешней кулинарии - все, что необходимо, чтобы легко в нем ориентироваться и интересно проводить в нем время. Также Наталья снабжает целой массой полезных ссылок на рестораны, концерты, выставки, другие интересные места в регионе, и с трансфером из-до аэропорта в Бильбао она нам также помогла. Очень рекомендуем Наталью и желаем ей удачи!

  • П
    Петр
    28 июля 2023
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Очень интересная экскурсия! Настоятельно рекомендую!
  • И
    Ирина
    25 мая 2023
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Наталья провела для нас очень интересную и содержательную экскурсию. По нашему мнению, она очень хорошо знает Сан Себастьян, Страну Басков
    читать дальше

    и Испанию в целом, их историю, культуру, современную жизнь и увлекательно рассказывает об этом. Нам было очень интересно, мы задавали много вопросов о разных сторонах жизни, культуры и истории Испании и получали содержательные ответы.
    Её экскурсия хорошо продумана и подготовлена, Наталья показывала нам копии старинных фотографий тех мест, по которым нас водила, в WhatsApp прислала нам много интересной информации о Сан Себастьяне и Испании, мы по вечерам в гостинице с интересом читали присланные ею материалы.
    Наталья дала нам рекомендации, что посмотреть в Стране Басков, в результате мы съездили в несколько интересных мест, так что, общение с ней было гораздо шире чем трёхчасовая экскурсия.
    Кроме того, с Натальей не только интересно, но и легко общаться.
    Искренне и от чистого сердца благодарим Наталью за экскурсию и переписку с нами и рекомендуем её как ответственного и очень интересного экскурсовода.
    Ирина и Юрий.

