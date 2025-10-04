Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия: история, архитектура и кухня
На экскурсии в Сан-Себастьяне вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю города и насладитесь местной кухней
Начало: Возле Кафедрального собора доброго пастыря
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сан-Себастьяну: история и архитектура
Погуляйте по историческому центру Сан-Себастьяна, узнайте его тайны и насладитесь великолепными видами с лучших смотровых площадок
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€240 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Влюблённые в волны: фотосессия на фоне океана
Ощутите магию Сан-Себастьяна на индивидуальной фотопрогулке. Океан, архитектура и волшебные моменты в каждом кадре
Начало: В Старом городе
Завтра в 17:30
11 дек в 17:30
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 октября 2025Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как достопримечательности Бильбао и сам
- ААлексей30 сентября 2025Три часа пролетели незаметно. Спасибо Наталье за интересный маршрут и рассказ, в котором история перетекала в современность. Получили много практических советов по дальнейшему время проведению! Очень рекомендуем😊
- AAngelika1 сентября 2025Мы были на экскурсии с прекрасным гидом Галиной. Несмотря на не самые лучшие погодные условия Галина по максимуму постаралась показать
- ЕЕкатерина16 августа 2025Посетили экскурсию с Натальей и остались очень довольны. Экскурсия прошла очень легко, не заметили, как пролетело время. Получили ответы на
- ЕЕкатерина23 июля 2025Нам нужна была экскурсия день в день, Екатерина стразу предупредила, что сама не сможет и предложила свою коллегу у которой
- ИИскандер8 июня 2025Благодаря Наталье узнали многое о городе, культуре и традициях Басков. Она подошла профессионально к экскурсии: использовала визуальный материал. Давала развернутый
- ООксана18 апреля 2025Очень содержательно, много интересных фактов и с точки зрения местного жителя. Спасибо, Наталья.
- ААлёна22 марта 2025Наталья - интеллигентная, спокойная, знающая женщина! Очень доброжелательная. Профессионал своего дела. Прекрасные экскурсии по Бильбао и Сан-Себастьяну. Очень насыщенные, интересные. Однозначно рекомендую!!
- ИИрина14 февраля 2025Мы остались очень довольны пешеходной экскурсией с Натальей. Получили полное представление об этом чудесном городе. Маршрут был составлен очень грамотно,
- ССветлана26 августа 2024Нам понравилось всё!
- ЕЕлена25 августа 2024Экскурсию проводила Наталья. Хороший гид и приятный человек. Было интересно!
- ДДарья14 июля 2024Прекрасная экскурсия! Подача материала, погружение: все великолепно! Три часа пролетели незаметно, если будете в Сан Себастьяне очень рекомендую экскурсию с Натальей!
- ЛЛариса25 июня 2024Восхитительная экскурсия с Натальей открыла мне этот роскошный город! Исторические нюансы о прошлом и настоящем Сан-Себастьяна,интересные факты и личные истории знаменитостей не оставят равнодушным даже самого ленивого путешественника)
Спасибо,Наташа!!! ♥️♥️♥️
- ААнна12 мая 2024Спасибо Наталье за такой прекрасный день. Мы отлично провели время и получили много полезной информации.
- ООльга4 апреля 2024Экскурсия не очень интересная
- ИИрина5 октября 2023Спасибо Наталье за прекрасно проведению экскурсию
Все было замечательно
- JJelena16 сентября 2023Все замечательно! Спасибо
- ААлина24 августа 2023Были на этой замечательной экскурсии семьей из 4 человек, младшему 11 лет. Наталья - прекрасный гид, интересный, знающий рассказчик и
- ППетр28 июля 2023Очень интересная экскурсия! Настоятельно рекомендую!
- ИИрина25 мая 2023Наталья провела для нас очень интересную и содержательную экскурсию. По нашему мнению, она очень хорошо знает Сан Себастьян, Страну Басков
