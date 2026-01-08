Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Севильей каждый день
Познакомьтесь с историей Севильи, прогуливаясь по её центру, и откройте для себя Алькасар, Кафедральный собор и другие знаковые места
Начало: Возле Золотой Башни (Torre del Oro)
Расписание: ежедневно в 15:15
3 фев в 15:15
4 фев в 15:15
€30 за человека
Круиз
Обзорный эко-круиз по реке Гвадалквивир
Начало: 92J3+5X2 Севилья, Испания
€16.50 за человека
Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Севилье на туристическом автобусе hop-on hop-off
Начало: 92M3+C56 Севилья, Испания
€28 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по испанской кухне с экскурсией по рынку Триана
Начало: 9XPW+8JW Севилья, Испания
€75 за человека
Билеты
Дворец Лас-Дуэньяс - входной билет и аудиогид по залам и садам
Начало: 92V6+W7P Севилья, Испания
€14 за билет
Групповая
до 25 чел.
Реаль Маэстранса: арена для боя быков и музей корриды
Начало: 92P2+7C4 Севилья, Испания
€27 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Прогулка по Гвадалквивиру с обедом или ужином на борту
Начало: 92G4+HR4 Севилья, Испания
€25 за человека
Круиз
Севилья с воды: круиз по реке Гвадалквивир
Начало: 92M3+27J Севилья, Испания
€18 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина8 января 2026Великолепная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно. Интересная, увлекательная подача информации. Рекомендую всем.
- DDmitrii8 января 2026Весьма содержательная прогулка по центру города, для начального знакомства более чем достаточно. Я посетил красный маршрут (он классический).
- ИИрина4 ноября 2025Очень понравилась экскурсия с Мариной по Севилье, от её лёгкой подачи Информации,
Появилось желание дальше исследовать историю Испании!
Спасибо
- ЛЛиза1 ноября 2025Экскурсия очень понравилась), гид Марина влюбила в город. Всё прошло эмоционально, классно и интересно!!!
- ААлександра20 октября 2025Отличная экскурсия с Мариной!рассказала много нового,в том числе для жизни в Испании,затронули много исторических тем,но было очень легко воспринимать много информации ☺️
- AAndrei19 октября 2025Прекрасное начало для знакомства с Севильей!
- ЕЕлена14 сентября 2025Было очень интересно и информативно, спасибо за экскурсию
- ЕЕлена14 сентября 2025Экскурсия понравилась, несмотря на жару, приятно погуляли, узнали много нового, большре спасибо Марине
- ООльга31 мая 2025Прекрасная энергичная экскурсовод из Стерлитамака))) Очаровательная женщина, рассказывала интересно и с юмором.
- LLiliya29 апреля 2025Ходили по маршруту с экскурсоводом Мариной. Маршрут четко продуман, экскурсовод увлек нас интересным рассказом об истории Севильи, дополнив оригинальными историями.
