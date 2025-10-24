Индивидуальная
до 7 чел.
Королевский Алькасар и его сады: индивидуальная экскурсия в Севилье
Погрузитесь в историю и архитектуру Королевского Алькасара. Узнайте о правителях, событиях и тайнах, которые скрывают его стены и сады
Начало: Встречаемся возле входа в Королевский Алькасар, Ль...
Сегодня в 09:30
26 окт в 09:30
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Севилья на весь день
Главные улицы и уютные закоулки, готический собор и королевский дворец
Начало: На площади Хереса
26 окт в 09:00
27 окт в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Севильский Алькасар: королевские дворцы, легенды и сады
От арабских надписей до павлинов, от «Игры престолов» до реальных историй
Начало: У площади Триумфа (Plaza del Triunfo)
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 8 чел.
