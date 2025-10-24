Мои заказы

Севильский Алькасар – экскурсии в Севилье

Найдено 3 экскурсии в категории «Севильский Алькасар» в Севилье на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Королевский Алькасар и его сады
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Начало: Встречаемся возле входа в Королевский Алькасар, Ль...
Сегодня в 09:30
26 окт в 09:30
€170 за всё до 7 чел.
Севилья на весь день
Пешая
7.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: На площади Хереса
26 окт в 09:00
27 окт в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Севильский Алькасар: королевские дворцы, легенды и сады
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Начало: У площади Триумфа (Plaza del Triunfo)
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 8 чел.

Сколько стоит экскурсия по Севилье в октябре 2025
Сейчас в Севилье в категории "Севильский Алькасар" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
