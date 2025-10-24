Найдено 3 экскурсии в категории « Севильский Алькасар » в Севилье на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Королевский Алькасар и его сады: индивидуальная экскурсия в Севилье Погрузитесь в историю и архитектуру Королевского Алькасара. Узнайте о правителях, событиях и тайнах, которые скрывают его стены и сады Начало: Встречаемся возле входа в Королевский Алькасар, Ль... €170 за всё до 7 чел. Пешая 7.5 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Севилья на весь день Главные улицы и уютные закоулки, готический собор и королевский дворец Начало: На площади Хереса €400 за всё до 4 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 8 чел. Севильский Алькасар: королевские дворцы, легенды и сады От арабских надписей до павлинов, от «Игры престолов» до реальных историй Начало: У площади Триумфа (Plaza del Triunfo) €160 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Севильи

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Севильский Алькасар»

Экскурсии на русском языке в Севилье (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Севильский Алькасар», 5 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь