Эта экскурсия предлагает два маршрута, каждый из которых погружает в уникальную атмосферу Севильи.Вы увидите Алькасар, Кафедральный собор и Золотую Башню, а также узнаете о легендах и традициях города. Второй маршрут

познакомит с историей корриды и фламенко в районе Триана. Пешеходные прогулки с местным гидом помогут вам открыть для себя культурное наследие и архитектурные шедевры Севильи. Подходит для тех, кто хочет увидеть основные достопримечательности и узнать больше о местной культуре. (300+ symbols)

Описание экскурсии

У экскурсии два маршрута, «красный» и «синий», которые проходят в разных частях города и чередуются через день. Оба маршрута начинаются у реки, которой Севилья обязана своим расцветом и активной торговой жизнью, и проходят по исторической части города. Начать вы можете с любого, и по желанию, на второй день запланировать следующую прогулку.

Календарь маршрутов — в галерее

Красный маршрут: роскошная архитектура Севильи

У стен Золотой Башни я расскажу об основании Севильи и о легенде, которая связывает появление города с Гераклом. Дворец Сан Тельмо познакомит вас с особенностями стиля чурригереско. Еще один образец дворцового искусства — Алькасар, действующая резиденция королей. Вы изучите ворота Кафедрального собора и узнаете их символику. Полюбовавшись площадью Испании — самой красивой в стране, — мы пройдем через парк Мурильо и осмотрим Генеральный Архив Индий, где собраны оригиналы документов, относящихся к испанской короне. А после отправимся в лабиринт улочек квартала Санта Крус: рассматривая его детали, вы услышите историю еврейского народа на этой земле, узнаете о сифардах и марокканских евреях.

Синий маршрут: по другую сторону реки

На площади для боя быков Маэстранса мы поговорим о корриде и её трансформации, о традициях современных тореадоров. Осмотрим Оперный театр и обсудим знаменитого Дона Жуана, жившего в нашем городе. Вы посетите рынок Триана и увидите, чем он отличается от многих других. Поймете, какую роль сыграл замок Святого Георгия во времена инквизиции. Мы перейдем по мосту в другую часть города, жители которой никогда не считали себя севильцами. На пути нам встретится самая маленькая в городе часовня Кармен, а также церковь Святой Анны, старейшая в Севилье. Вы узнаете о домах, где селились цыганские семьи, о мастерстве живших здесь гончаров и услышите о фламенко, зародившемся в квартале Триана.

Я помогу вам провести параллели с отечественной историей и понять менталитет местных жителей. А также подскажу, как посетить достопримечательности, которые мы увидим на маршруте, избегая очереди. Сообщу стоимость билетов и часы работы, объясню, где есть русский аудиогид, и поделюсь другими туристическими секретами.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в городе и хочет успеть увидеть всё самое интересное, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали