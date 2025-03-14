Вы увидите Алькасар, Кафедральный собор и Золотую Башню, а также узнаете о легендах и традициях города. Второй маршрут
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Алькасар и Кафедральный собор
- 🎭 Узнать о корриде и фламенко
- 🚶♂️ Пешеходные маршруты с гидом
- 🌆 Исследовать район Триана
- 📜 Погрузиться в историю Севильи
Что можно увидеть
- Алькасар
- Кафедральный собор
- Золотая Башня
- Дворец Сан Тельмо
- Площадь Испании
- Парк Мурильо
- Генеральный Архив Индий
- Квартал Санта Крус
- Площадь Маэстранса
- Оперный театр
- Рынок Триана
- Замок Святого Георгия
- Часовня Кармен
- Церковь Святой Анны
Описание экскурсии
У экскурсии два маршрута, «красный» и «синий», которые проходят в разных частях города и чередуются через день. Оба маршрута начинаются у реки, которой Севилья обязана своим расцветом и активной торговой жизнью, и проходят по исторической части города. Начать вы можете с любого, и по желанию, на второй день запланировать следующую прогулку.
Календарь маршрутов — в галерее
Красный маршрут: роскошная архитектура Севильи
У стен Золотой Башни я расскажу об основании Севильи и о легенде, которая связывает появление города с Гераклом. Дворец Сан Тельмо познакомит вас с особенностями стиля чурригереско. Еще один образец дворцового искусства — Алькасар, действующая резиденция королей. Вы изучите ворота Кафедрального собора и узнаете их символику. Полюбовавшись площадью Испании — самой красивой в стране, — мы пройдем через парк Мурильо и осмотрим Генеральный Архив Индий, где собраны оригиналы документов, относящихся к испанской короне. А после отправимся в лабиринт улочек квартала Санта Крус: рассматривая его детали, вы услышите историю еврейского народа на этой земле, узнаете о сифардах и марокканских евреях.
Синий маршрут: по другую сторону реки
На площади для боя быков Маэстранса мы поговорим о корриде и её трансформации, о традициях современных тореадоров. Осмотрим Оперный театр и обсудим знаменитого Дона Жуана, жившего в нашем городе. Вы посетите рынок Триана и увидите, чем он отличается от многих других. Поймете, какую роль сыграл замок Святого Георгия во времена инквизиции. Мы перейдем по мосту в другую часть города, жители которой никогда не считали себя севильцами. На пути нам встретится самая маленькая в городе часовня Кармен, а также церковь Святой Анны, старейшая в Севилье. Вы узнаете о домах, где селились цыганские семьи, о мастерстве живших здесь гончаров и услышите о фламенко, зародившемся в квартале Триана.
Я помогу вам провести параллели с отечественной историей и понять менталитет местных жителей. А также подскажу, как посетить достопримечательности, которые мы увидим на маршруте, избегая очереди. Сообщу стоимость билетов и часы работы, объясню, где есть русский аудиогид, и поделюсь другими туристическими секретами.
Кому подходит экскурсия
Тем, кто впервые в городе и хочет успеть увидеть всё самое интересное, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
Организационные детали
- Расписание красных и синих маршрутов вы можете найти в разделе «Фото».
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
- Экскурсия проходит ежедневно по двум чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
- Экскурсия проводится без наушников.
- В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Севилье, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
ежедневно в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
|Дети до 8 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гид Маша, проводившая экскурсию, отличный рассказчик.