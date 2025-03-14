Свидание с Севильей каждый день

Познакомьтесь с историей Севильи, прогуливаясь по её центру, и откройте для себя Алькасар, Кафедральный собор и другие знаковые места
Эта экскурсия предлагает два маршрута, каждый из которых погружает в уникальную атмосферу Севильи.

Вы увидите Алькасар, Кафедральный собор и Золотую Башню, а также узнаете о легендах и традициях города. Второй маршрут
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познакомит с историей корриды и фламенко в районе Триана.

Пешеходные прогулки с местным гидом помогут вам открыть для себя культурное наследие и архитектурные шедевры Севильи.

Подходит для тех, кто хочет увидеть основные достопримечательности и узнать больше о местной культуре. (300+ symbols)

4.65
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть Алькасар и Кафедральный собор
  • 🎭 Узнать о корриде и фламенко
  • 🚶‍♂️ Пешеходные маршруты с гидом
  • 🌆 Исследовать район Триана
  • 📜 Погрузиться в историю Севильи
Свидание с Севильей каждый день
Свидание с Севильей каждый день
Свидание с Севильей каждый день
Ближайшие даты:
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Время начала: 15:15

Что можно увидеть

  • Алькасар
  • Кафедральный собор
  • Золотая Башня
  • Дворец Сан Тельмо
  • Площадь Испании
  • Парк Мурильо
  • Генеральный Архив Индий
  • Квартал Санта Крус
  • Площадь Маэстранса
  • Оперный театр
  • Рынок Триана
  • Замок Святого Георгия
  • Часовня Кармен
  • Церковь Святой Анны

Описание экскурсии

У экскурсии два маршрута, «красный» и «синий», которые проходят в разных частях города и чередуются через день. Оба маршрута начинаются у реки, которой Севилья обязана своим расцветом и активной торговой жизнью, и проходят по исторической части города. Начать вы можете с любого, и по желанию, на второй день запланировать следующую прогулку.

Календарь маршрутов — в галерее

Красный маршрут: роскошная архитектура Севильи

У стен Золотой Башни я расскажу об основании Севильи и о легенде, которая связывает появление города с Гераклом. Дворец Сан Тельмо познакомит вас с особенностями стиля чурригереско. Еще один образец дворцового искусства — Алькасар, действующая резиденция королей. Вы изучите ворота Кафедрального собора и узнаете их символику. Полюбовавшись площадью Испании — самой красивой в стране, — мы пройдем через парк Мурильо и осмотрим Генеральный Архив Индий, где собраны оригиналы документов, относящихся к испанской короне. А после отправимся в лабиринт улочек квартала Санта Крус: рассматривая его детали, вы услышите историю еврейского народа на этой земле, узнаете о сифардах и марокканских евреях.

Синий маршрут: по другую сторону реки

На площади для боя быков Маэстранса мы поговорим о корриде и её трансформации, о традициях современных тореадоров. Осмотрим Оперный театр и обсудим знаменитого Дона Жуана, жившего в нашем городе. Вы посетите рынок Триана и увидите, чем он отличается от многих других. Поймете, какую роль сыграл замок Святого Георгия во времена инквизиции. Мы перейдем по мосту в другую часть города, жители которой никогда не считали себя севильцами. На пути нам встретится самая маленькая в городе часовня Кармен, а также церковь Святой Анны, старейшая в Севилье. Вы узнаете о домах, где селились цыганские семьи, о мастерстве живших здесь гончаров и услышите о фламенко, зародившемся в квартале Триана.

Я помогу вам провести параллели с отечественной историей и понять менталитет местных жителей. А также подскажу, как посетить достопримечательности, которые мы увидим на маршруте, избегая очереди. Сообщу стоимость билетов и часы работы, объясню, где есть русский аудиогид, и поделюсь другими туристическими секретами.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в городе и хочет успеть увидеть всё самое интересное, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

  • Расписание красных и синих маршрутов вы можете найти в разделе «Фото».
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит ежедневно по двум чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Севилье, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

ежедневно в 15:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Дети до 8 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Золотой Башни (Torre del Oro)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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14 мар 2025
Щиро вдячні нашому гіду Марині за екскурсію. Ми обрали червоний маршрут і отримали багато цікавої і корисної інформації з історії міста і традицій Андалусії. Дві години, незважаючи на дощ, пролетіли дуже швидко. Марина надала нам важливі поради стосовно перебування в Севільї. Своєю емоційною розповіддю вона передала нам любов до цього міста.
В
13 мар 2025
Очень понравилась экскурсия. Если будете в Севилье - рекомендую.
М
5 янв 2025
Очень рады, что удалось попасть на экскурсию. Услышали много интересного о городе. Рекомендую. Но все-таки уточнять детали по экскурсиям 15:15 лучше через их официальный сайт. В данном случае получился эффект испорченного телефона, в результате чего мы перенесли экскурсию на другой день, а оказалось, что могли не переносить.
М
1 авг 2023
Спасибо гиду, вспоминаем с теплотой!!
М
18 мар 2020
Прогулка по Севилье (красный маршрут)доставила большое удовольствие. Великолепный город,прекрасная погода,интересный рассказ гида Марины. Подача материала была лёгкой и изящной. Однозначно рекомендую посещение экскурсии,многие детали остались бы незамеченными при самостоятельном осмотре.
О
1 фев 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия.
Гид Маша, проводившая экскурсию, отличный рассказчик.
m
16 янв 2020
очень хороший гид. эрудированная, отвечает на любые сопутствующие вопросы.
S
26 дек 2019
Отлич6ая экскурсия, Мария - чудесный гид
С
19 ноя 2019
Добрый день,мы с внучкой были на экскурсии «Ежедневная прогулка по Севилье». Нашим экскурсоводом была Марина,нам очень понравилась экскурсия,Марина знающий гид,она в очень доступной форме рассказала о достопримечательностях Севильи. Два часа экскурсии пролетели очень быстро. Спасибо большое Марине и команде Трипстера
Е
1 ноя 2019
6 октября Севилья, синий маршрут. Наверное потому что днем раньше был красный маршрут с образованным знающим гидом, этот маршрут показался неинтересным и малоинформативным, возможно на этой стороне реки исторических памятников
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меньше или можно сказать их нет вообще. Зашли на рынок, а потом заходили в подъезды жилых домов, смотреть внутренние дворики, интересно, конечно, но…
Мария подает материал, через бесконечные "ээээ…., слушать сложно. Информацией и историческим материалом владеет поверхно. Нас было четверо, никому не понравилось.

Е
1 ноя 2019
Обычно берем индивидуальных гидов, здесь взяли групповой красный маршрут 5 октября 2019 г. по Севилье и не прогадали. К величайшему сожалению, почему-то все четверо не запомнили имя экскурсовода. Надежда? Нина?
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Простите))) Было очень здорово, информативно, интересно, передвигались по городу очень быстро, успели многое посмотреть, что очень помогло в последующие дни. И сам маршрут и экскурсия очень понравились! Всем рекомендую. И самая бесценная информация, это рекомендованный гидом ресторан (мы сами попросили, потому не смогли найти чтобы было вкусно и меню на русском языке) Мы много путешествуем, но такой изысканной и вкуснейшей еды, по невысоким ценам мы не встречали! Всем бывающим в Севилье, ОБЯЗАТЕЛЬНО туда надо попасть, мы возвращались три раза, благо оказалось недалеко от наших аппартаментов. Брали тапас по 2-3 разных, потому что все блюда там надо попробовать! Тапас здесь, это не бутерброды или корзиночки, здесь это уменьшенная порция от обычного блюда, но с изысканной сервировкой, соусами и приправами! Фуагра мы не ели такой во Франции, податся не в виде паштета, а кусочками, тающими во рту! Ресторан Postiguillo, адрес Calle Dos de Mayo, 2

А
21 окт 2019
Все здорово!
Н
20 окт 2019
Такая экскурсия помогает посмотреть на незнакомый город глазами местных жителей. Стиль проведения экскурсии как прогулка с хорошим знакомым. Спасибо Маше за рекомендацию магазина керамики в Триане. В целом понравилось!
Марина
2 окт 2019
Замечательная экскурсия по Севилье -центр, история, достопримечательности. Отличное знание города и истории у гида. Марина, профессионал и легкий в подаче материала человек. Отвечает на все вопросы. Эксурсия по красивым местам, с юмором и познавательными фактами. Спасибо!
Е
25 сен 2019
Очень понравилась экскурсия по Севилье с Марией. Мы попали на синий маршрут, благодаря чему имели возможность посмотреть те места, которые вряд ли бы пошли смотреть сами, потому что они немного в стороне от основных достопримечательностей. Было очень интересно.

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