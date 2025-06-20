Ф Фёдор

Уютный и не слишком многолюдный дворец с прекрасными садами. В ноябре цветов было немного, но атмосфера всё равно очень умиротворяющая. Аудиогид оказался информативным, можно гулять в своём ритме и спокойно наслаждаться. Однозначно рекомендую