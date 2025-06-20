Билеты
Дворец Лас-Дуэньяс - входной билет и аудиогид по залам и садам
Начало: 92В6+В7П Севилья, Испания
«По прибытии возьмите аудиогид и отправляйтесь исследовать величественные залы, дворы, сады и патио»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€14 за билет
Аудиогид
Прогулка по Севилье с аудиогидом в вашем смартфоне
Еврейский квартал, собор Севильи, набережная и скрытые уголки города
Начало: На площади Испании
«Аудиогид доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Аудиогид
Корабль Магеллана, Музей открытий и прогулка по Севилье с аудиогидом
Начало: У музея Эксплоратерра
«Аудиогид расскажет вам о городе: его истории, героях и легендах»
Завтра в 09:30
25 июл в 09:30
от €22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ф
Уютный и не слишком многолюдный дворец с прекрасными садами. В ноябре цветов было немного, но атмосфера всё равно очень умиротворяющая. Аудиогид оказался информативным, можно гулять в своём ритме и спокойно наслаждаться. Однозначно рекомендую
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Я
Очень спокойное место, особенно с утра. Много садов и залов для прогулки — на осмотр ушёл примерно час.
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В
Красивый дворец, который действительно вдохновляет. Очень удобно, что в билет входит аудиогид
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Всего 3 отзыва в Севилье в категории "Аудиогиды"
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Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Севилье в июле 2026
Сейчас в Севилье в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 12 до 22. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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