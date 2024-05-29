Е Елена Обзорная экскурсия по Севилье читать дальше массу позитивных впечатлений! Отдельное спасибо за помощь с бронью ресторана - выбранное место стало восхитительным убежищем от жары, эстетическим удовольствием с белыми скатертями и праздником вкуса! Волшебная и увлекательная экскурсия с удивительной, позитивной и мега-информативной Анжелой! Спасибо за эти 3 часа - время пролетело незаметно, получили

О Оксана Севильский экспресс - знакомство с городом Екатерина как всегда на высоте, любит и знает своё дело. Очень интересная и познавательная экскурсия. Заранее приобрела для нас билеты в собор, очень отзывчива и всегда может дать дельный совет. Учитывает предпочтения гостей по маршруту.

Д Денис Севильский экспресс - знакомство с городом Екатерина обладает неисчерпаемым объемом знаний по истории Испании. Большое количество информации во время экскурсии воспринималось комфортно, т. к. материал был хорошо структурирован, а подача была лёгкой для восприятия. Спасибо! Однозначно рекомендуем!

Е Елена Севильский экспресс - знакомство с городом Потрясающая экскурсия по Севилье с Екатериной. Узнали много интересных исторических событий и фактов из истории Севильи и Испании. Три часа пролетели незаметно. Спасибо, рекомендую.

В Влад Красавица Севилья Елена шикарный гид, прогулка была великолепна. Мне очень все понравилось! Отдельное спасибо вам за совет и помощь с билетом на шоу фламенко, от которого получил массу удовольствия!!!)))

М Михаил Красавица Севилья Елена отличный рассказчик, история города была представлена легко и очень познавательно. Маршрут был по самым выдающимся местам Севильи. Впечатление от экскурсии прекрасное. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Рекомендую.

A Aidar Красавица Севилья Было супер! Слава Севильскому солнцу и Елене за очень хороший гид. Мы запомним его надолго!!!

V Vladislava Легенды и призраки Севильи Это была очень интересная экскурсия. Смело могу рекомендовать Елизавету как гида по Севильи. Рада, что выбрали вечернее время, прогулка была очень комфортной.

К Камила Севилья королевская, Севилья народная Прекрасный гид, отлично все нам рассказала про Севилью!! На любые темы по истории Испании поддерживала разговор Очень приятно было познакомиться с ней и погулять по городу! Все советы были ценны После экскурсии отвечала на все наши вопросы