Найдено 3 экскурсии в категории « Кафедральный собор » в Севилье на русском языке, цены от €71. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа Билеты Севилья: аудиоэкскурсия + билеты в Алькасар, Хиральду и кафедральный собор Посетить главные достопримечательности в историческом центре и открыть богатое наследие города Начало: У входа в кафедральный собор Севильи «Кафедральный собор — один из крупнейших готических соборов в мире» €71 за билет 2 часа Индивидуальная до 7 чел. Индивидуальная экскурсия по Севильскому Кафедральному Собору Посетите Севильский Кафедральный Собор и узнайте о его величественной архитектуре, исторических событиях и уникальных произведениях искусства Начало: Plaza del Triunfo, 1, 41004 Sevilla «Экскурсия включает только посещение Кафедрального Собора Севильи- Престольной Девы» Расписание: Пн-Сб: 10:30 €155 за всё до 7 чел. 3 часа Индивидуальная до 11 чел. Севилья Королевский Алькасар и Кафедральный Собор Погрузитесь в историю Севильи, посетив Королевский Алькасар и Кафедральный Собор. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурное наследие города Начало: Plaza del Triunfo, 1, 41004 Sevilla «В 1987 году, Королевский дворец-Алькасар и Кафедральный Собор-Престольной Девы, были объявлены объектами Всемирного Наследия ЮНЕСКО» Расписание: Пн-Сб: 10:30 €200 за всё до 11 чел. Другие экскурсии Севильи

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Кафедральный собор»

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