Билеты
Севилья: аудиоэкскурсия + билеты в Алькасар, Хиральду и кафедральный собор
Посетить главные достопримечательности в историческом центре и открыть богатое наследие города
Начало: У входа в кафедральный собор Севильи
«Кафедральный собор — один из крупнейших готических соборов в мире»
Завтра в 12:00
14 мар в 12:00
€71 за билет
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Севильскому Кафедральному Собору
Посетите Севильский Кафедральный Собор и узнайте о его величественной архитектуре, исторических событиях и уникальных произведениях искусства
Начало: Plaza del Triunfo, 1, 41004 Sevilla
«Экскурсия включает только посещение Кафедрального Собора Севильи- Престольной Девы»
Расписание: Пн-Сб: 10:30
Завтра в 10:30
14 мар в 10:30
€155 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Севилья Королевский Алькасар и Кафедральный Собор
Погрузитесь в историю Севильи, посетив Королевский Алькасар и Кафедральный Собор. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурное наследие города
Начало: Plaza del Triunfo, 1, 41004 Sevilla
«В 1987 году, Королевский дворец-Алькасар и Кафедральный Собор-Престольной Девы, были объявлены объектами Всемирного Наследия ЮНЕСКО»
Расписание: Пн-Сб: 10:30
Завтра в 10:30
14 мар в 10:30
€200 за всё до 11 чел.
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Сколько стоит экскурсия по Севилье в марте 2025
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