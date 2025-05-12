Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Севилье на автомобиле
Начало: Отель клиентов (в центре города)
Расписание: в любое время по договоренности с заказчиком
12 янв в 09:00
13 янв в 09:00
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Севильи в Кадис (на вашем автомобиле)
Архитектура, история, гастрономия и пляжи древнейшего порта Европы
Завтра в 09:30
20 окт в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Посетить город с богатым историческим наследием и колоритным цветочным шлейфом
24 окт в 10:00
25 окт в 10:00
€510 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис12 мая 2025Экскурсия суперская! Очень тепло и профессионально! Спасибо!
- ЕЕлена2 октября 2023Если вам нужен гид в Севилье, то это только Наталья!!! Наталья влюблена в Севилью и охотно поделится этой любовью с
