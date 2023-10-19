Из Севильи в старинную задумчивую Кордову

Посетить город с богатым историческим наследием и колоритным цветочным шлейфом

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Кордова – симпатичный городок на юге Испании.

Он ещё помнит славу тех времён, когда был столицей одной из трёх римских провинций, а также главным городом Кордовского эмирата и халифата. Мы пройдёмся по главным местам Кордовы.

Поговорим о мусульманском завоевании Испании, еврейской страничке в истории страны, о временах Римской империи и сериале «Игра Престолов».
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
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Описание

Что вас ожидает

Историческая часть города и цветочные дворики

Вы познакомитесь с рекой Гвадалквивир и узнаете, какую важную роль она играла в бытность Кордовы римским городом. По Римскому мосту мы перейдём на историческую сторону, прогуляемся по бывшим арабскому и еврейскому кварталам, насладимся Цветочным переулком, утопающим в яркой зелени, и заглянем в ремесленный дворик Соко. По желанию и при возможности посетим цветочные дворики, которыми Кордова настолько гордится, что каждую весну проводит фестиваль двориков. Праздник, кстати, находится под защитой ЮНЕСКО.

Кордовская мечеть

История уникальнейшего и неповторимого по своей сути здания начинается ещё в 8 веке. Сначала это была мечеть, позже её переделали в кафедральный собор, который с 13 века ещё ни на один день не закрывал свои двери. На экскурсии я подробнее познакомлю вас с этим символом религиозной толерантности.

Алькасар

Несмотря на своё арабское название, замок был построен уже в христианские времена. В ходе истории здание выполняло разные роли, к примеру, служило пристанищем инквизиции. Но самая яркая страница его прошлого — это аудиенция Христофора Колумба с королевой Изабеллой, которая прошла в 1485 году в Альксаре. Раскрою перед вами все подробности, пока мы будем наслаждаться очаровательными садами этого дворца.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на минивэне Citroen Space Tourer 2020 года
  • Дорога в одну сторону займёт 1,5 часа
  • Дополнительно оплачиваются: билеты в собор — 13 евро, билеты в Алькасар — 6 евро, посещение цветочных двориков — 5 евро, обед
  • Дресс-код для посещения собора: закрытые плечи, если шорты, то длинные. Косынка на голову не нужна. Мужчины на входе должны снять головной убор.
  • Собор посещается без комментариев и объяснений гида, перед посещением всё расскажу снаружи
  • Любители еврейской тематики при желании смогут посетить синагогу (в любой день, кроме понедельника)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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