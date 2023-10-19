Кордова – симпатичный городок на юге Испании. Он ещё помнит славу тех времён, когда был столицей одной из трёх римских провинций, а также главным городом Кордовского эмирата и халифата. Мы пройдёмся по главным местам Кордовы. Поговорим о мусульманском завоевании Испании, еврейской страничке в истории страны, о временах Римской империи и сериале «Игра Престолов».

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Описание

Что вас ожидает

Историческая часть города и цветочные дворики

Вы познакомитесь с рекой Гвадалквивир и узнаете, какую важную роль она играла в бытность Кордовы римским городом. По Римскому мосту мы перейдём на историческую сторону, прогуляемся по бывшим арабскому и еврейскому кварталам, насладимся Цветочным переулком, утопающим в яркой зелени, и заглянем в ремесленный дворик Соко. По желанию и при возможности посетим цветочные дворики, которыми Кордова настолько гордится, что каждую весну проводит фестиваль двориков. Праздник, кстати, находится под защитой ЮНЕСКО.

Кордовская мечеть

История уникальнейшего и неповторимого по своей сути здания начинается ещё в 8 веке. Сначала это была мечеть, позже её переделали в кафедральный собор, который с 13 века ещё ни на один день не закрывал свои двери. На экскурсии я подробнее познакомлю вас с этим символом религиозной толерантности.

Алькасар

Несмотря на своё арабское название, замок был построен уже в христианские времена. В ходе истории здание выполняло разные роли, к примеру, служило пристанищем инквизиции. Но самая яркая страница его прошлого — это аудиенция Христофора Колумба с королевой Изабеллой, которая прошла в 1485 году в Альксаре. Раскрою перед вами все подробности, пока мы будем наслаждаться очаровательными садами этого дворца.

Организационные детали