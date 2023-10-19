Посетить город с богатым историческим наследием и колоритным цветочным шлейфом
Он ещё помнит славу тех времён, когда был столицей одной из трёх римских провинций, а также главным городом Кордовского эмирата и халифата. Мы пройдёмся по главным местам Кордовы.
Поговорим о мусульманском завоевании Испании, еврейской страничке в истории страны, о временах Римской империи и сериале «Игра Престолов».
окт
окт
окт
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Историческая часть города и цветочные дворики
Вы познакомитесь с рекой Гвадалквивир и узнаете, какую важную роль она играла в бытность Кордовы римским городом. По Римскому мосту мы перейдём на историческую сторону, прогуляемся по бывшим арабскому и еврейскому кварталам, насладимся Цветочным переулком, утопающим в яркой зелени, и заглянем в ремесленный дворик Соко. По желанию и при возможности посетим цветочные дворики, которыми Кордова настолько гордится, что каждую весну проводит фестиваль двориков. Праздник, кстати, находится под защитой ЮНЕСКО.
Кордовская мечеть
История уникальнейшего и неповторимого по своей сути здания начинается ещё в 8 веке. Сначала это была мечеть, позже её переделали в кафедральный собор, который с 13 века ещё ни на один день не закрывал свои двери. На экскурсии я подробнее познакомлю вас с этим символом религиозной толерантности.
Алькасар
Несмотря на своё арабское название, замок был построен уже в христианские времена. В ходе истории здание выполняло разные роли, к примеру, служило пристанищем инквизиции. Но самая яркая страница его прошлого — это аудиенция Христофора Колумба с королевой Изабеллой, которая прошла в 1485 году в Альксаре. Раскрою перед вами все подробности, пока мы будем наслаждаться очаровательными садами этого дворца.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на минивэне Citroen Space Tourer 2020 года
- Дорога в одну сторону займёт 1,5 часа
- Дополнительно оплачиваются: билеты в собор — 13 евро, билеты в Алькасар — 6 евро, посещение цветочных двориков — 5 евро, обед
- Дресс-код для посещения собора: закрытые плечи, если шорты, то длинные. Косынка на голову не нужна. Мужчины на входе должны снять головной убор.
- Собор посещается без комментариев и объяснений гида, перед посещением всё расскажу снаружи
- Любители еврейской тематики при желании смогут посетить синагогу (в любой день, кроме понедельника)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.