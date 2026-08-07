Старинная Кордова на юге Испании помнит времена, когда она была столицей одной из трёх римских провинций и главным городом Кордовского эмирата и халифата.
Мы пройдёмся по главным местам Кордовы, увидим самое главное и поговорим — о мусульманском завоевании Испании, еврейской страничке в истории страны, Римской империи и «Игре престолов».
Мы пройдёмся по главным местам Кордовы, увидим самое главное и поговорим — о мусульманском завоевании Испании, еврейской страничке в истории страны, Римской империи и «Игре престолов».
Описание экскурсии
Исторический центр и цветочные дворики
- Вы познакомитесь с рекой Гвадалквивир и узнаете, какую роль она играла в прошлом
- Пройдёте по Римскому мосту и бывшим арабскому и еврейскому кварталам
- Окажетесь в Цветочном переулке, что утопает в яркой зелени, и ремесленном дворике Соко
Кордовская мечеть
Она — символ религиозной толерантности. Я расскажу, когда мечеть стала собором и сколько веков его двери всегда открыты. А после беседы рассмотрим впечатляющие интерьеры святыни.
Алькасар
Замок с арабским названием, которые построили в христианские времена. Вы рассмотрите его стены и услышите, как он связан с инквизицией, Христофором Колумбом и королевой Изабеллой.
Организационные детали
- Едем пройдёт на минивэне Citroen Space Tourer 2020 года
- Дорога в одну сторону займёт 1,5 ч
- Дополнительные расходы: билеты в собор — €13, обед — по желанию
- Дресс-код для посещения собора: закрытые плечи и колени, без головного убора
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 19 туристов
Я родом я из Санкт-Петербурга, c 2004 года живу в Севилье. С первого дня своего присутствия здесь я поняла, что это моё. А чем больше знакомилась с Андалусией и Испанией
Входит в следующие категории Севильи
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