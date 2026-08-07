Старинная Кордова на юге Испании помнит времена, когда она была столицей одной из трёх римских провинций и главным городом Кордовского эмирата и халифата. Мы пройдёмся по главным местам Кордовы, увидим самое главное и поговорим — о мусульманском завоевании Испании, еврейской страничке в истории страны, Римской империи и «Игре престолов».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Исторический центр и цветочные дворики

Вы познакомитесь с рекой Гвадалквивир и узнаете, какую роль она играла в прошлом

Пройдёте по Римскому мосту и бывшим арабскому и еврейскому кварталам

Окажетесь в Цветочном переулке, что утопает в яркой зелени, и ремесленном дворике Соко

Кордовская мечеть

Она — символ религиозной толерантности. Я расскажу, когда мечеть стала собором и сколько веков его двери всегда открыты. А после беседы рассмотрим впечатляющие интерьеры святыни.

Алькасар

Замок с арабским названием, которые построили в христианские времена. Вы рассмотрите его стены и услышите, как он связан с инквизицией, Христофором Колумбом и королевой Изабеллой.

Организационные детали