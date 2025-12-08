Один из древнейших городов Европы, Кадис хранит дух мореплавателей и приключений.
Здесь зародилась первая испанская конституция, выросли башни, смотрящие на океан, и родилось слово duende — душа андалузского фламенко.
Местные легенды, головокружительные виды, громкие истории и успокаивающий шум Атлантики — вот чем он запомнится вам.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Севильи
В пути поговорим о финикийцах, основавших Гадир — будущий Кадис.
11:00 — первое знакомство с городом
- Прогулка вдоль океана и старинного порта
- Пляжи с голубыми флагами
- Набережные, вдохновившие архитекторов Гаваны
12:30 — Башня Тавира и панорама Кадиса
- Подъём на смотровую площадку, где с высоты открываются 133 башни города
- Камера обскура покажет вам Кадис в движении — как живой макет
13:30 — Старый квартал и Спрятанная Красавица
- Прогулка по узким улицам, где рождались городские мифы
- Поиск легендарной La Bella Escondida
- Переулок Дуэнде — место, где, по словам местных, живёт дух фламенко
14:30 — Перерыв на обед
Тапас, морепродукты и андалузское вино в уютном кафе на площади Цветов.
15:30 — исторический центр
- Площадь Сан Хуан де Диос, Кафедральный собор и дом Сан-Фелипе Нери — символы эпохи Конституции
- Прогулка по улице Сагаста и рынку — сердце живого Кадиса
16:30 — Замок Санта-Каталина и закат у океана
18:00 — возвращение в Севилью
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Севилье
Провела экскурсии для 166 туристов
Профессиональный лицензированный гид в Испании. Все экскурсии адаптирую под гостей Севильи. Не устаю открывать новые местечки Андалусии. Жизнь слишком коротка, чтобы увидеть всю Испанию, но я постараюсь сделать всё, чтобы вы получили наиболее полное представление о ней.
