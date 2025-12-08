Мои заказы

Из Севильи в Кадис (на вашем автомобиле)

Архитектура, история, гастрономия и пляжи древнейшего порта Европы
Один из древнейших городов Европы, Кадис хранит дух мореплавателей и приключений.

Здесь зародилась первая испанская конституция, выросли башни, смотрящие на океан, и родилось слово duende — душа андалузского фламенко.

Местные легенды, головокружительные виды, громкие истории и успокаивающий шум Атлантики — вот чем он запомнится вам.
Из Севильи в Кадис (на вашем автомобиле)© Марина
Из Севильи в Кадис (на вашем автомобиле)© Марина
Из Севильи в Кадис (на вашем автомобиле)© Марина

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Севильи

В пути поговорим о финикийцах, основавших Гадир — будущий Кадис.

11:00 — первое знакомство с городом

  • Прогулка вдоль океана и старинного порта
  • Пляжи с голубыми флагами
  • Набережные, вдохновившие архитекторов Гаваны

12:30 — Башня Тавира и панорама Кадиса

  • Подъём на смотровую площадку, где с высоты открываются 133 башни города
  • Камера обскура покажет вам Кадис в движении — как живой макет

13:30 — Старый квартал и Спрятанная Красавица

  • Прогулка по узким улицам, где рождались городские мифы
  • Поиск легендарной La Bella Escondida
  • Переулок Дуэнде — место, где, по словам местных, живёт дух фламенко

14:30 — Перерыв на обед

Тапас, морепродукты и андалузское вино в уютном кафе на площади Цветов.

15:30 — исторический центр

  • Площадь Сан Хуан де Диос, Кафедральный собор и дом Сан-Фелипе Нери — символы эпохи Конституции
  • Прогулка по улице Сагаста и рынку — сердце живого Кадиса

16:30 — Замок Санта-Каталина и закат у океана

18:00 — возвращение в Севилью

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Севилье
Провела экскурсии для 166 туристов
Профессиональный лицензированный гид в Испании. Все экскурсии адаптирую под гостей Севильи. Не устаю открывать новые местечки Андалусии. Жизнь слишком коротка, чтобы увидеть всю Испанию, но я постараюсь сделать всё, чтобы вы получили наиболее полное представление о ней.

Входит в следующие категории Севильи

Похожие экскурсии из Севильи

Красавица Севилья
Пешая
3 часа
106 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешеходная прогулка по исторической Севилье
Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой
Начало: на площади puerta de Jerez
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€145 за всё до 8 чел.
Севилья - любовь с первого взгляда
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 17 чел.
Севилья - любовь с первого взгляда
Оказавшись в Севилье, вы почувствуете себя на королевском празднике. Причудливые строения, памятники и храмы откроют вам историю столицы Андалусии
Начало: На площади Encarnación
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
€195 за всё до 17 чел.
Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата
Приглашаю вас оценить главные места исторического центра Севильи и посетить великолепный дом Пилата. Узнайте больше о его истории и архитектуре
Начало: У Золотой башни
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Севилье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Севилье