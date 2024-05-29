🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 51 отзыв Красавица Севилья: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой Начало: на площади puerta de Jerez € 130 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 144 отзыва Севильский экспресс - знакомство с городом Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям 140 € 126 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 74 отзыва Обзорная экскурсия по Севилье: индивидуальная прогулка по историческим местам Приглашаем вас на индивидуальную пешеходную экскурсию по Севилье. Откройте для себя богатую историю города, его архитектурные шедевры и легенды Начало: Все индивидуально для каждого заказа € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 112 отзывов Севилья королевская, Севилья народная: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в яркую историю Севильи, откройте для себя её королевское наследие и народные традиции. Узнайте о великих монархах и современном быте города Начало: Исторический центр города € 140 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 41 отзыв Особый вкус Севильи: гастрономическая экскурсия Погрузитесь в кулинарные традиции Севильи, наслаждаясь закусками, морепродуктами и сладостями. Узнайте секреты местной кухни от € 80 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Легенды и призраки Севильи: индивидуальная экскурсия Хотите узнать, какие секреты хранят узкие улочки Севильи? Погрузитесь в атмосферу средневекового города, где оживают легенды и призраки Начало: Plaza Virgen de los Reyes € 100 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Индивидуальная экскурсия по Севильскому собору и дворцу Алькасар Посетите крупнейший готический собор Европы и королевский дворец Алькасар. Узнайте тайны, насладитесь шедеврами и пройдите по следам великих мореплавателей Начало: Plaza Virgen de los Reyes € 195 за всё до 17 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Королевский Алькасар и его сады: индивидуальная экскурсия в Севилье Погрузитесь в историю и архитектуру Королевского Алькасара. Узнайте о правителях, событиях и тайнах, которые скрывают его стены и сады Начало: На Plaza del Triunfo (Триумфальная площадь) € 170 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Севильский собор и его великое прошлое: индивидуальная экскурсия Исследуйте Севильский собор, узнайте его легенды и секреты. Величественная архитектура, мавританское прошлое и сокровища ждут вас Начало: Plaza Virgen de los Reyes € 170 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи Погрузитесь в историю Севильи, посетив Дом Пилата и Дворец Дуэньяс. Узнайте о жизни герцогов и насладитесь великолепием архитектуры Начало: У входа во дворец «Дом Пилата» € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Севилья - любовь с первого взгляда Оказавшись в Севилье, вы почувствуете себя на королевском празднике. Причудливые строения, памятники и храмы откроют вам историю столицы Андалусии Начало: На площади Encarnación € 195 за всё до 17 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Севилья: инквизиция и херес - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Севильи, узнайте о тайнах инквизиции и насладитесь дегустацией хереса. Прогулка по историческим местам и уютным барам Начало: Plaza del Altozano, возле памятника торреодора € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв «Москва» в Севилье: район Макарена Район Макарена в Севилье предлагает уникальное путешествие по узким улицам, дворцам и рынкам. Узнайте, почему его называют «Москва» Начало: у Базилики де ла Макарена € 100 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата Приглашаю вас оценить главные места исторического центра Севильи и посетить великолепный дом Пилата. Узнайте больше о его истории и архитектуре Начало: У Золотой башни € 190 за всё до 10 чел.