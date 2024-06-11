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Индивидуальная
7 часов
Пещера чудес и испанский деликатес: индивидуальная экскурсия из Севильи
Погрузитесь в мир испанских деликатесов и природных чудес. Вас ждет ферма хамона и уникальная Пещера чудес. Насладитесь гастрономией и природой
Начало: Paseo de Cristóbal Colón, 12, Sevilla
Расписание: Пн-Пт: 9:15
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€350 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Погрузитесь в историю Кордовы: римская эпоха, мусульманское завоевание, еврейское наследие и современные достопримечательности
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€510 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Знакомьтесь - красавица Севилья: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Севильи, узнайте о её легендах и праздниках, посетите Севильский собор и Алькасар. Индивидуальная экскурсия
Начало: На площади Хереса
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
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