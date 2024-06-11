Прогулка по Севилье (2,5–3 часа) Я покажу вам два столба, на которых стоит город: его историческую часть — бывший еврейский квартал, Золотую башню, бывшую табачную фабрику, дворец Святого Тельмо — и более современную — Ибероамериканскую выставку, парк Марии-Луизы и самую красивую во всей Испании площадь.
Мы поговорим о праздниках и традициях Севильи, её жителях, искусстве, знаменитых литературных персонажах, среди которых — Дон Жуан, Кармен и Дон Кихот.
Кафедральный собор и Алькасар (2,5–3 часа) После перерыва на обед мы с вами снова встретимся для знакомства с крупнейшим готическим собором в мире и местом захоронения Христофора Колумба. Я расскажу, как так вышло, что он похоронен тут не полностью, а ещё вы узнаете, какие реликвии и сокровища хранятся в соборе.
Потом вы побываете в самой древней действующей королевской резиденции в Европе — Алькасаре, что с арабского означает «укреплённый королевский дворец». Рассмотрите детали мудехарской архитектуры и узнаете историю постройки.
Организационные детали
Дополнительные расходы
Входные билеты: Севильский кафедральный собор — €12/чел., Севильский Алькасар — €14,5/чел. Билеты нужно купить заранее после договорённости о времени со мной. Так как билеты на нужное время не всегда есть, экскурсию лучше бронировать заранее.
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Севилье
Меня зовут Наталья. Родом я из Санкт-Петербурга, c 2004 года живу в Севилье. С первого дня своего присутствия здесь я поняла, что это моё. А чем больше знакомилась с Андалусией, читать дальше
южным регионом страны, и Испанией в целом, тем больше преклоняла перед ними колено. Безусловно, это великая страна! Я являюсь официальным лицензированным гидом с богатым опытом работы и большой базой довольных клиентов. У меня одно увлечение — учиться. Мне очень нравится узнавать что-то новое и передавать это моим заинтересованным и благодарным слушателям.