На этой индивидуальной экскурсии по Севилье вы прогуляетесь по её площадям и паркам, полюбуетесь уникальной архитектурой и услышите увлекательные легенды.Посетите Севильский собор, символ могущества Испании, и Алькасар с его восточными

арабесками и садами. Узнаете о праздниках и литературных героях, таких как Дон Жуан и Кармен. В программе экскурсии также предусмотрены посещение бывшего еврейского квартала, Золотой башни, дворца Святого Тельмо и парка Марии-Луизы. Не забудьте заранее купить билеты на Севильский собор и Алькасар, чтобы избежать очередей и наслаждаться каждым моментом

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по Севилье (2,5–3 часа)

Я покажу вам два столба, на которых стоит город: его историческую часть — бывший еврейский квартал, Золотую башню, бывшую табачную фабрику, дворец Святого Тельмо — и более современную — Ибероамериканскую выставку, парк Марии-Луизы и самую красивую во всей Испании площадь.

Мы поговорим о праздниках и традициях Севильи, её жителях, искусстве, знаменитых литературных персонажах, среди которых — Дон Жуан, Кармен и Дон Кихот.

Кафедральный собор и Алькасар (2,5–3 часа)

После перерыва на обед мы с вами снова встретимся для знакомства с крупнейшим готическим собором в мире и местом захоронения Христофора Колумба. Я расскажу, как так вышло, что он похоронен тут не полностью, а ещё вы узнаете, какие реликвии и сокровища хранятся в соборе.

Потом вы побываете в самой древней действующей королевской резиденции в Европе — Алькасаре, что с арабского означает «укреплённый королевский дворец». Рассмотрите детали мудехарской архитектуры и узнаете историю постройки.

Организационные детали

Дополнительные расходы