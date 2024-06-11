Знакомьтесь - красавица Севилья

Прогуляйтесь по историческим местам Севильи, узнайте о её легендах и праздниках, посетите Севильский собор и Алькасар. Индивидуальная экскурсия
На этой индивидуальной экскурсии по Севилье вы прогуляетесь по её площадям и паркам, полюбуетесь уникальной архитектурой и услышите увлекательные легенды.

Посетите Севильский собор, символ могущества Испании, и Алькасар с его восточными
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арабесками и садами. Узнаете о праздниках и литературных героях, таких как Дон Жуан и Кармен.

В программе экскурсии также предусмотрены посещение бывшего еврейского квартала, Золотой башни, дворца Святого Тельмо и парка Марии-Луизы.

Не забудьте заранее купить билеты на Севильский собор и Алькасар, чтобы избежать очередей и наслаждаться каждым моментом

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная архитектура
  2. 📜 Интересные легенды
  3. 🏰 Посещение Алькасара
  4. ⛪ Севильский собор
  5. 🎭 Литературные герои
  6. 🌳 Прогулка по паркам

Что можно увидеть

  • Севильский собор
  • Алькасар
  • Золотая башня
  • Дворец Святого Тельмо
  • Парк Марии-Луизы
Знакомьтесь - красавица Севилья
Знакомьтесь - красавица Севилья
Знакомьтесь - красавица Севилья
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по Севилье (2,5–3 часа)
Я покажу вам два столба, на которых стоит город: его историческую часть — бывший еврейский квартал, Золотую башню, бывшую табачную фабрику, дворец Святого Тельмо — и более современную — Ибероамериканскую выставку, парк Марии-Луизы и самую красивую во всей Испании площадь.

Мы поговорим о праздниках и традициях Севильи, её жителях, искусстве, знаменитых литературных персонажах, среди которых — Дон Жуан, Кармен и Дон Кихот.

Кафедральный собор и Алькасар (2,5–3 часа)
После перерыва на обед мы с вами снова встретимся для знакомства с крупнейшим готическим собором в мире и местом захоронения Христофора Колумба. Я расскажу, как так вышло, что он похоронен тут не полностью, а ещё вы узнаете, какие реликвии и сокровища хранятся в соборе.

Потом вы побываете в самой древней действующей королевской резиденции в Европе — Алькасаре, что с арабского означает «укреплённый королевский дворец». Рассмотрите детали мудехарской архитектуры и узнаете историю постройки.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Входные билеты: Севильский кафедральный собор — €12/чел., Севильский Алькасар — €14,5/чел. Билеты нужно купить заранее после договорённости о времени со мной. Так как билеты на нужное время не всегда есть, экскурсию лучше бронировать заранее.
  • Обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Хереса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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