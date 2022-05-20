Загородная, гастрономическая экскурсия с выездом из Севильи и возвращением в Севилью.

Это прекрасный тур не только для любителей изысканно и вкусно покушать, но и любителей природы.

У любителей гастрономических изысков, Испания ассоциируется с хамоном.

Полное название «правильного» хамона, -Jamon Iberico de Bellota (Хамон Иберико де Бейота).

Чтобы разобраться, что скрывается за этим названием, на комфортном автомобиле, отправимся на семейную животноводческую ферму, которая находится в часе пути от Севильи. Уже в четвертом поколении семья Эирис, занимается производством хамона.

Погуляем по пастбищам, которыми являются дубовые рощи, понаблюдаем за иберийскими свиньями. Посетим производство и узнаем технологию вяления ветчины. Продегустируем ее разные виды, развеем мифы и стереотипы на тему, «с чем лучше употреблять хамон». Вы станете знатоком и ценителем этого деликатеса.

Само название следующего места, которое входит в план экскурсии говорит за себя, - Пещера чудес (Gruta de las Maravillas). Эта живая пещера, уникальна в своем роде, стала первой в Испании, открытой для туристического визита. Имеет дневной лимит по количеству посещения туристов, что делает ее еще более желанной для любителей загородного туризма.

Фантазийные залы с природными озерами, галереи на разных уровнях, волшебные звуки плачущих сталактитов, производят сильные впечатления. Чувство, что вы находитесь в сказке не покинет на протяжении всего маршрута. Поговаривают, что здесь можно встретить фей.

Средняя температура внутри пещеры одинакова зимой и летом, составляет +17°C. Маршрут рассчитан на 45 минут.

После посещения пещеры, нас ждет обед в деревенском ресторане, после которого вернемся в Севилью.