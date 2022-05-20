Пещера чудес и испанский деликатес

Пещера чудес и испанский деликатес
Пещера чудес и испанский деликатес
Пещера чудес и испанский деликатес
Пещера чудес и испанский деликатес
Пещера чудес и испанский деликатес
Пещера чудес и испанский деликатес
Пещера чудес и испанский деликатес

Что вас ожидает 🤩

  • Андалузская деревня Арасена
  • Пещера Чудес
  • Фермерское хозяйство по разведению иберийской свиньи
  • Производство хамона
Загородная, гастрономическая экскурсия с выездом из Севильи и возвращением в Севилью.
Это прекрасный тур не только для любителей изысканно и вкусно покушать, но и любителей природы.
У любителей гастрономических изысков, Испания ассоциируется с хамоном.
Полное название «правильного» хамона, -Jamon Iberico de Bellota (Хамон Иберико де Бейота).
Чтобы разобраться, что скрывается за этим названием, на комфортном автомобиле, отправимся на семейную животноводческую ферму, которая находится в часе пути от Севильи. Уже в четвертом поколении семья Эирис, занимается производством хамона.
Погуляем по пастбищам, которыми являются дубовые рощи, понаблюдаем за иберийскими свиньями. Посетим производство и узнаем технологию вяления ветчины. Продегустируем ее разные виды, развеем мифы и стереотипы на тему, «с чем лучше употреблять хамон». Вы станете знатоком и ценителем этого деликатеса.
Само название следующего места, которое входит в план экскурсии говорит за себя, - Пещера чудес (Gruta de las Maravillas). Эта живая пещера, уникальна в своем роде, стала первой в Испании, открытой для туристического визита. Имеет дневной лимит по количеству посещения туристов, что делает ее еще более желанной для любителей загородного туризма.
Фантазийные залы с природными озерами, галереи на разных уровнях, волшебные звуки плачущих сталактитов, производят сильные впечатления. Чувство, что вы находитесь в сказке не покинет на протяжении всего маршрута. Поговаривают, что здесь можно встретить фей.
Средняя температура внутри пещеры одинакова зимой и летом, составляет +17°C. Маршрут рассчитан на 45 минут.
После посещения пещеры, нас ждет обед в деревенском ресторане, после которого вернемся в Севилью.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги и сопровождение гидом
Что не входит
  • Посещение секадеро (производство):
  • Дегустация, хамон и вино, для взрослых: 42,50 евро/чел.
  • Дегустация хамона для детей от 6 до 12 лет: 22 евро/чел.
  • (оплатa на месте)
  • Пещера чудес:
  • Билеты для взрослых: 10,00 евро/чел.
  • Билеты для детей от 6 до 12 лет: 7 евро/чел.
  • (оплата и покупка на официальном сайте)
  • Трансфер:
  • На автомобиле Nissan Micra, до 3 человек, гид за рулем:
  • 140 евро (оплата на месте)
  • На автомобиле Минивэн Mercedes до 15 человек:
  • 400 евро (требуется предоплата)
  • Обед
Место начала и завершения?
Paseo de Cristóbal Colón, 12, Sevilla
Когда и сколько длится?
Когда: Пн-Пт: 9:15
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пн-Пт: 9:15

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