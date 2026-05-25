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Экскурсии со скидкой в Севилье до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Севилье на русском языке, цены от €72, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Севильский экспресс - знакомство с городом
Пешая
3 часа
-
10%
272 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Севильский экспресс - знакомство с городом
Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям
11 июн в 09:00
12 июн в 09:00
€135€150 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Севилью: сердце города, панорамы и чуррос
Пешая
2.5 часа
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Влюбиться в Севилью: сердце города, панорамы и чуррос
Закрутить роман с южной столицей Испании
Начало: Plaza de la Encarnación
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 12:30
Завтра в 09:00
11 июн в 09:00
€72€80 за человека
Вечер в Триане: цыганские истории, вермут и шоу фламенко (всё включено)
Пешая
2.5 часа
-
20%
Билеты
Вечер в Триане: цыганские истории, вермут и шоу фламенко (всё включено)
Погрузиться в атмосферу колоритного квартала Севильи
Начало: У моста Триана
Расписание: ежедневно в 17:00
11 июн в 17:00
12 июн в 17:00
€96€120 за билет

Последние отзывы на экскурсии

А
Севильский экспресс - знакомство с городом
Екатерина это кладезь знаний! В течении экскурсии мы получили очень интересную емкую информацию о городе, о великих людях, о строениях, парках, как разобраться в местных ресторанах, куда стоит сходить. Получили грамотные ответы на наши вопросы. Огромное спасибо, все пригодилось.
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Владимир
Севильский экспресс - знакомство с городом
отличная экскурсия, живая подача исторической информации и интересный маршрут. Екатерина еще до нашего прибытия помогла с выбором отеля и ближайших
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ресторанов, а после экскурсии прислала информацию и ссылки, что посетить самостоятельно и в каком порядке, а также какие фильмы посмотреть по теме экскурсии! Максимально рекомендую! 👍

отличная экскурсия, живая подача исторической информации и интересный маршрут. Екатерина еще до нашего прибытия помогла с
отличная экскурсия, живая подача исторической информации и интересный маршрут. Екатерина еще до нашего прибытия помогла с
отличная экскурсия, живая подача исторической информации и интересный маршрут. Екатерина еще до нашего прибытия помогла с
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Petr
Севильский экспресс - знакомство с городом
Сегодня были на экскурсии. Оченл понравился маршрут
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М
Севильский экспресс - знакомство с городом
Екатерина великолепный гид, который любит свой город, знает множество историй и преподносит своим гостям исторические даты и справки виртуозно, как
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историю близкую вам. Благодаря Екатерине мы не только влюбились в город, его жителей и историю,поняли как устроен город, но и исполнили свою давнюю мечту-посетили корриду (Екатерина помогла купить билеты и рассказала, на что обратить внимание во время боев). Надо ли говорить, что мы обязательно будем сюда возвращаться и рекомендовать Екатерину всем своим друзьям!

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Ю
Севильский экспресс - знакомство с городом
Было очень интересно!!! нам очень понравилось!
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Л
Севильский экспресс - знакомство с городом
Большое спасибо Екатерине за замечательную экскурсию!
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Ю
Севильский экспресс - знакомство с городом
Екатерина прекрасно владеет материалом. В качестве обзорной экскурсии это отличный вариант! Погружение в историю было максимальным для такого формата. Очень
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интересной была информация про корриду. Ранньше даже не возникало желания посетить данное мероприятие, но после общения захотелось посмотреть, и именно в сопровождении Екатерины в качестве комментатора, так как она проводит такого плана экскурсии. К сожалению, на момент нашего путешествия (конец марта) коррида еще не проводилась, а Екатерина уезжала в отпуск на следующий день и у нас не получилось организовать другие экскурсии с ней. Но теперь мы знаем к кому обратиться в следующий раз, когда приедем в Севилью! Этот город точно заслуживает неоднократного визита. Севилья прекрасна своей атмосферой, красотой и большим количеством архитектурных памятников!
Спасибо большое Екатерине за знакомство с городом и прекрасно проведенный день!

Екатерина прекрасно владеет материалом. В качестве обзорной экскурсии это отличный вариант! Погружение в историю было максимальным
Екатерина прекрасно владеет материалом. В качестве обзорной экскурсии это отличный вариант! Погружение в историю было максимальным
Екатерина прекрасно владеет материалом. В качестве обзорной экскурсии это отличный вариант! Погружение в историю было максимальным
Екатерина прекрасно владеет материалом. В качестве обзорной экскурсии это отличный вариант! Погружение в историю было максимальным+4
Екатерина прекрасно владеет материалом. В качестве обзорной экскурсии это отличный вариант! Погружение в историю было максимальным
Екатерина прекрасно владеет материалом. В качестве обзорной экскурсии это отличный вариант! Погружение в историю было максимальным
Екатерина прекрасно владеет материалом. В качестве обзорной экскурсии это отличный вариант! Погружение в историю было максимальным
Екатерина прекрасно владеет материалом. В качестве обзорной экскурсии это отличный вариант! Погружение в историю было максимальным
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И
Севильский экспресс - знакомство с городом
Захватывающий экскурс в историю Севильи в красочных деталях с именами и характерами великих персон вовлекает и захватывает сюжетами. Искренне рекомендую.
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Анастасия
Севильский экспресс - знакомство с городом
110% сервиса и материала

Катя невероятный гид, таких мало.
Кроме профессионализма, человечный, душевный подход и бесконечная вклбченность.

1. Структурный, понятный рассказ, много истории,
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карт и фактов, но кроме этого и историй, так что для каждого будет, что запомнить и чем входновится.

2. Идеальное знание города и чувство аудитории, поэтому много полезных советов: ресторанов, кафе, магазинов. Что именно попробовать и что купить.

3. Кроме этого множество полезных советов и помощь выходящая за рамки экскурсии.

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A
Севильский экспресс - знакомство с городом
Спасибо Екатерине за обзорную экскурсию по Севилье! Это был отличный старт для нашего знакомства с городом. За 3 часа мы
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успели осмотреть основные достопримечательности и много узнать об истории города. При этом маршрут продуман так, что мы не только увидели самые знаковые места города, но и запомнили логику передвижений по центру, что позволило нам ориентироваться в Севилье в дальнейшем. Отдельное спасибо за рекомендации Екатерины - она посоветовала отличные рестораны и интересные места, которые стоит посетить в Севилье в оставшееся время. Экскурсия не утомила, и у нас еще остались силы для посещения Кафедрального собора

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Всего 272 отзыва в Севилье в категории "Скидки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севилье
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Севильский экспресс - знакомство с городом;
  2. Влюбиться в Севилью: сердце города, панорамы и чуррос;
  3. Вечер в Триане: цыганские истории, вермут и шоу фламенко (всё включено).
Какие места ещё посмотреть в Севилье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Севильский Алькасар;
  2. Кафедральный собор.
Сколько стоит экскурсия по Севилье в июне 2026
Сейчас в Севилье в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 72 до 135 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 272 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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