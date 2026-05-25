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10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Севильский экспресс - знакомство с городом
Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям
11 июн в 09:00
12 июн в 09:00
€135
€150 за всё до 6 чел.
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10%
Групповая
до 15 чел.
Влюбиться в Севилью: сердце города, панорамы и чуррос
Закрутить роман с южной столицей Испании
Начало: Plaza de la Encarnación
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 12:30
Завтра в 09:00
11 июн в 09:00
€72
€80 за человека
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20%
Билеты
Вечер в Триане: цыганские истории, вермут и шоу фламенко (всё включено)
Погрузиться в атмосферу колоритного квартала Севильи
Начало: У моста Триана
Расписание: ежедневно в 17:00
11 июн в 17:00
12 июн в 17:00
€96
€120 за билет
Последние отзывы на экскурсии
А
Екатерина это кладезь знаний! В течении экскурсии мы получили очень интересную емкую информацию о городе, о великих людях, о строениях, парках, как разобраться в местных ресторанах, куда стоит сходить. Получили грамотные ответы на наши вопросы. Огромное спасибо, все пригодилось.
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отличная экскурсия, живая подача исторической информации и интересный маршрут. Екатерина еще до нашего прибытия помогла с выбором отеля и ближайших
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Сегодня были на экскурсии. Оченл понравился маршрут
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М
Екатерина великолепный гид, который любит свой город, знает множество историй и преподносит своим гостям исторические даты и справки виртуозно, как
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Ю
Было очень интересно!!! нам очень понравилось!
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Л
Большое спасибо Екатерине за замечательную экскурсию!
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Ю
Екатерина прекрасно владеет материалом. В качестве обзорной экскурсии это отличный вариант! Погружение в историю было максимальным для такого формата. Очень
+4
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И
Захватывающий экскурс в историю Севильи в красочных деталях с именами и характерами великих персон вовлекает и захватывает сюжетами. Искренне рекомендую.
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110% сервиса и материала
Катя невероятный гид, таких мало.
Кроме профессионализма, человечный, душевный подход и бесконечная вклбченность.
1. Структурный, понятный рассказ, много истории,
Катя невероятный гид, таких мало.
Кроме профессионализма, человечный, душевный подход и бесконечная вклбченность.
1. Структурный, понятный рассказ, много истории,
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A
Спасибо Екатерине за обзорную экскурсию по Севилье! Это был отличный старт для нашего знакомства с городом. За 3 часа мы
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Всего 272 отзыва в Севилье в категории "Скидки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Скидки»
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