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интересной была информация про корриду. Ранньше даже не возникало желания посетить данное мероприятие, но после общения захотелось посмотреть, и именно в сопровождении Екатерины в качестве комментатора, так как она проводит такого плана экскурсии. К сожалению, на момент нашего путешествия (конец марта) коррида еще не проводилась, а Екатерина уезжала в отпуск на следующий день и у нас не получилось организовать другие экскурсии с ней. Но теперь мы знаем к кому обратиться в следующий раз, когда приедем в Севилью! Этот город точно заслуживает неоднократного визита. Севилья прекрасна своей атмосферой, красотой и большим количеством архитектурных памятников!

Спасибо большое Екатерине за знакомство с городом и прекрасно проведенный день!