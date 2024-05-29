1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Красавица Севилья: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой
Начало: на площади puerta de Jerez
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€130 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Севильский экспресс - знакомство с городом
Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
140€126 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Севилье: индивидуальная прогулка по историческим местам
Приглашаем вас на индивидуальную пешеходную экскурсию по Севилье. Откройте для себя богатую историю города, его архитектурные шедевры и легенды
Начало: Все индивидуально для каждого заказа
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Севилья королевская, Севилья народная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в яркую историю Севильи, откройте для себя её королевское наследие и народные традиции. Узнайте о великих монархах и современном быте города
Начало: Исторический центр города
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Особый вкус Севильи: гастрономическая экскурсия
Погрузитесь в кулинарные традиции Севильи, наслаждаясь закусками, морепродуктами и сладостями. Узнайте секреты местной кухни
17 июня в 13:30
18 июня в 13:30
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и призраки Севильи: индивидуальная экскурсия
Хотите узнать, какие секреты хранят узкие улочки Севильи? Погрузитесь в атмосферу средневекового города, где оживают легенды и призраки
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
Завтра в 08:00
14 июня в 09:00
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Севильскому собору и дворцу Алькасар
Посетите крупнейший готический собор Европы и королевский дворец Алькасар. Узнайте тайны, насладитесь шедеврами и пройдите по следам великих мореплавателей
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
€195 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
2 часа
Королевский Алькасар и его сады: индивидуальная экскурсия в Севилье
Погрузитесь в историю и архитектуру Королевского Алькасара. Узнайте о правителях, событиях и тайнах, которые скрывают его стены и сады
Начало: На Plaza del Triunfo (Триумфальная площадь)
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Севильский собор и его великое прошлое: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Севильский собор, узнайте его легенды и секреты. Величественная архитектура, мавританское прошлое и сокровища ждут вас
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
Погрузитесь в историю Севильи, посетив Дом Пилата и Дворец Дуэньяс. Узнайте о жизни герцогов и насладитесь великолепием архитектуры
Начало: У входа во дворец «Дом Пилата»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Севилья - любовь с первого взгляда
Оказавшись в Севилье, вы почувствуете себя на королевском празднике. Причудливые строения, памятники и храмы откроют вам историю столицы Андалусии
Начало: На площади Encarnación
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€195 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Севилья: инквизиция и херес - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Севильи, узнайте о тайнах инквизиции и насладитесь дегустацией хереса. Прогулка по историческим местам и уютным барам
Начало: Plaza del Altozano, возле памятника торреодора
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Москва» в Севилье: район Макарена
Район Макарена в Севилье предлагает уникальное путешествие по узким улицам, дворцам и рынкам. Узнайте, почему его называют «Москва»
Начало: у Базилики де ла Макарена
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Погрузитесь в историю Кордовы: римская эпоха, мусульманское завоевание, еврейское наследие и современные достопримечательности
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€510 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата
Приглашаю вас оценить главные места исторического центра Севильи и посетить великолепный дом Пилата. Узнайте больше о его истории и архитектуре
Начало: У Золотой башни
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Знакомьтесь - красавица Севилья: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Севильи, узнайте о её легендах и праздниках, посетите Севильский собор и Алькасар. Индивидуальная экскурсия
Начало: На площади Хереса
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Волшебная и увлекательная экскурсия с удивительной, позитивной и мега-информативной Анжелой! Спасибо за эти 3 часа - время пролетело незаметно, получили
- ООксана25 мая 2024Екатерина как всегда на высоте, любит и знает своё дело. Очень интересная и познавательная экскурсия. Заранее приобрела для нас билеты в собор, очень отзывчива и всегда может дать дельный совет. Учитывает предпочтения гостей по маршруту.
- ДДенис21 мая 2024Екатерина обладает неисчерпаемым объемом знаний по истории Испании. Большое количество информации во время экскурсии воспринималось комфортно, т. к. материал был хорошо структурирован, а подача была лёгкой для восприятия. Спасибо! Однозначно рекомендуем!
- ЕЕлена21 мая 2024Потрясающая экскурсия по Севилье с Екатериной. Узнали много интересных исторических событий и фактов из истории Севильи и Испании. Три часа пролетели незаметно. Спасибо, рекомендую.
- ВВлад21 мая 2024Елена шикарный гид, прогулка была великолепна. Мне очень все понравилось! Отдельное спасибо вам за совет и помощь с билетом на шоу фламенко, от которого получил массу удовольствия!!!)))
- ММихаил13 мая 2024Елена отличный рассказчик, история города была представлена легко и очень познавательно. Маршрут был по самым выдающимся местам Севильи. Впечатление от экскурсии прекрасное. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Рекомендую.
- AAidar9 мая 2024Было супер! Слава Севильскому солнцу и Елене за очень хороший гид. Мы запомним его надолго!!!
- VVladislava4 мая 2024Это была очень интересная экскурсия. Смело могу рекомендовать Елизавету как гида по Севильи. Рада, что выбрали вечернее время, прогулка была очень комфортной.
- ККамила3 мая 2024Прекрасный гид, отлично все нам рассказала про Севилью!! На любые темы по истории Испании поддерживала разговор Очень приятно было познакомиться с ней и погулять по городу! Все советы были ценны После экскурсии отвечала на все наши вопросы
- ЕЕвгения2 мая 2024Шикарная экскурсия! Не затянуто, живо, с юмором. Отлично провели время!
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Летние»
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