V Vladislava Легенды и призраки Севильи Это была очень интересная экскурсия. Смело могу рекомендовать Елизавету как гида по Севильи. Рада, что выбрали вечернее время, прогулка была очень комфортной.

К Камила Севилья королевская, Севилья народная Прекрасный гид, отлично все нам рассказала про Севилью!! На любые темы по истории Испании поддерживала разговор Очень приятно было познакомиться с ней и погулять по городу! Все советы были ценны После экскурсии отвечала на все наши вопросы

Е Евгения Легенды и призраки Севильи Шикарная экскурсия! Не затянуто, живо, с юмором. Отлично провели время!

A Anna Севилья королевская, Севилья народная Отличная экскурсия, Елизавета интересно рассказывала, не занудно, понравилось даже детям. Спасибо!

О Ольга Севилья королевская, Севилья народная Спасибо, Елизавета, за содержательную и интересную экскурсию. Мы очень были рады познакомиться с Вами.

A ARTUR Легенды и призраки Севильи Замечательная экскурсия и великолепный гид!!! С обширными познаниями, отличной коммуникабельностью и вниманием к экскурсантам. Настоятельно рекомендуем и благодарим Елизавету за проведение экскурсии!!! Спасибо!

А Анна Севилья: инквизиция и херес Анжела очень классный гид. Мы получили море удовольствия от общения с ней. Она обалденный человек и профессионал своего дела. Поэтому мы ее настоятельно рекомендуем другим туристам. Анжела чудесная!!! ❤️