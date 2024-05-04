1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Севилья королевская, Севилья народная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в яркую историю Севильи, откройте для себя её королевское наследие и народные традиции. Узнайте о великих монархах и современном быте города
Начало: Исторический центр города
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и призраки Севильи: индивидуальная экскурсия
Хотите узнать, какие секреты хранят узкие улочки Севильи? Погрузитесь в атмосферу средневекового города, где оживают легенды и призраки
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
Завтра в 08:00
14 июня в 09:00
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Севилья: инквизиция и херес - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Севильи, узнайте о тайнах инквизиции и насладитесь дегустацией хереса. Прогулка по историческим местам и уютным барам
Начало: Plaza del Altozano, возле памятника торреодора
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
€140 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVladislava4 мая 2024Это была очень интересная экскурсия. Смело могу рекомендовать Елизавету как гида по Севильи. Рада, что выбрали вечернее время, прогулка была очень комфортной.
- ККамила3 мая 2024Прекрасный гид, отлично все нам рассказала про Севилью!! На любые темы по истории Испании поддерживала разговор Очень приятно было познакомиться с ней и погулять по городу! Все советы были ценны После экскурсии отвечала на все наши вопросы
- ЕЕвгения2 мая 2024Шикарная экскурсия! Не затянуто, живо, с юмором. Отлично провели время!
- AAnna16 апреля 2024Отличная экскурсия, Елизавета интересно рассказывала, не занудно, понравилось даже детям. Спасибо!
- ООльга25 февраля 2024Спасибо, Елизавета, за содержательную и интересную экскурсию. Мы очень были рады познакомиться с Вами.
- AARTUR28 декабря 2023Замечательная экскурсия и великолепный гид!!! С обширными познаниями, отличной коммуникабельностью и вниманием к экскурсантам. Настоятельно рекомендуем и благодарим Елизавету за проведение экскурсии!!! Спасибо!
- ААнна2 декабря 2023Анжела очень классный гид. Мы получили море удовольствия от общения с ней. Она обалденный человек и профессионал своего дела. Поэтому мы ее настоятельно рекомендуем другим туристам. Анжела чудесная!!! ❤️
- ААндрей12 января 2018Понравилась экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Ночные»
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