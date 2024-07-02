V Vladimir Севильский экспресс - знакомство с городом Очень увлекательная, интересная экскурсия! Много узнал о корриде — одной из самых уникальных традиций Испании. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет получить глубокое понимание о Севильи и об Испании!

I Irene Севилья королевская, Севилья народная читать дальше немножко задержимся. Она во всём шла навстречу. Так как пошёл дождь она даже принесла нам зонтики. Экскурсия была безумно интересная, большое количество полезной информации, прямо уникальной. Очень очень рекомендую Лизу!!!! Спасибо Лиза просто самый лучший гид!!!! она мне понравилась ещё того как началась экскурсия, так как я написала что возможно мы

S Svetlana Севильский экспресс - знакомство с городом Нам понравилась экскурсия с Екатериной. Для первого знакомства с город можем смело рекомендовать. Пройдете по всем главным достопримечательностям, получите рекомендации по еде, дальнейшим посещениям.

Т Татьяна Севильский экспресс - знакомство с городом Потрясающая по содержанию экскурсия! Огромное спасибо Екатерине за очень интересные сведения о городе, стране, исторические факты, живое изложение и абсолютно неутомительный маршрут! Очень понравилось, будем рекомендовать друзьям и знакомым воспользоваться услугами Екатерины при посещении Севильи!

V Vladislava Легенды и призраки Севильи Это была очень интересная экскурсия. Смело могу рекомендовать Елизавету как гида по Севильи. Рада, что выбрали вечернее время, прогулка была очень комфортной.

К Камила Севилья королевская, Севилья народная Прекрасный гид, отлично все нам рассказала про Севилью!! На любые темы по истории Испании поддерживала разговор Очень приятно было познакомиться с ней и погулять по городу! Все советы были ценны После экскурсии отвечала на все наши вопросы

Е Евгения Легенды и призраки Севильи Шикарная экскурсия! Не затянуто, живо, с юмором. Отлично провели время!

A Anna Севилья королевская, Севилья народная Отличная экскурсия, Елизавета интересно рассказывала, не занудно, понравилось даже детям. Спасибо!