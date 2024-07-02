1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Севилья королевская, Севилья народная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в яркую историю Севильи, откройте для себя её королевское наследие и народные традиции. Узнайте о великих монархах и современном быте города
Начало: Исторический центр города
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Севильский экспресс - знакомство с городом
Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
140€126 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и призраки Севильи: индивидуальная экскурсия
Хотите узнать, какие секреты хранят узкие улочки Севильи? Погрузитесь в атмосферу средневекового города, где оживают легенды и призраки
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
Завтра в 09:00
6 июля в 08:00
€100 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVladimir2 июля 2024Очень увлекательная, интересная экскурсия! Много узнал о корриде — одной из самых уникальных традиций Испании. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет получить глубокое понимание о Севильи и об Испании!
- IIrene28 июня 2024Лиза просто самый лучший гид!!!! она мне понравилась ещё того как началась экскурсия, так как я написала что возможно мы
- SSvetlana24 июня 2024Нам понравилась экскурсия с Екатериной. Для первого знакомства с город можем смело рекомендовать. Пройдете по всем главным достопримечательностям, получите рекомендации по еде, дальнейшим посещениям.
- ТТатьяна14 июня 2024Потрясающая по содержанию экскурсия! Огромное спасибо Екатерине за очень интересные сведения о городе, стране, исторические факты, живое изложение и абсолютно неутомительный маршрут! Очень понравилось, будем рекомендовать друзьям и знакомым воспользоваться услугами Екатерины при посещении Севильи!
- VVladislava4 мая 2024Это была очень интересная экскурсия. Смело могу рекомендовать Елизавету как гида по Севильи. Рада, что выбрали вечернее время, прогулка была очень комфортной.
- ККамила3 мая 2024Прекрасный гид, отлично все нам рассказала про Севилью!! На любые темы по истории Испании поддерживала разговор Очень приятно было познакомиться с ней и погулять по городу! Все советы были ценны После экскурсии отвечала на все наши вопросы
- ЕЕвгения2 мая 2024Шикарная экскурсия! Не затянуто, живо, с юмором. Отлично провели время!
- AAnna16 апреля 2024Отличная экскурсия, Елизавета интересно рассказывала, не занудно, понравилось даже детям. Спасибо!
- AARTUR28 декабря 2023Замечательная экскурсия и великолепный гид!!! С обширными познаниями, отличной коммуникабельностью и вниманием к экскурсантам. Настоятельно рекомендуем и благодарим Елизавету за проведение экскурсии!!! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севилье
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Севилье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Севилье в июле 2024
Сейчас в Севилье в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 140 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 290 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Севилье (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 290 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь