Экскурсии выходного дня в Севилье

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Севилье на русском языке, цены от €100, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Севилья королевская, Севилья народная
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
113 отзывов
Севилья королевская, Севилья народная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в яркую историю Севильи, откройте для себя её королевское наследие и народные традиции. Узнайте о великих монархах и современном быте города
Начало: Исторический центр города
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
140 за всё до 5 чел.
Севильский экспресс - знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
147 отзывов
Севильский экспресс - знакомство с городом
Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
140126 за всё до 6 чел.
Легенды и призраки Севильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Легенды и призраки Севильи: индивидуальная экскурсия
Хотите узнать, какие секреты хранят узкие улочки Севильи? Погрузитесь в атмосферу средневекового города, где оживают легенды и призраки
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
Завтра в 09:00
6 июля в 08:00
100 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vladimir
    2 июля 2024
    Севильский экспресс - знакомство с городом
    Очень увлекательная, интересная экскурсия! Много узнал о корриде — одной из самых уникальных традиций Испании. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет получить глубокое понимание о Севильи и об Испании!
  • I
    Irene
    28 июня 2024
    Севилья королевская, Севилья народная
    Лиза просто самый лучший гид!!!! она мне понравилась ещё того как началась экскурсия, так как я написала что возможно мы
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    немножко задержимся. Она во всём шла навстречу. Так как пошёл дождь она даже принесла нам зонтики. Экскурсия была безумно интересная, большое количество полезной информации, прямо уникальной. Очень очень рекомендую Лизу!!!! Спасибо

  • S
    Svetlana
    24 июня 2024
    Севильский экспресс - знакомство с городом
    Нам понравилась экскурсия с Екатериной. Для первого знакомства с город можем смело рекомендовать. Пройдете по всем главным достопримечательностям, получите рекомендации по еде, дальнейшим посещениям.
  • Т
    Татьяна
    14 июня 2024
    Севильский экспресс - знакомство с городом
    Потрясающая по содержанию экскурсия! Огромное спасибо Екатерине за очень интересные сведения о городе, стране, исторические факты, живое изложение и абсолютно неутомительный маршрут! Очень понравилось, будем рекомендовать друзьям и знакомым воспользоваться услугами Екатерины при посещении Севильи!
    Потрясающая по содержанию экскурсия! Огромное спасибо Екатерине за очень интересные сведения о городе, стране, исторические фактыПотрясающая по содержанию экскурсия! Огромное спасибо Екатерине за очень интересные сведения о городе, стране, исторические фактыПотрясающая по содержанию экскурсия! Огромное спасибо Екатерине за очень интересные сведения о городе, стране, исторические факты
  • V
    Vladislava
    4 мая 2024
    Легенды и призраки Севильи
    Это была очень интересная экскурсия. Смело могу рекомендовать Елизавету как гида по Севильи. Рада, что выбрали вечернее время, прогулка была очень комфортной.
  • К
    Камила
    3 мая 2024
    Севилья королевская, Севилья народная
    Прекрасный гид, отлично все нам рассказала про Севилью!! На любые темы по истории Испании поддерживала разговор Очень приятно было познакомиться с ней и погулять по городу! Все советы были ценны После экскурсии отвечала на все наши вопросы
  • Е
    Евгения
    2 мая 2024
    Легенды и призраки Севильи
    Шикарная экскурсия! Не затянуто, живо, с юмором. Отлично провели время!
  • A
    Anna
    16 апреля 2024
    Севилья королевская, Севилья народная
    Отличная экскурсия, Елизавета интересно рассказывала, не занудно, понравилось даже детям. Спасибо!
  • A
    ARTUR
    28 декабря 2023
    Легенды и призраки Севильи
    Замечательная экскурсия и великолепный гид!!! С обширными познаниями, отличной коммуникабельностью и вниманием к экскурсантам. Настоятельно рекомендуем и благодарим Елизавету за проведение экскурсии!!! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «На выходные»

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  3. Легенды и призраки Севильи
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  2. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Севилье в июле 2024
Сейчас в Севилье в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 140 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 290 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Севилье (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 290 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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