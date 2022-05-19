Экскурсия включает только посещение королевского дворца-Алькасар.

Знаете ли вы, что королевский Алькасар Севильи — самый старый действующий королевский дворец в Европе? С мусульманской эпохи до наших дней Алькасар был резиденцией многих королей.

Алькасар считается одним из самых красивейших мест в Севильи, И по истине это правда! Это дворцовый комплекс с уникальной архитектурой в традициях разных культур.

Короли, аристократы, великие художники и поэты, бывали в севильском дворце и вносили свой вклад в его историю и облик.

Первый камень в его строительстве был заложен в 913 году, по указу первого испанского халифа Абд ар-Рахмана III из династии Омейядов.

Династии Аббасидов и Альмохадов адаптировали и украшали дворец под свой быт и вкус. Дворцы в арабском стиле, манят своей таинственностью. Здесь нет ни чего случайного, дворец разговаривает с нами, посредством цвета, форм и орнамента. Восток-дело тонкое.

После христианского завоевания в 13 столетии, на территории Алькасара строятся залы и дворцы в стиле муде́хар.

Во дворце самые старые сады города. О них, испанский поэт Хуан Рамон Хименес сказал: «Вселенской весной, рай спускается в Севилью». Вне всякого сомнения, этот рай живет в садах Алькасара.

На протяжении своей истории они претерпели много изменений, но их сущность остается неизменной. Магия растительности купающаяся в фонтанах, пронизана арабским, ренессансным и романтическим стилем.

Алькасар был местом многочисленных событий. Здесь рождались короли, интриги, заговоры. Подписывались мирные договоры и указы великих мировых событий.

Последнее событие в Алькасаре, связанное с монархией, произошло в 1995 году. Отмечалась свадьба инфанты Елены де Бурбон, сестры короля Испании Филиппа Vl.

С момента своего рождения дворец питал умы многих художников со всего мира фантазиями и идеями.

В 1962 году, режиссер Дэвид Лин снимал сцены для фильма «Лоуренс Аравийский», считавшегося одним из лучших фильмов в истории.

Знаменитый режиссер Ридли Скотт, также выбрал Алькасар в качестве дворца королевства «Дорн», для знаменитого сериала «Игра престолов».

В 1987 году ЮНЕСКО объявило Алькасар Севильи памятником всемирного наследия. Это еще одно доказательство и признание его высокой исторической, художественной и культурной ценности. И, конечно же, это еще одна причина посетить дворец.

По всем этим и многим другим причинам настоящий Алькасар в Севилье является шестым наиболее посещаемым памятником в Испании.

Во время экскурсии, без спешки, смакуя детали, я проведу вас по залам дворцового комплекса. Наполню дворцовые пространства историческими событиями и персонажами.