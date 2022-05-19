Королевский дворец - Алькасар

Королевский дворец - Алькасар
Королевский дворец - Алькасар
Королевский дворец - Алькасар
Королевский дворец - Алькасар
Королевский дворец - Алькасар
Королевский дворец - Алькасар
Королевский дворец - Алькасар

Что вас ожидает 🤩

  • Триумфальная площадь
  • Львиные ворота Алькасара
  • Двор флагов
  • Кафедральный Собор
  • Хиральда
  • Архивы Индий
  • Дворцовый комплекс Алькасар: готический дворец
  • Дворец мудехар
  • Адмиралтейская комната
  • Павильон Карла V
  • Бани фаворитки короля
  • Галлерея Гротеско
  • Фонтан Славы
  • Дворцовые сады и т. д
Экскурсия включает только посещение королевского дворца-Алькасар.
Знаете ли вы, что королевский Алькасар Севильи — самый старый действующий королевский дворец в Европе? С мусульманской эпохи до наших дней Алькасар был резиденцией многих королей.
Алькасар считается одним из самых красивейших мест в Севильи, И по истине это правда! Это дворцовый комплекс с уникальной архитектурой в традициях разных культур.
Короли, аристократы, великие художники и поэты, бывали в севильском дворце и вносили свой вклад в его историю и облик.
Первый камень в его строительстве был заложен в 913 году, по указу первого испанского халифа Абд ар-Рахмана III из династии Омейядов.
Династии Аббасидов и Альмохадов адаптировали и украшали дворец под свой быт и вкус. Дворцы в арабском стиле, манят своей таинственностью. Здесь нет ни чего случайного, дворец разговаривает с нами, посредством цвета, форм и орнамента. Восток-дело тонкое.
После христианского завоевания в 13 столетии, на территории Алькасара строятся залы и дворцы в стиле муде́хар.
Во дворце самые старые сады города. О них, испанский поэт Хуан Рамон Хименес сказал: «Вселенской весной, рай спускается в Севилью». Вне всякого сомнения, этот рай живет в садах Алькасара.
На протяжении своей истории они претерпели много изменений, но их сущность остается неизменной. Магия растительности купающаяся в фонтанах, пронизана арабским, ренессансным и романтическим стилем.
Алькасар был местом многочисленных событий. Здесь рождались короли, интриги, заговоры. Подписывались мирные договоры и указы великих мировых событий.
Последнее событие в Алькасаре, связанное с монархией, произошло в 1995 году. Отмечалась свадьба инфанты Елены де Бурбон, сестры короля Испании Филиппа Vl.
С момента своего рождения дворец питал умы многих художников со всего мира фантазиями и идеями.
В 1962 году, режиссер Дэвид Лин снимал сцены для фильма «Лоуренс Аравийский», считавшегося одним из лучших фильмов в истории.
Знаменитый режиссер Ридли Скотт, также выбрал Алькасар в качестве дворца королевства «Дорн», для знаменитого сериала «Игра престолов».
В 1987 году ЮНЕСКО объявило Алькасар Севильи памятником всемирного наследия. Это еще одно доказательство и признание его высокой исторической, художественной и культурной ценности. И, конечно же, это еще одна причина посетить дворец.
По всем этим и многим другим причинам настоящий Алькасар в Севилье является шестым наиболее посещаемым памятником в Испании.
Во время экскурсии, без спешки, смакуя детали, я проведу вас по залам дворцового комплекса. Наполню дворцовые пространства историческими событиями и персонажами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Алькасар:
  • Взрослые: 14,5 евро/чел.
  • Дети до 13 лет: бесплатно
Место начала и завершения?
Plaza del Triunfo, 1, 41004 Sevilla
Когда и сколько длится?
Когда: Пн-Сб: 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
  • Билеты в королевский дворец, туристы приобретают самостоятельно с официального сайта дворца, с входом на 10:30.
  • Сайт Дворца: https://www.alcazarsevilla.org/
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пн-Сб: 10:30

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