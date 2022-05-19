Севилья Королевский Алькасар и Кафедральный Собор

Севилья Королевский Алькасар и Кафедральный Собор
Севилья Королевский Алькасар и Кафедральный Собор
Севилья Королевский Алькасар и Кафедральный Собор
Севилья Королевский Алькасар и Кафедральный Собор
Севилья Королевский Алькасар и Кафедральный Собор
Севилья Королевский Алькасар и Кафедральный Собор
Севилья Королевский Алькасар и Кафедральный Собор

Что вас ожидает 🤩

  • Триумфальная площадь, Львиные ворота Алькасара, Апельсиновый патио, Двор флагов, Кафедральный Собор, Хиральда, Архивы Индий.
  • Дворцовый комплекс Алькасар: готический дворец, дворец мудехар, Адмиралтейская комната, павильон Карла V, бани фаворитки короля, галлерея Гротеско, фонтан Славы, дворцовые сады.
  • Кафедральный Собор: Капеллы, Главный алтарь, Алтарные хоры, Ризница потир, Главная ризница, Сокровищница
Экскурсия включает посещение двух главных монумента города Севильи.
В 1987 году, Королевский дворец-Алькасар и Кафедральный Собор-Престольной Девы, были объявлены объектами Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Алькасар является самой старой в Европе, действующей королевской резиденцией. Здесь происходили события, которые меняли всемирную историю. На территории дворцов комплекса находится настоящая жемчужина архитектурного стиля мудехар-Дворец Педро l.
С момента своего рождения дворец питал умы многих художников со всего мира фантазиями и идеями.
В 1962 году, режиссер Дэвид Лин снимал сцены для фильма «Лоуренс Аравийский», считавшегося одним из лучших фильмов в истории.
Знаменитый режиссер Ридли Скотт, также выбрал Алькасар в качестве дворца королевства «Дорн», для знаменитого сериала «Игра престолов».
Кафедральный Собор, является третьим по размеру площади христианским Храмом, а его готическая часть занесена в Книгу рекордов Гинесса за свои размеры.
Собор построен на месте главной мечети города, поэтому у церкви сохранились элементы мусульманского Храма. Изящная каменная резьба центрального свода, делает его уникальным. А художественные произведения великих художников и религиозных скульпторов, шкатулкой с произведениями искусств.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия в Королевском дворце и Кафедральном Соборе Севильи
  • Продолжительностью 3 часа
Что не входит
  • Входные билеты в Алькасар:
  • Взрослые: 14,5 евро/чел.
  • Дети до 13 лет: бесплатно
  • Входные билеты в Собор:
  • Взрослые: 11 евро/чел.
  • Дети до 15 лет: бесплатно
Место начала и завершения?
Plaza del Triunfo, 1, 41004 Sevilla
Когда и сколько длится?
Когда: Пн-Сб: 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пн-Сб: 10:30

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