Экскурсия включает посещение двух главных монумента города Севильи.

В 1987 году, Королевский дворец-Алькасар и Кафедральный Собор-Престольной Девы, были объявлены объектами Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Алькасар является самой старой в Европе, действующей королевской резиденцией. Здесь происходили события, которые меняли всемирную историю. На территории дворцов комплекса находится настоящая жемчужина архитектурного стиля мудехар-Дворец Педро l.

С момента своего рождения дворец питал умы многих художников со всего мира фантазиями и идеями.

В 1962 году, режиссер Дэвид Лин снимал сцены для фильма «Лоуренс Аравийский», считавшегося одним из лучших фильмов в истории.

Знаменитый режиссер Ридли Скотт, также выбрал Алькасар в качестве дворца королевства «Дорн», для знаменитого сериала «Игра престолов».

Кафедральный Собор, является третьим по размеру площади христианским Храмом, а его готическая часть занесена в Книгу рекордов Гинесса за свои размеры.

Собор построен на месте главной мечети города, поэтому у церкви сохранились элементы мусульманского Храма. Изящная каменная резьба центрального свода, делает его уникальным. А художественные произведения великих художников и религиозных скульпторов, шкатулкой с произведениями искусств.