читать дальше обошли все примечательные места с кучей деталей и легенд. Также все истории приправлены юмором и историями из жизни, что особенно остается в памяти =) Спасибо!!!

Эльмира потрясающе провела экскурсию по Севилье: ориентируясь на темп группы (со мной были родители в возрасте) мы в комфортном режиме