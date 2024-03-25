1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Севильскому собору и дворцу Алькасар
Посетите крупнейший готический собор Европы и королевский дворец Алькасар. Узнайте тайны, насладитесь шедеврами и пройдите по следам великих мореплавателей
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
«Затем мы направимся в Королевский дворец, в стенах которого жили правящие династии Севильи и Испании: от мавританских Альмохадов до испанских Бурбонов»
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
€195 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
2 часа
Королевский Алькасар и его сады: индивидуальная экскурсия в Севилье
Погрузитесь в историю и архитектуру Королевского Алькасара. Узнайте о правителях, событиях и тайнах, которые скрывают его стены и сады
Начало: На Plaza del Triunfo (Триумфальная площадь)
«Знаете ли вы, что Алькасар — самый старый действующий королевский дворец в Европе»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
Погрузитесь в историю Севильи, посетив Дом Пилата и Дворец Дуэньяс. Узнайте о жизни герцогов и насладитесь великолепием архитектуры
Начало: У входа во дворец «Дом Пилата»
«Дворец Дуэньяс — владение герцогов Альбы, самого титулованного и богатого рода Испании»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Посещение королевского дворца Алькасар в Севилье на индивидуальной экскурсии
Посетите Королевский дворец Алькасар в Севилье - уникальный архитектурный комплекс, который был резиденцией многих королей и сохранил свою красоту до наших дней
Начало: Plaza del Triunfo, 1, 41004 Sevilla
«Знаете ли вы, что королевский Алькасар Севильи — самый старый действующий королевский дворец в Европе»
Расписание: Пн-Вс: 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€155 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата
Приглашаю вас оценить главные места исторического центра Севильи и посетить великолепный дом Пилата. Узнайте больше о его истории и архитектуре
Начало: У Золотой башни
«Я расскажу, кто жил во дворце, какие исторические события сопутствовали его перестройкам и многое другое»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Знакомьтесь - красавица Севилья: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Севильи, узнайте о её легендах и праздниках, посетите Севильский собор и Алькасар. Индивидуальная экскурсия
Начало: На площади Хереса
«Потом вы побываете в самой древней действующей королевской резиденции в Европе — Алькасаре, что с арабского означает «укреплённый королевский дворец»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrei25 марта 2024Эльмира потрясающе провела экскурсию по Севилье: ориентируясь на темп группы (со мной были родители в возрасте) мы в комфортном режиме
- ММихаил1 марта 2024очень интересная и познавательная экскурсия. Эльмира замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора
- ККирилл10 января 2024Экскурсия прошла замечательно. Учитывая, что с Мариной мы посещали Алькасар 31 декабря, настроение приближающегося Нового года добавило ярких красок и настроения. Хочу поблагодарить Марину за увлекательное погружение в историю, а клиентам порекомендовать отличного гида!
- ММаргарита30 декабря 2023Спасибо, очень понравилось
- ТТаміла30 декабря 2023Очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Очень компетентный гид! (Особенно советуем тем кто побывал на многих экскурсиях и увлекается историей и искусством)
- ЮЮлия31 октября 2021Нам очень понравилось экскурсия с Эльмирой по Дворца! с юмором, много интересных детали. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Дворцы, замки и особняки»
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