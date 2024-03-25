Замки, дворцы и особняки Севильи

Найдено 6 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Севилье на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Севильский собор и королевский дворец Алькасар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Севильскому собору и дворцу Алькасар
Посетите крупнейший готический собор Европы и королевский дворец Алькасар. Узнайте тайны, насладитесь шедеврами и пройдите по следам великих мореплавателей
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
«Затем мы направимся в Королевский дворец, в стенах которого жили правящие династии Севильи и Испании: от мавританских Альмохадов до испанских Бурбонов»
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
195 за всё до 17 чел.
Королевский Алькасар и его сады
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Королевский Алькасар и его сады: индивидуальная экскурсия в Севилье
Погрузитесь в историю и архитектуру Королевского Алькасара. Узнайте о правителях, событиях и тайнах, которые скрывают его стены и сады
Начало: На Plaza del Triunfo (Триумфальная площадь)
«Знаете ли вы, что Алькасар — самый старый действующий королевский дворец в Европе»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
170 за всё до 7 чел.
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
Погрузитесь в историю Севильи, посетив Дом Пилата и Дворец Дуэньяс. Узнайте о жизни герцогов и насладитесь великолепием архитектуры
Начало: У входа во дворец «Дом Пилата»
«Дворец Дуэньяс — владение герцогов Альбы, самого титулованного и богатого рода Испании»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Королевский дворец - Алькасар
Индивидуальная
2 часа
Посещение королевского дворца Алькасар в Севилье на индивидуальной экскурсии
Посетите Королевский дворец Алькасар в Севилье - уникальный архитектурный комплекс, который был резиденцией многих королей и сохранил свою красоту до наших дней
Начало: Plaza del Triunfo, 1, 41004 Sevilla
«Знаете ли вы, что королевский Алькасар Севильи — самый старый действующий королевский дворец в Европе»
Расписание: Пн-Вс: 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
155 за всё до 7 чел.
Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата
Приглашаю вас оценить главные места исторического центра Севильи и посетить великолепный дом Пилата. Узнайте больше о его истории и архитектуре
Начало: У Золотой башни
«Я расскажу, кто жил во дворце, какие исторические события сопутствовали его перестройкам и многое другое»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
190 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь - красавица Севилья
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
Знакомьтесь - красавица Севилья: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Севильи, узнайте о её легендах и праздниках, посетите Севильский собор и Алькасар. Индивидуальная экскурсия
Начало: На площади Хереса
«Потом вы побываете в самой древней действующей королевской резиденции в Европе — Алькасаре, что с арабского означает «укреплённый королевский дворец»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrei
    25 марта 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Эльмира потрясающе провела экскурсию по Севилье: ориентируясь на темп группы (со мной были родители в возрасте) мы в комфортном режиме
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    обошли все примечательные места с кучей деталей и легенд. Также все истории приправлены юмором и историями из жизни, что особенно остается в памяти =) Спасибо!!!

  • М
    Михаил
    1 марта 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    очень интересная и познавательная экскурсия. Эльмира замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора
  • К
    Кирилл
    10 января 2024
    Королевский Алькасар и его сады
    Экскурсия прошла замечательно. Учитывая, что с Мариной мы посещали Алькасар 31 декабря, настроение приближающегося Нового года добавило ярких красок и настроения. Хочу поблагодарить Марину за увлекательное погружение в историю, а клиентам порекомендовать отличного гида!
  • М
    Маргарита
    30 декабря 2023
    Королевский Алькасар и его сады
    Спасибо, очень понравилось
  • Т
    Таміла
    30 декабря 2023
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Очень компетентный гид! (Особенно советуем тем кто побывал на многих экскурсиях и увлекается историей и искусством)
  • Ю
    Юлия
    31 октября 2021
    В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
    Нам очень понравилось экскурсия с Эльмирой по Дворца! с юмором, много интересных детали. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит экскурсия по Севилье в июне 2024
Сейчас в Севилье в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 150 до 400. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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