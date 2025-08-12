Индивидуальная
до 7 чел.
Королевский Алькасар и его сады: индивидуальная экскурсия в Севилье
Погрузитесь в историю и архитектуру Королевского Алькасара. Узнайте о правителях, событиях и тайнах, которые скрывают его стены и сады
Начало: Встречаемся возле входа в Королевский Алькасар, Ль...
Завтра в 09:30
26 окт в 09:30
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Севилья на весь день
Главные улицы и уютные закоулки, готический собор и королевский дворец
Начало: На площади Хереса
«Посетите две жемчужины: Севильский собор — символ могущества Испании — и Алькасар, чьи восточные арабески непременно впечатлят вас, а сады приятным шелестом расскажут его секреты»
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Севильский Алькасар: королевские дворцы, легенды и сады
От арабских надписей до павлинов, от «Игры престолов» до реальных историй
Начало: У площади Триумфа (Plaza del Triunfo)
«Затем живописные сады Алькасара: прогуляемся среди пальм и апельсиновых деревьев, где всегда слышно шепот воды и аромат цветов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
€160 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия12 августа 2025Экскурсия с Натальей нам безумно понравилось! Было увлекательно, ни на минуту не скучно. Подача материала была живой и яркой, было
- ББорис19 апреля 2025Во время нашего пребывания в Севилье мы посетили Алькасар и Севильский собор вместе с гидом Мариной. Алькасар поразил нас своей
- ГГаури6 июля 2024Наталья очень хороший гид. Видно, что она любит Испанию, а она любит её. Было очень познавательно, интересно, энергично! Экскурсия была
- ККирилл10 января 2024Экскурсия прошла замечательно. Учитывая, что с Мариной мы посещали Алькасар 31 декабря, настроение приближающегося Нового года добавило ярких красок и настроения. Хочу поблагодарить Марину за увлекательное погружение в историю, а клиентам порекомендовать отличного гида!
- ММаргарита30 декабря 2023Спасибо, очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севилье
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Севилье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Севилье в октябре 2025
Сейчас в Севилье в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Севилье (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 5 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь