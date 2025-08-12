читать дальше очень хорошо организована! Наталья очень глубоко осведомлена в исторических событиях, литературе, личностях, архитектуре, о сегодняшних реалиях и жизни испанцев и не только. Также она порекомендовала места для посещения, дала советы по время препровождению, которые были ценными.

