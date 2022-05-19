Это обзорная, историческая, пешеходная экскурсия по Севильи с посещением одной из главных достопримечательностей города-Королевского Алькасара.
В пешеходной части по городу, продолжительностью 2,5 часа, увидим самые красивые и знаменитые мировыми событиями места города Севильи. По вашему желанию, в эту часть экскурсии, можем включить гастрономический перерыв.
Исторические события, которые вершились на набережной знаменитой реки Гвадалквивир, узких улицах, потаенных уголках города в еврейском квартале, перенесутся в настоящее время и придадут особое очарование Севилье.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в Алькасар:
Взрослые: 14,5 евро/чел.
Дети до 13 лет: бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Paseo de Cristóbal Colón, 12, Sevilla
Завершение: Plaza del Triunfo, 1, 41004 Sevilla
Когда и сколько длится?
Когда: Пн-Сб: 10:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
Билеты в королевский дворец, туристы приобретают самостоятельно с официального сайта дворца, с входом на 12:30.
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пн-Сб: 10:30
Марина — ваш гид в Севилье
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