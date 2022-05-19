Это обзорная, историческая, пешеходная экскурсия по Севильи с посещением одной из главных достопримечательностей города-Королевского Алькасара.

В пешеходной части по городу, продолжительностью 2,5 часа, увидим самые красивые и знаменитые мировыми событиями места города Севильи. По вашему желанию, в эту часть экскурсии, можем включить гастрономический перерыв.

Исторические события, которые вершились на набережной знаменитой реки Гвадалквивир, узких улицах, потаенных уголках города в еврейском квартале, перенесутся в настоящее время и придадут особое очарование Севилье.