Севилья с посещением королевского дворца - Алькасар

Севилья с посещением королевского дворца - Алькасар
Севилья с посещением королевского дворца - Алькасар
Севилья с посещением королевского дворца - Алькасар
Севилья с посещением королевского дворца - Алькасар
Севилья с посещением королевского дворца - Алькасар
Севилья с посещением королевского дворца - Алькасар
Севилья с посещением королевского дворца - Алькасар

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь для боя быков Маэстранса
  • Копия Карраки Виктория
  • Набережная реки Гвадалквивир
  • Триумфальная площадь
  • Площадь Королевской Богоматери
  • Площадь Санта Крус
  • Площадь Испании
  • Капитулярная площадь
  • «тайные» площади Севильи
  • Новая площадь
  • Площадь Святого Франциска
  • Золотая Башня
  • Башня Абд ель Азиз
  • Капелла Санта Мария де Хесус
  • Дворец Яндури
  • Дворец Гвардиола
  • Еврейский квартал
  • Площадь Доньи Эльвиры
  • Балкон Росины
  • Решетка Дьявола
  • Львиные ворота Алькасара
  • Двор флагов
  • Улица поцелуев
  • Кафедральный Собор
  • Хиральда
  • Парк Мурильо
  • Индийские архивы
  • Дворец Сан Тельмо
  • Табачная фабрика
  • Театр Лопе де Вега и т. д
Это обзорная, историческая, пешеходная экскурсия по Севильи с посещением одной из главных достопримечательностей города-Королевского Алькасара.
В пешеходной части по городу, продолжительностью 2,5 часа, увидим самые красивые и знаменитые мировыми событиями места города Севильи. По вашему желанию, в эту часть экскурсии, можем включить гастрономический перерыв.
Исторические события, которые вершились на набережной знаменитой реки Гвадалквивир, узких улицах, потаенных уголках города в еврейском квартале, перенесутся в настоящее время и придадут особое очарование Севилье.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Алькасар:
  • Взрослые: 14,5 евро/чел.
  • Дети до 13 лет: бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Paseo de Cristóbal Colón, 12, Sevilla
Завершение: Plaza del Triunfo, 1, 41004 Sevilla
Когда и сколько длится?
Когда: Пн-Сб: 10:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
  • Билеты в королевский дворец, туристы приобретают самостоятельно с официального сайта дворца, с входом на 12:30.
  • Сайт Дворца: https://www.alcazarsevilla.org/
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пн-Сб: 10:30

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