Приглашаю вас познать красоту и многогранность дворца Алькасар. Он строился в эпоху мусульманского господства, а после христианского завоевания обрёл новые черты. Короли, аристократы, художники и поэты бывали здесь и вносили свой вклад в его историю и облик. Теперь ваша очередь посетить это место, полюбоваться садами, архитектурой и интерьерами и узнать об их прошлом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Особенности Алькасара

Знаете ли вы, что Алькасар — самый старый действующий королевский дворец в Европе? С мусульманской эпохи до наших дней Алькасар был резиденцией многих правителей. Этот дворцовый комплекс с уникальной архитектурой в традициях разных культур считается одним из красивейших мест Севильи. Здесь снимали и «Игру престолов», и фильм «Лоуренс Аравийский».

На экскурсии

Без спешки, смакуя детали, я проведу вас по залам Алькасара. Наполню дворцовые пространства историческими событиями и персонажами. В Алькасаре происходили значимые события. Здесь рождались короли, интриги, заговоры. Подписывались мирные договоры и указы. Вы узнаете, как в разные эпохи и при разных правителях менялся дворцово-парковый комплекс и какие тайны он хранит поныне.

Организационные детали

Обратите внимание: вам необходимо приобрести входные билеты до бронирования . Вы можете задать вопросы в переписке, не оформляя бронирование

вам необходимо приобрести входные билеты . Вы можете задать вопросы в переписке, не оформляя бронирование Экскурсия может состояться только при наличии у вас входных билетов

Дворец — один из самых посещаемых монументов Севильи, и билеты на него часто распродаются заранее. В день экскурсии билеты, как правило, уже недоступны, поэтому рекомендуется покупать их заранее на официальном https://www.alcazarsevilla.org/" rel="nofollow" target="_blank">сайте. При покупке билетов необходимо ввести имена и номера документов, удостоверяющих личность каждого человека. Название билетов Visita Real Alcázar de Sevilla.

Стоимость билетов: