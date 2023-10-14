Побывать в старейшем действующем дворце королей в Европе и узнать его историю
Теперь ваша очередь посетить это место, полюбоваться садами, архитектурой и интерьерами и узнать об их прошлом.
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Описание
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Особенности Алькасара
Знаете ли вы, что Алькасар — самый старый действующий королевский дворец в Европе? С мусульманской эпохи до наших дней Алькасар был резиденцией многих правителей. Этот дворцовый комплекс с уникальной архитектурой в традициях разных культур считается одним из красивейших мест Севильи. Здесь снимали и «Игру престолов», и фильм «Лоуренс Аравийский».
На экскурсии
Без спешки, смакуя детали, я проведу вас по залам Алькасара. Наполню дворцовые пространства историческими событиями и персонажами. В Алькасаре происходили значимые события. Здесь рождались короли, интриги, заговоры. Подписывались мирные договоры и указы. Вы узнаете, как в разные эпохи и при разных правителях менялся дворцово-парковый комплекс и какие тайны он хранит поныне.
Организационные детали
Вам нужно заранее согласовать со мной время входа во дворец и купить билеты на https://www.alcazarsevilla.org/" rel="nofollow" target="_blank">сайте. При покупке билетов необходимо ввести имена и номера документов, удостоверяющих личность каждого человека. Название билетов Visita Real Alcázar de Sevilla.
Стоимость билетов:
- Взрослые — 13,5 евро/чел.
- Студенты до 30 лет — 6 евро/чел.
- Люди старше 65 лет — 6 евро/чел.
- Дети до 13 лет — бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Plaza del Triunfo (Триумфальная площадь)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.