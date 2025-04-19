Побывать в старейшем действующем дворце королей в Европе и узнать его историю
Приглашаю вас познать красоту и многогранность дворца Алькасар. Он строился в эпоху мусульманского господства, а после христианского завоевания обрёл новые черты. Короли, аристократы, художники и поэты бывали здесь и вносили свой вклад в его историю и облик.
Теперь ваша очередь посетить это место, полюбоваться садами, архитектурой и интерьерами и узнать об их прошлом.
Знаете ли вы, что Алькасар — самый старый действующий королевский дворец в Европе? С мусульманской эпохи до наших дней Алькасар был резиденцией многих правителей. Этот дворцовый комплекс с уникальной архитектурой в традициях разных культур считается одним из красивейших мест Севильи. Здесь снимали и «Игру престолов», и фильм «Лоуренс Аравийский».
На экскурсии
Без спешки, смакуя детали, я проведу вас по залам Алькасара. Наполню дворцовые пространства историческими событиями и персонажами. В Алькасаре происходили значимые события. Здесь рождались короли, интриги, заговоры. Подписывались мирные договоры и указы. Вы узнаете, как в разные эпохи и при разных правителях менялся дворцово-парковый комплекс и какие тайны он хранит поныне.
Организационные детали
Обратите внимание: вам необходимо приобрести входные билеты до бронирования. Вы можете задать вопросы в переписке, не оформляя бронирование
Экскурсия может состояться только при наличии у вас входных билетов
Дворец — один из самых посещаемых монументов Севильи, и билеты на него часто распродаются заранее. В день экскурсии билеты, как правило, уже недоступны, поэтому рекомендуется покупать их заранее на официальном https://www.alcazarsevilla.org/" rel="nofollow" target="_blank">сайте. При покупке билетов необходимо ввести имена и номера документов, удостоверяющих личность каждого человека. Название билетов Visita Real Alcázar de Sevilla.
Стоимость билетов:
Взрослые — €15,5/чел.
Студенты до 30 лет — €8/чел.
Люди старше 65 лет — €8/чел.
Дети до 13 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Встречаемся возле входа в Королевский Алькасар, Львиных ворот (над воротами на керамическом панно изображен лев)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 213 туристов
Я профессиональный лицензированный гид в Андалусии. Уже много лет помогаю гостям открывать Севилью не как набор дат и памятников, а как живой город — с характером, ароматами, историями и настроением.
Для читать дальшеуменьшить
меня экскурсия — не лекция, а встреча с городом. Адаптирую маршрут под интересы, темп, возраст и формат поездки.
Люблю показывать не только главные символы Севильи, но и детали, которые часто остаются незамеченными: тихие площади, уютные дворики, городские легенды, местные вкусы и неожиданные ракурсы. Хочется, чтобы после прогулки у вас осталось не только понимание истории, но и настоящее чувство этого города.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Борис
Во время нашего пребывания в Севилье мы посетили Алькасар и Севильский собор вместе с гидом Мариной. Алькасар поразил нас своей изысканной архитектурой, резьбой, узорами и прекрасными садами — место словно читать дальшеуменьшить
из восточной сказки. Севильский собор впечатлил масштабом, витражами и, конечно, подъемом на Хиральду с потрясающим видом на город. Благодарим Марину за сопровождение — она помогла с организацией и дала нам общее представление об истории этих удивительных мест.
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Кирилл
Экскурсия прошла замечательно. Учитывая, что с Мариной мы посещали Алькасар 31 декабря, настроение приближающегося Нового года добавило ярких красок и настроения. Хочу поблагодарить Марину за увлекательное погружение в историю, а клиентам порекомендовать отличного гида!
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М
Маргарита
Спасибо, очень понравилось
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Юлия
Марина очень приятный, интересный и веселый человек. Но экскурсия нам показалось скомканной, детей заинтересовать не получилось. Марина будто торопилась. Также кажется, будто гиду заниматься съемками для личного блога во время экскурсии не совсем уместно. Возможно, это просто наше субъективное представление. Желаем Марине успехов.
Марина
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв и добрые слова. На экскурсии действительно были дети разного возраста, и мне хотелось, чтобы было интересно и читать дальшеуменьшить
взрослым, и детям. Иногда это бывает непросто, особенно когда дети не слишком вовлечены и просто ждут, когда экскурсия закончится. Что касается съёмки — я обычно делаю короткие видео только между переходами или по просьбе туристов, чтобы сфотографировать их на память. Благодарю вас за обратную связь.
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