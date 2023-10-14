Королевский Алькасар и его сады

Побывать в старейшем действующем дворце королей в Европе и узнать его историю

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Приглашаю вас познать красоту и многогранность дворца Алькасар. Он строился в эпоху мусульманского господства, а после христианского завоевания обрёл новые черты. Короли, аристократы, художники и поэты бывали здесь и вносили свой вклад в его историю и облик.

Теперь ваша очередь посетить это место, полюбоваться садами, архитектурой и интерьерами и узнать об их прошлом.
Королевский Алькасар и его сады
Королевский Алькасар и его сады
Королевский Алькасар и его сады
Королевский Алькасар и его сады
Королевский Алькасар и его сады
Королевский Алькасар и его сады
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Особенности Алькасара

Знаете ли вы, что Алькасар — самый старый действующий королевский дворец в Европе? С мусульманской эпохи до наших дней Алькасар был резиденцией многих правителей. Этот дворцовый комплекс с уникальной архитектурой в традициях разных культур считается одним из красивейших мест Севильи. Здесь снимали и «Игру престолов», и фильм «Лоуренс Аравийский».

На экскурсии

Без спешки, смакуя детали, я проведу вас по залам Алькасара. Наполню дворцовые пространства историческими событиями и персонажами. В Алькасаре происходили значимые события. Здесь рождались короли, интриги, заговоры. Подписывались мирные договоры и указы. Вы узнаете, как в разные эпохи и при разных правителях менялся дворцово-парковый комплекс и какие тайны он хранит поныне.

Организационные детали

Вам нужно заранее согласовать со мной время входа во дворец и купить билеты на https://www.alcazarsevilla.org/" rel="nofollow" target="_blank">сайте. При покупке билетов необходимо ввести имена и номера документов, удостоверяющих личность каждого человека. Название билетов Visita Real Alcázar de Sevilla.

Стоимость билетов:

  • Взрослые — 13,5 евро/чел.
  • Студенты до 30 лет — 6 евро/чел.
  • Люди старше 65 лет — 6 евро/чел.
  • Дети до 13 лет — бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Plaza del Triunfo (Триумфальная площадь)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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